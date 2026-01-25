Česko je pro život lepší než USA. Basket tady má na víc, tvrdí americký influencer

Basketbalový influencer Nicolas Russo.

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
,
Do Česka přivedla Američana Nicolase Russa láska. Oženil se tu a dnes natáčí vtipná videa o rozdílech mezi životem v Evropě a za oceánem, o boji s češtinou i o basketbalu, který sám na amatérské úrovni hraje. Rád by přispěl k tomu, aby popularita jeho oblíbeného sportu stoupala i v zemi, kde vládnou fotbal a hokej.

„Potřebujeme bavit a přitáhnout mladé lidi. Jít na zápas musí být místo, kam bys vzal holku na rande,“ představuje si kritik poměrů v českém basketu. „NBL může být jako řecká nebo španělská liga, ale musíme přestat s tím, že pořád vyhrává stejný tým. Musíte chtít změnu,“ vyzývá ke zlomení dominance Nymburka pětatřicetiletý rodák z Texasu, jehož instagramový účet thevanillashow sleduje 75 tisíc lidí.

I když mu v Česku chybí hroznová marmeláda nebo borůvkové bagely, zdejší styl života si oblíbil.

„Po 27 letech v USA věříš, že Amerika je nejlepší místo na světě. Když ale žiješ jinde, vidíš slabiny a nespravedlnosti. Placená mateřská, zdravotnictví pro všechny a sociální jistoty, toho si tu vážím. Lidi tu drží při sobě a používají selský rozum. A také tu nejsou žádní švábi, velcí hadi nebo pavouci,“ směje se vystudovaný učitel a influencer.

Chodíme doma bosí, národními sporty jsou fotbal a hokej, ne basketbal, baseball ani americký fotbal. A jíme hodně polévky. To všechno vás tady jako Američana překvapilo?
Největší rozdíl je pro mě neustálé přezouvání. Kvůli tomu jsem měl dost ostré hádky s Čechy. V Americe je všechno plast a beton, moc nechodíme a nepoužíváme MHD. Ale uznávám, že je to čistší způsob života. A v Texasu jíme polévku, jen když jsme nemocní. Poznal jsem tu také nové chutě – černý rybíz a bezinku. To je hned po papáje nejhorší chuť na světě. (smích)

Před sezonou jsem jednal o roli něčeho jako „tváře NBL“. Hodně jsem se těšil, ale liga se rozhodla jinak, což mě trochu bolelo.

