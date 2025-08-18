NH Ostrava pokračuje ve vítání odchovanců. Domů se vrací také Palyza

Někdejší reprezentant má zkušenosti i ze zahraničí, z německého Bayreuthu, polských Gliwic, skotského celku Caledonia Gladiators a minulý půl rok hrál islandskou ligu za Álftanes.
Zkušený rozehrávač Číž znovu v Ostravě. Vrací se po devíti letech
„Je to nejen ostravský rodák a odchovanec našeho klubu, ale i hráč se spoustou mezinárodních zkušenostmi,“ prohlásil ostravský trenér Adam Choleva.
„Věříme, že přinese do týmu velkou zkušenost, kvalitní střelbu, zakončení i chladnou hlavu v klíčových momentech. Lukáš je velký profesionál, o možnosti jeho návratu jsme začali jednat zhruba před dvěma lety a jsem rád, že se to konečně podařilo.“