Nefungovala kabina, mrzí ostravského kouče Cholevu po konci sezony

„Bohužel nás hodně ovlivnila zranění. A také úplně nefungovala kabina. Hráči, především cizinci, si nesedli lidsky. Bylo to podobné jako v Děčíně, akorát tam zareagovali dobře, kdežto u nás to nevyšlo,“ dodává mladý kouč.
Ostravští se v národní lize po třech letech dostali do nadstavbové skupiny A1, jenže... „Prohlubeň, která v nadstavbě vznikla, kdy jsme ze čtrnácti utkání vyhráli jen jeden, nebyla příjemná. Ale reálně tým, když nebyl v plné síle, neměl na to, aby konkuroval ostatním,“ uznal Adam Choleva.
A zmínil i nevydařený začátek soutěže, kdy podobně jako v předešlé sezoně úvodních sedm utkání nevyhráli. „Je to však i tím, že si hráči na sebe opět museli zvykat.“
Z týmu už odešli Američané, křídlo Keenon Cole a rozehrávač Lynn Greer III. A co pivot Sam Godwin a Elias Kato, který může hrát na křídle i pod košem? „S nimi se snažíme jednat, aby pokračovali, ale jejich finanční představy jsou jiné než naše možnosti,“ podotkl Choleva. „Zatím je to otevřené.“
Jisté je, že končí i křídelník Matěj Snopek, jenž uzavřel svou profesionální kariéru.
Pokud jde o nejzkušenější posily, které se před minulou sezonou vrátily do mateřského klubu, rozehrávače Adama Číže a křídelníka Lukáše Palyzu, tak ti mají platné smlouvy.
Kouč by rád před příštím ročníkem ligy vyzkoušel i některé naděje z MS Academy, Moravskoslezské basketbalové akademie, působící ve spolupráci s prvoligovým klubem Snakes Ostrava. „Jsou tam šikovní kluci, ale uvidíme, zda se domluvíme,“ uvedl Choleva.