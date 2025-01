V osmnácti mužem zápasu. Ostravští velebí Čanka, po devíti kolech vyhráli

Ostravané v lize zvítězili poprvé od 2. listopadu, po devíti porážkách, a kolo před koncem základní části stále mají naději, byť malou, na postup do nadstavbové skupiny A1 nejlepších osmi celků.

„Je to úleva. Hlavně jsme dokázali kontrolovat stav, což se nám v předešlých zápasech nedařilo,“ uvedl ostravský trenér Adam Choleva. „Paradox je, že se o naši výhru postaral nejmladší hráč, což bylo super. Miki zahrál famózně a doufám, že tak bude pokračovat dál on i celý tým.“

Rozehrávač Mikuláš Čank byl s 20 body nejlepším střelcem utkání.

„Snad jsme ty prohry konečně zlomili,“ doufá ostravský kapitán Štěpán Svoboda. „Ale z těch devíti ztracených zápasů jsme měli šanci nějaké vyhrát. Vždyť jsme dvakrát prohráli o bod (s Opavou a v Ústí nad Labem) a s Brnem jsem až do poslední čtvrtiny víceméně vedli.“

Marek Zvolánek (vlevo) z GBA Jindřichův Hradec se snaží zabránit ostravskému Adriu Baileymu ve střele.

Cholevu těšilo, že před utkáním cítil v šatně potřebnou energii. „Tu jsme potřebovali,“ řekl.

Přesto, porazili poslední tým soutěže, který má zatím jen dvě výhry. Ostravští jich mají šest. „No dobře, ale my jsme předposlední, takže si nemůžeme vyskakovat,“ podotkl Choleva.

Jeho tým poprvé nastoupil s novým rozehrávačem, Američanem LaQuincym Rideauem. Odehrál bezmála 16 minut, nastřílel sedm bodů, měl dva doskoky a tři asistence.

„Na to, že to byl tady můj první zápas, byl skvělý,“ řekl Rideau. „Jsem trochu unavený, ale bojovali jsme tvrdě, abychom tu šňůru porážek zlomili.“

Co mu první duel ukázal?

„Máme skvělé střelce, máme energii. Věřím, že budeme dobří, že se věci tady budou měnit,“ odpověděl.

„LaQuincym dodal naší hře klid, vidí spoluhráče, a to bylo to důležité,“ hodnotil Choleva nováčka, který s mužstvem stihl jeden trénink. „Měl jsme strach, jak bude vypadat, ale zvládl svou úlohu dobře, pochopil svou roli. K tomu i lidsky vypadá velmi fajn.“

Nová posila ostravských basketbalistů LaQuincy Rideau se snaží obejít jindřichohradeckého Nolana Kemma.

Ostravští už před sezonou přišli o rozehrávače Mateje Majerčáka, který se na delší dobu zranil. Přivedli Litevce Adomase Sidarevičiuse, jenže ten už je rovněž na marodce a sezona mu skončila.

Majerčák by se už mohl zapojit do hry ostravského týmu, jenže rozhodl se vrátit na Slovensko, do Interu Bratislava.

„Měl zajímavou nabídku a po tom, co tady v předchozích letech odvedl, jsme mu umožnili odejít,“ podotkl Adam Choleva.