„Potřebujeme bavit a přitáhnout mladé lidi. Jít na zápas musí být místo, kam bys vzal holku na rande,“ představuje si kritik poměrů v českém basketu. „NBL může být jako řecká nebo španělská liga, ale musíme přestat s tím, že pořád vyhrává stejný tým. Musíte chtít změnu,“ vyzývá ke zlomení dominance Nymburka pětatřicetiletý rodák z Texasu, jehož instagramový účet thevanillashow sleduje 75 tisíc lidí.
I když mu v Česku chybí hroznová marmeláda nebo borůvkové bagely, zdejší styl života si oblíbil.
„Po 27 letech v USA věříš, že Amerika je nejlepší místo na světě. Když ale žiješ jinde, vidíš slabiny a nespravedlnosti. Placená mateřská, zdravotnictví pro všechny a sociální jistoty, toho si tu vážím. Lidi tu drží při sobě a používají selský rozum. A také tu nejsou žádní švábi, velcí hadi nebo pavouci,“ směje se vystudovaný učitel a influencer.
Chodíme doma bosí, národními sporty jsou fotbal a hokej, ne basketbal, baseball ani americký fotbal. A jíme hodně polévky. To všechno vás tady jako Američana překvapilo?
Největší rozdíl je pro mě neustálé přezouvání. Kvůli tomu jsem měl dost ostré hádky s Čechy. V Americe je všechno plast a beton, moc nechodíme a nepoužíváme MHD. Ale uznávám, že je to čistší způsob života. A v Texasu jíme polévku, jen když jsme nemocní. Poznal jsem tu také nové chutě – černý rybíz a bezinku. To je hned po papáje nejhorší chuť na světě. (smích)
Před sezonou jsem jednal o roli něčeho jako „tváře NBL“. Hodně jsem se těšil, ale liga se rozhodla jinak, což mě trochu bolelo.