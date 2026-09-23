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Nesmíme ztratit, co jsme získali. Ostravští basketbalisté slaví povedený start ligy

Jiří Seidl
  23:10
Ostravský křídelník Michal Svoboda se pokouší obejít brněnského Viktora Půlpána.

Ostravský křídelník Michal Svoboda se pokouší obejít brněnského Viktora Půlpána. | foto: Jiří SeidlMAFRA

Ostravský Oleksandr Bjelikov se pokouší vystřelit přes brněnského Jermaineho...
Oleksandr Bjelikov (vlevo) z NH Ostrava bojuje o míč s brněnským Petrem...
Ostravský rozehrávač Alex Lomax se snaží protlačit ke koši kolem Viktora...
Souboj ostravského Erika Howlina (v bílém) a brněnského Viktora Půlpána.
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Parádní vstup do národní ligy, nejlepší od roku 2013, kdy rovněž vyhráli úvodní dva duely, zažívají basketbalisté NH Ostrava. Po sobotním vítězství v Opavě si ve středu doma poradili s dalším silným soupeřem Basketem Brno 85:76. „Brňané přijeli oslabení, a přesto nám nedali nic zadarmo. Hodně jsme se nadřeli i proto, že nám to tolik nešlo v útoku,“ hodnotil ostravský trenér Adam Choleva.

„Oproti loňsku, kdy jsme měli začátek šílený, teď máme dvě výhry,“ připomněl ostravský rozehrávač Adam Číž sérii sedmi porážek. „Je to perfektní, ale šlo o dva velmi odlišné zápasy. V Opavě jsme hráli super basket. Teď proti Brnu to od nás už tak hezké nebylo. Nicméně jsme předvedli druhou tvář týmu – že když nám to v útoku tolik nejde, tak jsme schopni velmi dobře bránit. Ukázali jsme potenciál našeho mužstva.“

Ostravští hráči od konce první čtvrtiny vedli a když hosté dvěma koši Křivánka ve 27. minutě otočili stav na 53:56, nezlomili se. A nesrazilo je ani to, když Brňané v poslední desetiminutovce znovu srovnali. Ve 34. minutě po smeči Screena, s 26 body nejlepšího střelce zápasu, znovu odskočili na 70:66.

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„Stejně tak to bylo v Opavě, kde jsme vedli o dvacet bodů a soupeř to stáhl na tři,“ komentoval kouč Choleva. „Takže víme, že sílu máme. Máme i širokou lavičku, ale ne zkušenou, což se projevilo ve druhém poločase, kdy nás dostihli. Ale kluci ukázali, že jsou soudržní.“

Číž podotkl, že důležité bylo i to, že si na Brno věřili. „Tím ho ale nechci nijak podceňovat, to vůbec. Těžko říct, jak na tom budou za pár zápasů. Ale po výhře v Opavě bychom si doma věřili na kohokoliv,“ řekl a dodal, že podařený začátek ligy přičítá i výborně partě, která se v týmu vytvořila.

Dodal, že si všichni chtějí na hřišti vyhovět. „Máme dobrý mix Čechů a cizinců, všechno to jsou super kluci,“ konstatoval.

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„Brňané výborně bránili, hráli tvrdě. Hráli fakt dobře, což potvrdili už v prvním kole v Pardubicích. Ale nám se extrémně vydařil závěr utkání. Několik pěkných přihrávek, smeče, nějaká trojka tam spadla,“ pochvaloval si ostravský kapitán Lukáš Palyza. „Michal Svoboda dneska dával dvě tři velmi důležité trojky v momentě, kdy se utkání lámalo.“

Trenéra Cholevu těšilo, že obrana mužstvu funguje. „Jsme fyzičtí a hlavně spolu komunikujeme, což je důležité. A jedeme dál. Teď se potřebujeme srovnat na utkání v Olomouci. Co jsme v úvodu ligy získali, nesmíme ztratit. A pak máme doma Hradec Králové. Musíme zůstat nohama na zemi a bojovat jako doposud,“ shrnul kouč.

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