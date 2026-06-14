New Yorku, to není sen! Omlouváme se, že to tak trvalo. Jak Knicks po letech slaví

„Je konec, fanoušci Knicks, tohle není sen! Vaše dlouhé čekání skončilo, klidně se rozplačte,“ křičel komentátor Mike Breen, když zazněl klakson. Přitom ještě na začátku čtvrté čtvrtiny Knicks prohrávali o 10 bodů, v průběhu zápasu dokonce o šestnáct. V každém utkání této finálové série navíc ztráceli hned v prvním dějství. Trápící se ofenzivu ale v klíčových momentech vždy spasil jejich kapitán.
Jalen Brunson opět létal po palubovce, nasázel 45 bodů, z toho patnáct v závěrečné dvanáctiminutovce, a stal se nejužitečnějším hráčem finále. „Jakákoli překážka se před námi objeví, vždycky najdeme způsob, jak se s ní vypořádat. O tomhle jsem snil, kvůli tomu jsem do New Yorku přišel,“ hlesl dojatě kapitán.
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Pohádka dopsána! Knicks ovládli NBA, oslavy po 53 letech zajistil hrdina Brunson
Když v roce 2018 vstupoval do NBA, většina skautů ho odepisovala jako příliš malého a pomalého rozehrávače. Na draftu se propadl až do druhého kola. V Dallasu pak ukázal potenciál, ale hvězda se z něj stala až v New Yorku. Taková, která se před dvěma lety dobrovolně vzdala pořádného rance peněz, jen aby klub udržel konkurenceschopný tým.
Těžko pak hledal slova. „Každé léto jsem dřel, aby se tenhle moment stal realitou. Kdykoliv nás někdo odepíše, najdeme způsob, jak se zvednout a něco s tím udělat. Cítím obrovskou úlevu,“ soukal ze sebe dojatý Brunson. V očích se mu leskly slzy, když dostal otázku na tátu Ricka, který byl od dětství u každého jeho tréninku a teď prožíval mistrovské oslavy přímo s ním na palubovce coby asistent trenéra Mikea Browna.
Ale ohromný úspěch nestál pouze na něm. Tahle parta svou soudržností až příliš připomíná poslední šampiony z let 1970 a 1973. Karl-Anthony Towns, který byl v Minnesotě roky kritizován za nedostatek tvrdosti, se pro úspěch New Yorku zcela obětoval. Rval se pod košem s francouzským obrem Victorem Wembanyamou a sbíral klíčové doskoky.
Všechno však mohlo být jinak, ve čtvrtém zápase v Madison Square Garden ztráceli Knicks dokonce 29 bodů. Ale OG Anunoby sekundu před koncem dopíchl míč do koše a dokonal historický obrat. Když ho v roce 2023 získali po trejdu z Toronta za draftované miláčky publika RJ Barretta a Immanuela Quickleyho, mnozí pochybovali.
Byl to ovšem on, kdo s Mikalem Bridgesem a neúnavným Joshem Hartem vytvořil na křídlech neprostupnou hradbu, a Knicks tak prošli play off s bilancí 16 výher a pouhých tří porážek, včetně úchvatné šňůry 13 vítězství v řadě.
Po 27 letech navíc přišla odplata za finále 1999, kde naopak New York se Spurs prohrál 1:4 na zápasy. V hledišti v San Antoniu symbolicky seděly tehdejší newyorské ikony v čele s Patrickem Ewingem a jako by nemohly uvěřit, že Knicks po triumfu nad tímto soupeřem v NBA Cupu konečně zvládli také souboj o trofej Larryho O’Briena.
„New Yorku, omlouvám se, že to trvalo tak dlouho! Doufám, že příště už tolik čekat nebudeme,“ jásal na pódiu majitel James L. Dolan. Slavná ulice Canyon of Heroes na Broadwayi tak po 14 letech od triumfu Giants, klubu amerického fotbalu, v Super Bowlu znovu ožije. A ústředním hrdinou bude malý dredatý kouzelník Brunson, který ze zašlé slávy Knicks konečně sfoukl prach.