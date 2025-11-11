Dončič je pryč, trpělivost taky. Strůjce šokující výměny byl z Dallasu vyhozen

Autor: ,
  19:34
Devět měsíců po šokující výměně Luky Dončiče se klub Dallas Mavericks z NBA zbavil generálního manažera Nica Harrisona, který byl za ni zodpovědný. Majitel klubu Patrick Dumont tak vyslyšel přání fanoušků, protože ti hlasitě žádali Harrisonův odchod mimo jiné při pondělním prohraném zápase s basketbalisty Milwaukee.
Protest fanoušků Dallas Mavericks.

Protest fanoušků Dallas Mavericks. | foto: Reuters

Nico Harrison jako manažer Dallas Mavericks
Rozzlobení fanoušci Dallas Mavericks před utkáním s Houston Rockets.
Fanoušci Dallas Mavericks se sešli před zápasem s Houston Rockets, aby...
Fanoušci Dallas Mavericks se sešli před zápasem s Houston Rockets, aby...
6 fotografií

„Vyhoďte Nica,“ ozývalo se z tribun při domácím utkání, které Dallas prohrál 114:116. Jeho bilance je nyní tristní, z jedenácti zápasů vyhrál jen tři a je předposlední v Západní konferenci.

Efekt Dončič. Pro Lakers zlatý důl. Slovincovy dresy vévodí prodejům

Hvězdný Slovinec Dončič letos v únoru zamířil z Dallasu do Los Angeles Lakers k LeBronu Jamesovi, což tehdy způsobilo senzaci. Místo něj do týmu Mavericks zamířil Anthony Davis, jenže ten je často zraněný.

Mezitím texaskému klubu nečekaně přistál dárek shůry v podobě Coopera Flagga, vyhlížené jedničky letošního draftu. Ten si proti Bucks vytvořil 26 body nový střelecký rekord, to však fandům a majitelům k radosti nestačí. Očekávají se totiž výhry.

Agentura AP připomněla, že manažer Harrison během necelých čtyř let v Dallasu také zorganizoval tři výměny, které klubu výrazně pomohly: loni do finále NBA a o dva roky dříve do finále konference.

Výhrůžky smrtí, rakev u stadionu. Manažer kvůli Dončičovi nemohl do hlediště

„Toto rozhodnutí podtrhuje náš trvalý závazek budovat organizaci, která bude moci hrát o titul a která slouží našim hráčům, partnerům a především fanouškům,“ řekl Dumont.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Bilbao vs. BrnoBasketbal - Utkání 5. kola skupiny E - 11. 11. 2025:Bilbao vs. Brno //www.idnes.cz/sport
Živě53:37
  • -
  • 30.00
  • 35.00
Nymburk vs. Alba BerlínBasketbal - 4. kolo skupiny B - 12. 11. 2025:Nymburk vs. Alba Berlín //www.idnes.cz/sport
12. 11. 18:30
  • 1.95
  • 15.50
  • 2.03
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nové Bazaly

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

Kradla jsem, nevím proč. Jak šampionka Simonová padala z trůnu do černé díry

Premium
Biatlonistka Julia Simonová u soudu.

Ano, kradla jsem. A lhala jsem. Jsem vinna. Byl to zkrat, jakási černá díra. Ale nesuďte mě, prosím, příliš tvrdě. Julii Simonové, suverénce tolika biatlonových závodů, se najednou zhroutil svět....

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávistický kapitán Provod v hlavičkovém souboji s obránci Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Christose Zafeirise proti Plzni.

Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...

Nymburk v Lize mistrů: i proti německému velkoklubu je naděje na první místo

KeyShawn Feazell (6) z Nymburka mezi soupeři z Alby Berlín

Nymburští basketbalisté vítají ve středu na úvod odvetné části Ligy mistrů německý velkoklub Albu Berlín a pokusí se oplatit soupeři říjnovou porážku 78:94. Svěřenci trenéra Orena Amiela by v případě...

11. listopadu 2025  18:04,  aktualizováno  20:13

Na dosah semifinále i udržení trůnu. Alcaraz na Turnaji mistrů znovu vyhrál

Carlos Alcaraz se raduje z vítězství na Turnaji mistrů.

Světová jednička Carlos Alcaraz ze Španělska porazil na tenisovém Turnaji mistrů 6:7, 7:5, 6:3 Američana Taylora Fritze a druhou výhrou se v Turíně výrazně přiblížil semifinále. Jistotu postupu získá...

11. listopadu 2025  17:41,  aktualizováno  19:53

Tenisový Turnaj mistrů 2025: program, výsledky, kde sledovat

Jannik Sinner se natahuje pro míček ve finále US Open.

Závěr tenisové sezony je tu. Poslední velké souboje v letošním roce hostí italský Turín. Turnaj mistrů pro osm nejlepších hráčů v singlu a osm nejlepších deblových dvojic začíná v neděli 9. listopadu...

10. listopadu 2025  22:26,  aktualizováno  11. 11. 19:48

Dončič je pryč, trpělivost taky. Strůjce šokující výměny byl z Dallasu vyhozen

Protest fanoušků Dallas Mavericks.

Devět měsíců po šokující výměně Luky Dončiče se klub Dallas Mavericks z NBA zbavil generálního manažera Nica Harrisona, který byl za ni zodpovědný. Majitel klubu Patrick Dumont tak vyslyšel přání...

11. listopadu 2025  19:34

ONLINE: Začíná play off Ligy mistrů. Kometa hraje proti švédskému mistrovi

Sledujeme online
Útočník Šimon Stránský spěchá ke spoluhráčům po vstřeleném gólu.

Vrací se hokejová Liga mistrů, v úterý večer má na programu první zápasy osmifinále. Do něj se propracovala také brněnská Kometa, jež hraje od 19 hodin na půdě švédského Luleå Hockey. Utkání...

11. listopadu 2025  18:45

Fotbalová sedmnáctka na MS po prohře s USA šťastně proklouzla do play off

Pavel Drsek, trenér české fotbalové sedmnáctky

Česká fotbalová reprezentace do 17 let na mistrovství světa v Kataru zakončila skupinu I porážkou 0:1 s USA, přesto postoupila do vyřazovací fáze. Svěřenci trenéra Pavla Drska se vešli mezi osm...

11. listopadu 2025  18:38

Strašák hokejistů, co umí ničit kariéry. Krevní sraženina z NHL vyřadila i Kulicha

Jiří Kulich slaví branku se spoluhráčem Zachem Metsou.

Žádná sranda, Jiří Kulich musí na chvíli pozastavit hokejovou kariéru v NHL. „Souvisí to s krevní sraženinou a je to dost vážné. Chybět nám bude dlouho,“ prohlásil v pondělí Lindy Ruff, kouč Buffalo...

11. listopadu 2025  17:33

Divoké publikum uvidí hvězdy. Na světové kamarády se těší Švábíková i Staněk

Amálie Švábíková a Tomáš Staněk na tiskové konferenci k Czech Indoor Gala.

Tyčkařka Tina Šutejová či koulař Leonardo Fabbri, který ve své zdravici pozdravil kamaráda Tomáše Staňka, dorazí v únoru do Ostravy. Atletický mítink Czech Indoor Gala bude znovu patřit do elitní...

11. listopadu 2025  17:29

Šest zápasů a dost. Strakova záchranářská mise v Košicích skončila předčasně

Český trenér František Straka hodnotí utkání Košic s Michalovcemi.

Měsíc a dost. Známý fotbalový trenér František Straka v Košicích byl po šesti zápasech odvolán. „Důvodem jsou špatné výkony i výsledky,“ prohlásil klubový prezident Dušan Trnka. S českým koučem končí...

11. listopadu 2025  17:10

Ústí: pokuta 100 tisíc, konec Červenky, let do Afriky. Tmavého Messiho kouč nečeká

25. 7. 2025, Viagem Ústí nad Labem - Vlašim, druhá liga. Domácí trenér...

Za nevídanou ostudu 2:7 v podzimní druholigové derniéře ve Vlašimi padly ve fotbalovém Ústí nad Labem tresty. „Hráči se museli hodinu a půl koukat na to, co předvedli. A jako tým včetně realizáku...

11. listopadu 2025  16:52

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Třicet let, šest rekordů. Krejčí zlepšil české maximum v NBA, projděte si ta předchozí

Vít Krejčí z Atlanty zakončuje na koš Orlanda.

Vít Krejčí prožil v pondělí večer nejlepší zápas své kariéry v NBA, byl to ale také nejlepší střelecký výkon českého hráče v zámořské soutěži v historii. Jak se statistiky vyvíjely od příchodu...

11. listopadu 2025  16:30

Originální oslava Litvínova: štafeta na 19,45 km uvnitř stadionu, začal Reichel

Pamětní medaile Chezatonu, štafetového běhu v hokejovém Litvínově.

Další nevšední akci uspořádali fanoušci hokejového Litvínova z fanklubu Ropáci on Tour. Osmdesáté narozeniny klubu oslavili na den přesně štafetovým během v útrobách Zimního stadionu Ivana Hlinky....

11. listopadu 2025  9:20,  aktualizováno  16:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.