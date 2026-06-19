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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)
MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.
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Další sportovní akce v roce 2026:
Vonnová poprvé od zranění vynesla kratší šaty. Učím se přijmout své jizvy, přiznává
Čtyři měsíce po vážném zranění na zimních olympijských hrách udělala Lindsey Vonnová další krok na cestě zpátky do běžného života. Americká lyžařská hvězda se na sociálních sítích pochlubila...
KVÍZ: Velký fotbalový test. Jak pečlivě sledujete probíhající MS?
Po dlouhých dvaceti letech se na mistrovství světa probojovali i čeští fotbalisté. Na velkolepém turnaji v Americe bojují v konkurenci těch nejlepších týmů planety. Sledujete národní tým pozorně? A...
Boky jako skříň pod dohledem šampionky. Ledecká překvapila na koncertě Farne
První ze tří velkolepých koncertů Ewy Farne v pražském Edenu přinesl i jedno nečekané sportovní překvapení. Během hitu Mám boky jako skříň se mezi tanečníky objevila trojnásobná olympijská vítězka...
Česko - JAR 1:1, postup se komplikuje. Z penalty po Šulcově ruce srovnal Mokoena
Od našeho zpravodaje v USA Ani podruhé na fotbalovém mistrovství světa neudrželi vedení. Čeští reprezentanti mají z dobře rozehraného zápasu s Jihoafrickou republikou pouze bod za remízu 1:1 a výrazně si zavařili v boji o...
MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi
Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci jsou i Češi. Národní tým na světovém šampionátu bojuje po 20...
Návrat Peňáze i obr Fleury před obhajobou titulu. Co nabídne Oktagon v Berlíně?
Oktagon se po dvou týdnech opět vrací na scénu, tentokrát do Německa. V hlavním městě se po šestnácti měsících představí Matěj „Money“ Peňáz, který bude chtít opět promluvit do skladby titulových...
Skupina C na MS ve fotbale 2026: jak vypadá postupová matematika?
Skupina C je na Mistrovství světa ve fotbale 2026 otevřená i po druhých zápasech – jasno je jen o týmu, který už stoprocentně skončí na 4. místě. Do play-off mohou stále projít tři zbývající...
MS ve fotbale 2026 ONLINE: Mexiko zvažuje, že před Čechy omezí prodej alkoholu
Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...
Postupová matematika na MS ve fotbale: jak to vypadá ve skupině B?
Situace ve skupině B na Mistrovství světa ve fotbale 2026 vypadá jednoznačně. Za přímým postupem míří Kanada a Švýcarsko, stoprocentní jistotu ale přeci jen ještě nemají.
Rekord okruhu a překvapivý vítěz. Kvalifikaci MotoGP v Brně vládl Ogura
Japonský jezdec Ai Ogura překvapivě ovládl kvalifikaci na Velkou cenu České republiky silničních motocyklů v Brně v královské kategorii MotoGP. Pětadvacetiletý člen týmu Trackhouse MotoGP si v...
Tunisko - Japonsko v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026
Fotbalový zápas Tunisko - Japonsko přinese soubor druhého kola základní skupiny F na mistrovství světa 2026. Utkání hostí mexické Guadalupe. Přečtěte si, kde sledovat přímý přenos v TV, v jakých...
Vášně kolem množství pádů v MotoGP? Náhoda, říká Abraham. Brno bude klidnější
Zlomeniny. Operace. Vynechané závody. MotoGP v posledních týdnech řeší bezpečnost. Po hromadných kolizích v Katalánsku, Itálii i naposledy v Maďarsku sílí mezi jezdci kritika současných motocyklů a...
Brazilci vyhlíží Neymarův návrat. Snad nám pomůže celé MS vyhrát, doufá Vinícius
Jeho nominace vyvolala rozpaky, které se jen potvrdily, když kvůli zranění musel vynechat úvodní dva zápasy šampionátu. Na ten třetí by ale brazilský fotbalista Neymar měl být připravený. „V neděli...
Král Salač, prezident Pavel. Hlava státu dorazila do Brna těsně po rekordu tratě
Krátce po úspěchu Filipa Salače v dopoledním tréninku Moto2, kde český závodník stáje OnlyFans American Racing dominoval a v traťovém rekordu vylepšil dvě páteční druhá místa, dorazil na brněnský...
Ekvádor - Curaçao v TV: Kde sledovat zápas MS ve fotbale živě
Ekvádorská fotbalová reprezentace se ve svém druhém utkání na mistrovství světa 2026 střetne s výběrem Curaçaa. Zápas skupiny E hostí americké Kansas City. Přečtěte si, kde sledovat přímý přenos...
Salačova skvělá pozvánka: v traťovém rekordu ovládl v Brně třetí trénink
Motocyklový jezdec Filip Salač ovládl třetí trénink na domácí Velkou cenu České republiky v Brně v kategorii Moto2. Jediný český účastník mistrovství světa se na Masarykově okruhu jako první v Moto2...
Hokejový svaz hodnotil: Vyčerpaný účet, audit, Síň slávy i úspěch Česka na draftu
Měli jste pocit, že tam nikdo ani nechce být. Odříkat svou prezentaci, hlavně se na nic neptat, nic neřešit, schválit, co se předem připravilo, a pelášit domů. Přinášíme to nejzajímavější, co...