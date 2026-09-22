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Užiju si, co on nemohl. Batum se rozloučil v den, kdy na palubovce zemřel jeho otec

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  15:00
Nicolas Batum v dresu Los Angeles Clippers.

Nicolas Batum v dresu Los Angeles Clippers. | foto: Matt RourkeAP

Nicolas Batum prožívá zápas Los Angeles Clippers.
Nicolas Batum před nadšeným francouzským publikem na olympijských hrách v...
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Josh Giddey (vpravo) z týmu Oklahoma City a Nicolas Batum z Philadelphie.
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Opakovaně zmínil, že nesmutní. Ba naopak, byl velice šťastný. Bohatou kariéru, během které strávil osmnáct sezon v NBA, s Francií posbíral dvě olympijská stříbra a vyhrál EuroBasket 2013, ukončil ve chvíli, kdy cítil, že nastal správný čas. A sedmatřicetiletý Nicolas Batum dobře věděl: „Tohle nemusí prožít každý.“

Měl tehdy necelé tři roky. S mámou seděl na tribuně a koukal, jak se jeho otec Richard chystá zahrávat trestné hody. Jenže místo nich přišel kolaps, po kterém už jedenatřicetiletého basketbalistu záchranáři neoživili.

Později Batum pro magazín People líčil, jak mu na tátu zbyla pouze ona tuze smutná vzpomínka. „Ještě si vybavím, jak jsem se další den probudil, běžely televizní zprávy, maminka plakala. Zdálo se mi, že kolem panuje naprostý chaos.“

Od tragické události uplynulo v pondělí 35 let. A datum 21. září Batum symbolicky využil k uzavření své hráčské kariéry.

„Ta tátova bohužel skončila způsobem, který si sám nevybral. Mám štěstí, že můžu odejít ve chvíli, kdy cítím, že nastal správný čas. Teď chci být táta a manžel na plný úvazek, užít si normální život, chvíle, které on nikdy neprožil,“ říkal francouzský univerzál po boku syna Aydena. S manželkou Lily má také mladší dceru Nayeliu.

Rozlučkové video natočil v hale, kde dělal první basketbalové krůčky. V normandském městečku Pont-l’Éveque.

Z něj se odrazil až do světa slavné NBA.

Cesta do ní ovšem nebyla přímá.

V zámoří dobře věděli o okolnostech Richardova úmrtí poté, co mu praskla výduť v mozku, připomínali i tragický příběh Hanka Gatherse, který jako třiadvacetiletý mladík prodělal infarkt během univerzitního zápasu. „Báli se, že by se mi mohlo stát něco podobného,“ vyprávěl Batum pro Sports Illustrated v roce 2012.

Obavy přiživily výsledky z přípravy v Torontu, kde francouzský mladík neprošel zátěžovým testem srdce.

„Deset dní před draftem z toho bylo obrovské téma,“ vybavil si. „Pak jsem podstoupil několik dalších lékařských vyšetření v San Antoniu a Clevelandu, kde už jsem prošel v pořádku.“

Pětadvacátou volbu výběru talentů 2008 z něj udělali Houston Rockets a vytrejdovali ho k Portland Trail Blazers. S nimi začal svou zámořskou cestu, po které nakonec putoval osmnáct sezon. Zastavil se také u Charlotte Hornets, Philadelphia 76ers a LA Clippers, kde se na závěr kariéry start členem veteránské party.

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„Už jako dvacetiletý, ještě poněkud neohrabaný mladík, zaujal svým citem pro hru a ochotou starat se o drobné dílčí úkoly,“ vyzdvihoval ho Jason Quick z The Athletic.

Zářící hvězdou se nikdy nestal, pověst spolehlivého univerzála ho však zdobila dostatečně, takže si během kariéry vydělal více než 208 milionů dolarů.

„Teď se chci vrátit domů a uvolnit místo jiným,“ uvedl Batum, který včetně play off naskočil do 1281 duelů. „Své jsem si odžil. Když odehrajete tolik zápasů jako já, musíte vědět, kdy přestat.“

S francouzskou reprezentací vystoupal na vrchol během EuroBasketu 2013, doma má také dva bronzy ze světových šampionátů (2014, 2019) a stejný počet stříbrných medailí z olympijských her (2021, 2024).

Nicolas Batum před nadšeným francouzským publikem na olympijských hrách v Paříži.

Obzvláště na Paříž vzpomíná v tom nejlepším. Před bouřlivou domácí kulisou patřil mezi opory národního týmu, v každém ze šesti zápasů odehrál aspoň 25 minut.

„Zažil dvě generace. U první byl benjamínkem, následující už vedl,“ vyprávěl pro L’Équipe trenér Vincent Collet, který během patnácti let u reprezentace koučoval Parkera, Diawa i Wembanyamu s Gobertem. „Američané o Nicolasovi vždycky říkali, že je skvělý tvůrce hry, a ve francouzském týmu jím byl také. Hodně mi pomohl v kariérním růstu. Tak, jak to umí jen opravdu velcí hráči.“

A je dost možné, že Batum přispěje i k úspěchu dalších. V rozlučkovém videu totiž sliboval: „Basketbalu zůstanu nablízku.“

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