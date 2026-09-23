Nesmíme ztratit, co jsme získali. Ostravští basketbalisté slaví povedený start ligy

„Oproti loňsku, kdy jsme měli začátek šílený, teď máme dvě výhry,“ připomněl ostravský rozehrávač Adam Číž sérii sedmi porážek. „Je to perfektní, ale šlo o dva velmi odlišné zápasy. V Opavě jsme hráli super basket. Teď proti Brnu to od nás už tak hezké nebylo. Nicméně jsme předvedli druhou tvář týmu – že když nám to v útoku tolik nejde, tak jsme schopni velmi dobře bránit. Ukázali jsme potenciál našeho mužstva.“
Ostravští hráči od konce první čtvrtiny vedli a když hosté dvěma koši Křivánka ve 27. minutě otočili stav na 53:56, nezlomili se. A nesrazilo je ani to, když Brňané v poslední desetiminutovce znovu srovnali. Ve 34. minutě po smeči Screena, s 26 body nejlepšího střelce zápasu, znovu odskočili na 70:66.
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„Stejně tak to bylo v Opavě, kde jsme vedli o dvacet bodů a soupeř to stáhl na tři,“ komentoval kouč Choleva. „Takže víme, že sílu máme. Máme i širokou lavičku, ale ne zkušenou, což se projevilo ve druhém poločase, kdy nás dostihli. Ale kluci ukázali, že jsou soudržní.“
Číž podotkl, že důležité bylo i to, že si na Brno věřili. „Tím ho ale nechci nijak podceňovat, to vůbec. Těžko říct, jak na tom budou za pár zápasů. Ale po výhře v Opavě bychom si doma věřili na kohokoliv,“ řekl a dodal, že podařený začátek ligy přičítá i výborně partě, která se v týmu vytvořila.
Dodal, že si všichni chtějí na hřišti vyhovět. „Máme dobrý mix Čechů a cizinců, všechno to jsou super kluci,“ konstatoval.
„Brňané výborně bránili, hráli tvrdě. Hráli fakt dobře, což potvrdili už v prvním kole v Pardubicích. Ale nám se extrémně vydařil závěr utkání. Několik pěkných přihrávek, smeče, nějaká trojka tam spadla,“ pochvaloval si ostravský kapitán Lukáš Palyza. „Michal Svoboda dneska dával dvě tři velmi důležité trojky v momentě, kdy se utkání lámalo.“
Trenéra Cholevu těšilo, že obrana mužstvu funguje. „Jsme fyzičtí a hlavně spolu komunikujeme, což je důležité. A jedeme dál. Teď se potřebujeme srovnat na utkání v Olomouci. Co jsme v úvodu ligy získali, nesmíme ztratit. A pak máme doma Hradec Králové. Musíme zůstat nohama na zemi a bojovat jako doposud,“ shrnul kouč.