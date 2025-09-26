V Ostravě věří: Návrat Číže a Palyzy posune mužstvo zase dál

„Máme složitý los a k tomu nový tým,“ upozorňuje ostravský kapitán Lukáš Palyza, který se do klubu vrátil po téměř 15 letech. „Nově složené celky potřebují nějaký čas, většinou si vše sedne kolem prosince, ledna, ale my budeme chtít zabrat co nejdříve, abychom hned od začátku začali vyhrávat.“
Ostravskému trenérovi Adamu Cholevovi přijde, že minulé roky mají vždy hned v úvodu náročný los. „Ale nevyberete si, liga je každý rok o něco vyrovnanější a všechny zápasy jsou zajímavé a těžké,“ podotýká. „Paradoxně je ale možná lepší začínat v Písku a doma s Nymburkem, než abychom hned hráli zápasy, v nichž bychom si nemohli dovolit ztratit. A lepší je odstartovat venku, kdy můžete ze sebe shodit ten prvotní stres.“
Z NH Ostrava po minulé sezoně, v níž skončila ve čtvrtfinále, odešli Lamb Autrey, Adrio Bailey, Laquincy Rideau, Igor Patrik Svoboda a David Škranc. Dosavadní kapitán Štěpán Svoboda ukončil profesionální kariéru.
Sedm jiných hráčů přišlo – kanadský pivot Julian Roche, dva Američané, křídlo Keenon Cole a rozehrávač Lynn Greer III., a hlavně se vrátili odchovanci rozehrávač Adam Číž a křídelník Lukáš Palyza. A tým doplnili mladíci slovenský rozehrávač Matej Koza a křídelník Pavel Novák ze Slavie Praha.
„Od Lukáše Palyzy očekáváme zkušenost, přehled na hřišti a instinkt střelce, jaký vždy měl, a že společnými silami posuneme náš tým zase o kousek dál,“ komentuje posily Choleva. „K tomu by nám měl dopomoci i zkušený Adam Číž, jemuž se minulá sezona nepovedla, protože byl zraněný. Vrací se do basketu, takže jde o to, aby se dostal do fyzické kondice. Zatím to vypadá, že je na velmi dobré cestě.“
Pavla Nováka si Choleva vyhlédl na univerzitních hrách. „Má dobrou ruku, dobré instinkty,“ říká kouč. „Roche už je čtyři roky v Evropě. Od něj si slibujeme sílu pod košem, doskok, tvrdost. Roli střelce by měl plnit Cole. Greer vyrostl v Evropě, jeho otec hrál Euroligu. Je to zajímavý kluk, pokorný, pracovitý. S Adamem by měl tvořit naši hru.“
Palyza: Přeji si, aby Ostrava v lize nebyla jen nějakým průměrným týmem
Ostravští v minulé sezoně často žehrali, že jim nefunguje obrana.
„Můj rukopis je spíše útočná fáze,“ přiznává trenér Choleva, jehož novým asistentem je Slovák Norbert Kalabiška. „Na obraně se snažíme pracovat. Je to ale Achillova pata nově složených týmů, protože při bránění o sobě musíte vědět. Dennodenně na tom pracujeme a věříme, že to bude postupně lepší.“
Trenér Adam Choleva má od šéfů klubu i jeden netradiční úkol – vyvarovat se protestům a debatám s rozhodčími, aby neměl tolik technických chyb.
„Jak se trenér snaží o to, aby rostli hráči, tak my v managementu budeme hlídat, aby se také zlepšoval a měl technických chyb co nejméně,“ říká šéf klubu Tomáš Vrátný.
„Aby tomu tak bylo, tak jsme získali zkušené hráče, kteří umějí s rozhodčími komunikovat lépe než já, budou takový filtr mezi mnou a sudími,“ plánuje Choleva.
„No, jestli to vezmu na sebe, tak to si moc nezahraju,“ usmívá se kapitán Lukáš Palyza.
„Budu se mírnit, ale empatie musí být i z druhé strany,“ podotýká Adam Choleva, jemuž mluvčí klubu Jiří Týn v minulé sezoně napočítal 13 technických chyb.