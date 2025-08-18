NH Ostrava pokračuje ve vítání odchovanců. Domů se vrací také Palyza

Po rozehrávači Adamu Čížovi basketbalisté NH Ostrava hlásí návrat dalšího odchovance – Lukáše Palyzy. „Po patnácti letech se vracím domů a těším se na další sezony v ostravském dresu,“ vzkázal pětatřicetiletý křídelník, který má pět mistrovských titulů s Nymburkem a v nejvyšší české soutěži působil i v Prostějově, Děčíně a Olomoucku.
Lukáš Palyza z Nymburka s pohárem pro české šampiony

Lukáš Palyza z Nymburka s pohárem pro české šampiony | foto: David Šváb / ERA Basketball Nymburk

Nymburský křídelník Lukáš Palyza s ligovým bronzem a potomkem
Lukáš Palyza (vlevo) z Nymburka střílí na pardubický koš přes Jana Štěrbu.
Nymburský křídelník Lukáš Palyza (vpravo) útočí kolem Davida Pekárka z Pardubic.
Nymburský křídelník Lukáš Palyza
Někdejší reprezentant má zkušenosti i ze zahraničí, z německého Bayreuthu, polských Gliwic, skotského celku Caledonia Gladiators a minulý půl rok hrál islandskou ligu za Álftanes.

Zkušený rozehrávač Číž znovu v Ostravě. Vrací se po devíti letech

„Je to nejen ostravský rodák a odchovanec našeho klubu, ale i hráč se spoustou mezinárodních zkušenostmi,“ prohlásil ostravský trenér Adam Choleva.

„Věříme, že přinese do týmu velkou zkušenost, kvalitní střelbu, zakončení i chladnou hlavu v klíčových momentech. Lukáš je velký profesionál, o možnosti jeho návratu jsme začali jednat zhruba před dvěma lety a jsem rád, že se to konečně podařilo.“

