Čeští hráči budou pod větším tlakem, tuší ostravský trenér Choleva

Basketbalisté NH Ostrava chtějí v nadcházejícím ročníku Národní basketbalové ligy navázat na čtvrté místo z minulé sezony, ne-li ho ještě překonat.

„Minulá sezona dopadla fantasticky, takže před sebou máme těžký cíl – zopakovat, co se nám povedlo,“ připomněl generální manažer NH Ostrava Tomáš Ostarek nejlepší umístění mužstva za minulých 11 let.

Ostravští se shodují, že každopádně musejí do nadcházejícího ročníku ligy vstoupit mnohem lépe než před rokem, kdy úvodních šest duelů prohráli.

Ligu zahájí 21. září v Děčíně, čtyři dny na to přivítají Písek.

„Ano, chceme začít úplně jinak,“ potvrdil ostravský kapitán Štěpán Svoboda. „Když vezmeme, jak jsme odstartovali loni a jak dobře sezona dopadla, tak proč nezačít lépe a umístit se ještě výše?“

Trenér Adam Choleva podotkl, že by se rádi posunuli o stupeň výše. „Ambice musíte mít ty nejvyšší, bez toho to nejde,“ upozornil. „Ale cesta je dlouhá a my pořád nepatříme v očích dalších klubů k elitní šestce aspoň co jsem slyšel za předpovědi. Snad budeme opět černým koněm soutěže.“

Ostravský trenér Adam Choleva hovoří ke svým hráčům,

Choleva dodal, že vše bude o hlavách trenérů a hráčů. „Na české kluky bude mnohem větší tlak, hodně bude záležet na tom, jak se toho chopí, protože tentokrát máme méně cizinců než u nás bylo zvykem,“ řekl Choleva. „Máme dva Amíky a Maťa Majerčáka (slovenský rozehrávač – pozn. red.), ale toho už považujeme za Ostraváka.“

Ostravští získali rozehrávače a křídelníka Lamba Autreye z Ústí nad Labem a pivota Kahlila Thomase, který minulé dva roky působil v prvodivizní univerzitě Rider, ale hrál už i druhé nejvyšší soutěže ve Francii a Litvě.

„Kahlil je zkušený kluk, ale měl menší absenci. Zatím ho tíží drobné zranění. Teprve se ukáže, jak se zapracuje, ale podepsali jsme ho místo Stevense a Williamse,“ uvedl Choleva. „Autrey je ostřílený borec, je už dvanáct let v české lize, takže uvidíme, na co naváže v našem dresu.“

Manažer Ostarek odmítl, že by příchod Autreye stál klub mimořádně hodně peněz. „Poměr cena - výkon byla v našich možnostech, nebylo to přehnané. Cítili jsme, že takového hráče potřebujeme,“ podotkl.

Trenér Choleva dodal, že jim zřejmě pomohlo i to, že Autreymu, jenž je ve 34 let v družstvu nejstarší, nabídli dvouletou smlouvu.

Výraznou posilou je i 33letý pivot Martin Gniadek, jenž se do Ostravy vrátil po deseti letech v Opavě.

„Martin by měl být spojovač mezi mnou a šatnou,“ řekl Adam Choleva. „Zná ligu, je velmi rozumný na hřišti, umí si poradit ve svízelných situacích, takže i on by nám měl pomoci k dobrému odpichu do nové sezony.“

Štěpána Svobodu překvapilo, jak noví hráči rychle do mužstva zapadli. „U Martina Gniadka bych vůbec neřekl, že byl deset let u našeho největšího rivala, bylo to, jako by vůbec neodešel,“ usmál se Svoboda.

Z vlastní mládeže si Ostravští ještě vytáhli rozehrávače Jakuba Mršťáka a Adema Gürbüze, jenž je synem asistenta trenéra.

Po minulé sezoně z Ostravy odešli všichni čtyři cizinci. Pryč je i David Jakel, který zamířil do Zlína. K tomu se hostování Kevina Týmla v Písku změnilo na přestup.

Choleva připustil, že se zahraniční posily pokoušeli udržet, ale...

„Elyjah Williams dostal na české poměry neuvěřitelnou nabídku z Japonska, Rashad Madden dlouho zvažoval, zda zůstane, ale nakonec podepsal smlouvu v Řecku,“ uvedl Adam Choleva.

Ben Stevens je v Austrálii a jen Jarrid Rhodes zatím nemá nové angažmá. „Říkal nám, že už déle nemůže být bez rodiny,“ dodal kouč.

„Snažíme se náš basketbal vylepšit po všech stránkách. Hlavně si přejeme, aby naše hra bavila fanoušky,“ prohlásil asistent ostravského trenéra Nihat Gürbüz, který je původem Turek.