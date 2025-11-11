„Vyhoďte Nica,“ ozývalo se z tribun při domácím utkání, které Dallas prohrál 114:116. Jeho bilance je nyní tristní, z jedenácti zápasů vyhrál jen tři a je předposlední v Západní konferenci.
Hvězdný Slovinec Dončič letos v únoru zamířil z Dallasu do Los Angeles Lakers k LeBronu Jamesovi, což tehdy způsobilo senzaci. Místo něj do týmu Mavericks zamířil Anthony Davis, jenže ten je často zraněný.
Mezitím texaskému klubu nečekaně přistál dárek shůry v podobě Coopera Flagga, vyhlížené jedničky letošního draftu. Ten si proti Bucks vytvořil 26 body nový střelecký rekord, to však fandům a majitelům k radosti nestačí. Očekávají se totiž výhry.
Agentura AP připomněla, že manažer Harrison během necelých čtyř let v Dallasu také zorganizoval tři výměny, které klubu výrazně pomohly: loni do finále NBA a o dva roky dříve do finále konference.
„Toto rozhodnutí podtrhuje náš trvalý závazek budovat organizaci, která bude moci hrát o titul a která slouží našim hráčům, partnerům a především fanouškům,“ řekl Dumont.