Chemie je základ. Ostravští basketbalisté při hledání posil dbali na jejich charakter

„Doufám, že naše soudržnost bude o úroveň lepší než loni, kdy nebyla taková, jakou bychom si představovali. Zlepšování ve spoustě herních aspektů bylo pomalé, takže snad to nyní bude rychlejší, protože Američané i Saša do týmu zapadli skvěle. Mančaft šlape,“ řekl ostravský kapitán Lukáš Palyza.
Posilami by měli být Američané rozehrávač Alex Lomax, pivot Andre Screen a křídlo Erik Howlin a ukrajinský křídelník Oleksandr Belikov, který se vrátil po třech letech. Kromě toho tým doplnili na hostování z Opavy rozehrávač Pavel Czudek a křídlo David Motyčka a svitavský odchovanec pivot Gabriel Špaček, jenž minulou sezonu působil v Pelhřimově a Jindřichově Hradci.
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Ostravský trenér Adam Choleva vyzdvihl návrat Belikova. „Je to kluk, o němž víme, že do utkání, do každého tréninku, do souboje půjde vždy na sto procent a bude v šatně vytvářet dobrou týmovou chemii. Moje přání bylo jít s někým takovým do sezony,“ řekl Choleva.
„Bavili jsme se s trenéry i vedením klubu, že chceme, aby do mužstva přišli charakterově co nejlepší hráči,“ uvedl Palyza. „A i když bychom měli pochybnosti o jejich herním talentu, tak ten vyladíme tréninkem. Opačně to nejde. Nechtěli jsme tady hráče, kteří nemají chuť trénovat a po hřišti jen chodí.“
Choleva potvrdil, že hleděli především na to, aby noví hráči do mužstva zapadli lidsky. „Na tom jsme se shodli. A troufám si říct, že letos jsme se trefili. Zatím kabina funguje a doufám, že to tak vydrží,“ řekl Choleva. „Teď bude záležet na tom, jak rychle posily zapracujeme na hřišti. V tom týmy z popředí ligy jako Opava, Pardubice, Brno mají výhodu, protože jsou pohromadě delší dobu.“
Palyza na nováčcích oceňuje, že se ptají na detaily, že jsou dobře koučovatelní a vnímají, co po nich trenér chce. „Z toho hlediska mohu po měsíci říct, že je to perfektní. I dosavadní přípravné zápasy byly z naší strany velmi dobré, co se týče souhry. Čím lepší charakter v týmu bude, tím rychleji se budeme zlepšovat.“
Palyzu jen mrzí, že některé jeho spoluhráče v přípravě brzdí zranění. „Takže nemůžeme ve třinácti čtrnácti lidech absolvovat intenzivní tréninky,“ poznamenal.
Trenéra potěšilo, že pokračují Palyza, Adam Číž, Michal Svoboda a Dominik Heinzl. „Jádro zůstalo pohromadě. K tomu zůstali Pavel Novák, který má ale dlouhodobější zranění, a Matyáš Janů a Adam Ivánek,“ podotkl Choleva.
„Máme nové cizince i mladé Čechy, takže jsme zvědavi, jak se to propojí, jak to zapadne,“ řekl ostravský manažer Tomáš Ostarek. „Věříme, že na tom budeme lépe než v minulé sezoně, kdy byl špatný začátek. Rádi bychom hned v úvodu nasbírali nějaké body, aby se psychická pohoda přenesla do dalších zápasů.“
Před rokem ostravští basketbalisté úvodních sedm zápasů národní ligy prohráli.
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„Musíme se ale podívat i na to, s kým jsme hráli – s prvními sedmi celky minulé sezony,“ upozornil Choleva. „Tentokrát máme dva soupeře z první šestky a po nich Olomoucko a Hradec Králové, což jsou soupeři, které bychom měli porazit.“
Přesto, co Ostravští dělají pro to, aby se vyvarovali špatného startu soutěže? „Více času jsme v přípravě věnovali samotnému basketbalu než čistě kondiční přípravě. Kondičku hráči naberou i na hřišti, pokud dělají, co po nich chceme,“ odpověděl Choleva.
NH Ostrava odstartuje národní ligu v hale Opavy v sobotu 19. září v 18.00. Doma nastoupí o čtyři dny později v 18.00 proti Brnu.