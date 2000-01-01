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Manhattan patřil ve čtvrtek New York Knicks, čerstvým šampionům NBA. Během jejich slavnostního průvodu se do ulic vydal víc než milion fanoušků, s basketbalisty slavil také starosta Zohran Mamdani i celebrity. Všichni si společně vychutnávali konec třiapadesátiletého čekání na titul.
Autor: Richard Drew, AP
Ve finále nejslavnější basketbalové ligy světa udolali Knicks v pěti zápasech San Antonio Spurs. Ihned po sobotním konci série následovaly spontánní oslavy v ulicích. Ty oficiální přišly na řadu ve čtvrtek.
Autor: Mike Segar, Reuters
A stejně jako na zápasech se v barvách newyorského celku objevila řada celebrit. Na snímku ukazuje srdíčko herečka Mariska Hargitayová.
Autor: Jason DeCrow, AP
Odhadovaný počet fanoušků v ulicích? Víc než milion! Některé zámořské zdroje hovoří až o dvou milionech.
Autor: Ryan Murphy, AP
U oslav nemohl chybět Ben Stiller, velký fanoušek Knicks, který o vítězném tažení svého týmu bude režírovat dokument. I proto je opět k vidění s mobilem.
Autor: Jason DeCrow, AP
Dalším slavným fanouškem na oslavách byl uznávaný režisér Spike Lee, který nechyběl na zápasech Knicks ani v bolestivých dobách, když tým sbíral jednu porážku za druhou.
Autor: Jason DeCrow, AP
Všichni společně sledovali průvod šampionů basketbalové NBA. Hudební doprovod nesměl chybět.
Autor: Mike Segar, Reuters
Zajímavou příhodu z oslav si odnesl rozehrávač Tyler Kolek. Když běžel kolem bariéry, jeden z policistů si ho spletl s fanouškem a zkoušel ho zastavit.
Autor: Jason DeCrow, AP
KAT sklidil společně například s Jalenem Brunsonem, OG Anunobym, Joshem Hartem a Mikalem Bridgesem největší nadšení mezi fanoušky.
Autor: Yuki Iwamura, AP
Bouřlivě se slavilo před newyorskou radnicí, ve vzduchu poletovaly modré, oranžové a bílé konfety.
Autor: Brad Penner/Imagn Images, Reuters
A pod nimi s úsměvem na tváři rodák z New Yorku Jose Alvarado (uprostřed) s Tylerem Kolekem (vlevo) i Karlem-Anthonym Townsem.
Autor: Dylan Martinez, Reuters
Čerstvým šampionů NBA zazpívala Alicia Keys slavnou píseň Empire State of Mind.
Autor: Brad Penner/Imagn Images, Reuters
Takhle pózoval hlavní hrdina šampionů Jalen Brunson s trofejí pro vítěze NBA.
Autor: Vincent Carchietta/Imagn Images, Reuters
Trenér Mike Brown před fanoušky pronesl: „Jsem na všechny opravdu hrdý, vynaložili jsme obrovské úsilí. Je spousta věcí, které vy za kulisami nevidíte. Kluci se opravdu nadřeli. A to nejen naši hráči, ale i náš zdravotnický tým, který se postaral o to, aby byli všichni v pořádku.“
Autor: Dylan Martinez, Reuters