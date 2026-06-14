Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

New Yorku, to není sen! Omlouváme se, že to tak trvalo. Jak Knicks po letech slaví

Kryštof Morong
  17:02
Ty vzpomínky se čím dál víc mlžily, tolik hvězd za tu dobu mělo opět zařídit ten opojný pocit vítězství. Více než půl století se to nestalo. Až nenápadná parta pod taktovkou Jalena Brunsona to dokázala. Basketbalisté New York Knicks jsou poprvé od roku 1973 šampiony NBA, v pátém finále porazili 94:90 San Antonio Spurs v jeho aréně.
Basketbalisté Knicks konečně sahají na trofej Larryho O'Briena.

Basketbalisté Knicks konečně sahají na trofej Larryho O'Briena. | foto: AP

Basketbalisté New York Knicks slaví vítězství v NBA po 53 letech.
Jalen Brunson zakončuje v pátém finále NBA.
Karl-Anthony Towns slaví se spoluhráči vítězství New York Knicks v NBA po...
Knicks vyhráli NBA po dlouhých 53 letech, pro mnoho fanoušků jde proto o...
17 fotografií

„Je konec, fanoušci Knicks, tohle není sen! Vaše dlouhé čekání skončilo, klidně se rozplačte,“ křičel komentátor Mike Breen, když zazněl klakson. Přitom ještě na začátku čtvrté čtvrtiny Knicks prohrávali o 10 bodů, v průběhu zápasu dokonce o šestnáct. V každém utkání této finálové série navíc ztráceli hned v prvním dějství. Trápící se ofenzivu ale v klíčových momentech vždy spasil jejich kapitán.

Jalen Brunson opět létal po palubovce, nasázel 45 bodů, z toho patnáct v závěrečné dvanáctiminutovce, a stal se nejužitečnějším hráčem finále. „Jakákoli překážka se před námi objeví, vždycky najdeme způsob, jak se s ní vypořádat. O tomhle jsem snil, kvůli tomu jsem do New Yorku přišel,“ hlesl dojatě kapitán.

Pohádka dopsána! Knicks ovládli NBA, oslavy po 53 letech zajistil hrdina Brunson

Když v roce 2018 vstupoval do NBA, většina skautů ho odepisovala jako příliš malého a pomalého rozehrávače. Na draftu se propadl až do druhého kola. V Dallasu pak ukázal potenciál, ale hvězda se z něj stala až v New Yorku. Taková, která se před dvěma lety dobrovolně vzdala pořádného rance peněz, jen aby klub udržel konkurenceschopný tým.

Těžko pak hledal slova. „Každé léto jsem dřel, aby se tenhle moment stal realitou. Kdykoliv nás někdo odepíše, najdeme způsob, jak se zvednout a něco s tím udělat. Cítím obrovskou úlevu,“ soukal ze sebe dojatý Brunson. V očích se mu leskly slzy, když dostal otázku na tátu Ricka, který byl od dětství u každého jeho tréninku a teď prožíval mistrovské oslavy přímo s ním na palubovce coby asistent trenéra Mikea Browna.

Ale ohromný úspěch nestál pouze na něm. Tahle parta svou soudržností až příliš připomíná poslední šampiony z let 1970 a 1973. Karl-Anthony Towns, který byl v Minnesotě roky kritizován za nedostatek tvrdosti, se pro úspěch New Yorku zcela obětoval. Rval se pod košem s francouzským obrem Victorem Wembanyamou a sbíral klíčové doskoky.

Jalen Brunson zakončuje v pátém finále NBA.

Všechno však mohlo být jinak, ve čtvrtém zápase v Madison Square Garden ztráceli Knicks dokonce 29 bodů. Ale OG Anunoby sekundu před koncem dopíchl míč do koše a dokonal historický obrat. Když ho v roce 2023 získali po trejdu z Toronta za draftované miláčky publika RJ Barretta a Immanuela Quickleyho, mnozí pochybovali.

Byl to ovšem on, kdo s Mikalem Bridgesem a neúnavným Joshem Hartem vytvořil na křídlech neprostupnou hradbu, a Knicks tak prošli play off s bilancí 16 výher a pouhých tří porážek, včetně úchvatné šňůry 13 vítězství v řadě.

Po 27 letech navíc přišla odplata za finále 1999, kde naopak New York se Spurs prohrál 1:4 na zápasy. V hledišti v San Antoniu symbolicky seděly tehdejší newyorské ikony v čele s Patrickem Ewingem a jako by nemohly uvěřit, že Knicks po triumfu nad tímto soupeřem v NBA Cupu konečně zvládli také souboj o trofej Larryho O’Briena.

„New Yorku, omlouvám se, že to trvalo tak dlouho! Doufám, že příště už tolik čekat nebudeme,“ jásal na pódiu majitel James L. Dolan. Slavná ulice Canyon of Heroes na Broadwayi tak po 14 letech od triumfu Giants, klubu amerického fotbalu, v Super Bowlu znovu ožije. A ústředním hrdinou bude malý dredatý kouzelník Brunson, který ze zašlé slávy Knicks konečně sfoukl prach.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Nejčtenější

KVÍZ: Muži s páskou. Poznáte kapitány reprezentací, které budou na MS?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Na fotbalovém mistrovství světa bude letos poprvé osmačtyřicet týmů. To znamená mimo jiné osmačtyřicet kapitánů. Při té příležitosti jsme si pro vás připravili tematický kvíz. Pro větší pestrost se...

Korea - Česko 2:1, po Krejčího gólu euforie, soupeř ale dvěma zásahy utkání zvrátil

Zklamaný kapitán Ladislav Krejčí po prohře s Jižní Koreou na mistrovství světa

Od našeho zpravodaje v Mexiku Čeští fotbalisté v prvním zápase mistrovství světa vedli, ale výsledek proti Koreji neudrželi. Na gól kapitána Krejčího odpověděl záhy šikovný In-pom, který deset minut před koncem připravil gól i...

Vonnová už nepotřebuje berle: Jsem vděčná za ten obrovský pokrok

Lindsey Vonnová na Veké ceně Monaka 2026

Čtyři měsíce po děsivé nehodě při olympijském sjezdu se Lindsey Vonnová už může pohybovat bez berlí. Během nedělní Velké ceny Monaka patřila mezi hvězdné hosty v paddocku formule 1.

Kde budou hrát Češi na MS? Jak vypadají všechny stadiony pro americký šampionát

MetLife Stadium v New Jersey, kde se odehraje finále fotbalového mistrovství...

Svou cestu Severní Amerikou začínají už v pátek, kdy se v přípravném utkání čeští fotbalisté střetnou s Guatemalou v New Jersey. Úvodní zápas mistrovství světa je ale čeká v mexické Guadalajaře. V...

OBRAZEM: Kolaches, pivo, kroje i Havel. Jak vypadá kousek Česka v rozpáleném Texasu

Nad vstupem do obchodu u Slováčků vás ihned trefí obří nápis: Jak se máš!

Od našich zpravodajů v USA Hlavní město Česka uprostřed rozpáleného Texasu. Věřili byste tomu? Ve Westu, asi hodinu cesty od Dallasu, vlají české vlajky, pečou se české koláče a v pivovaru nedaleko odsud vám nalijí pivo od...

Hamilton slaví první triumf ve Ferrari, lídr šampionátu Antonelli v Barceloně nedojel

Aktualizujeme
Lewis Hamilton slaví výhru ve Velké ceně Barcelony-Katalánska.

Ve vedení letos strávil pouhá čtyři kola, naposledy vyhrál v Belgii před dvěma lety, ještě jako jezdec Mercedesu. Mnozí ho už odepisovali. Ale Lewis Hamilton jim ukázal, že se mýlí. Nejúspěšnější...

14. června 2026  14:35,  aktualizováno  17:25

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Koubek přijde o rekord, překoná ho známý kouč Curacaa

Sledujeme online
Dick Advocaat na tiskové konferenci před vstupem Curacaa do mistrovství světa.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho zúčastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů,...

14. června 2026  17:14

New Yorku, to není sen! Omlouváme se, že to tak trvalo. Jak Knicks po letech slaví

Basketbalisté Knicks konečně sahají na trofej Larryho O'Briena.

Ty vzpomínky se čím dál víc mlžily, tolik hvězd za tu dobu mělo opět zařídit ten opojný pocit vítězství. Více než půl století se to nestalo. Až nenápadná parta pod taktovkou Jalena Brunsona to...

14. června 2026  17:02

Kneblová si podmanila kayakcross v Augsburgu, v časovce dojela těsně druhá

Slalomářka Tereza Kneblová během Světového poháru v Augsburgu

Tereza Kneblová vyhrála kayakcross na Světovém poháru v Augsburgu. Suverénním triumfem ve finálové jízdě olympijské disciplíny navázala třiadvacetiletá česká reprezentantka na dopolední stříbro z...

14. června 2026  11:25,  aktualizováno  16:59

World Cup of Darts 2026: program, výsledky, týmy, Češi

Luke Littler po vítězství ve čtvrtfinálovém zápase.

Týmový šipkařský turnaj World Cup of Darts 2026 se i letos koná v německém Frankfurtu. V termínu od 11. do 14. června uvidíme v akci i nejlepší českou dvojici, Karla Sedláčka s Adamem Gawlasem.

11. června 2026  20:56,  aktualizováno  14. 6. 16:57

Kanoista Fuksa získal na ME zlatý double, kajakáři Špicar a Havel slaví bronz

Rychlostní kanoista Martin Fuksa jede závod na 500 metrů na ME v...

Rychlostní kanoista Martin Fuksa vyhrál na mistrovství Evropy i závod na 500 metrů a získal 15. kontinentální titul. V portugalském Montemoru-o-Velho zopakoval individuální double z roku 2013, v...

14. června 2026  10:37,  aktualizováno  14:54

Veslařky Flamíková s Šantrůčkovou obsadily třetí místo v závodě SP v Plovdivu

Anna Šantrůčková (vlevo) a Pavlína Flamíková v závodě Světového poháru v...

Veslařky Pavlína Flamíková s Annou Šantrůčkovou obsadily třetí místo v závodě Světového poháru v Plovdivu v kategorii dvojek bez kormidelnice. Postaraly se tak o nejlepší výsledek české výpravy v...

14. června 2026  13:36,  aktualizováno  14:32

Výhra nad Finy? Odmakaný zápas a odměna pro kluky, těší kapitána florbalistů

Kapitán Česka Filip Langer zadává pokyny během utkání se Švýcarskem.

Kapitán českých florbalistů Filip Langer si cení vítězství nad úřadujícími mistry světa Finy. Tým koučů Jaroslava Berka a Joonase Naavy po páteční porážce v Tampere 1:5 zdolal v sobotu Finy v...

14. června 2026  14:28

Švédsko – Tunisko v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Švédský útočník Viktor Gyökeres oslavuje rozhodující trefu v utkání proti...

Švédsko se v prvním zápase na Mistrovství světa ve fotbale 2026 střetne s Tuniskem. Přečtěte si, kde zápas sledovat, jak šla oběma týmům příprava a jaké jsou sestavy.

14. června 2026  13:55

Pobřeží slonoviny - Ekvádor v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Fotbalisté Pobřeží Slonoviny slaví triumf v Africkém poháru.

Do letošního mistrovství světa ve fotbale vstupují ve skupině E týmy Pobřeží slonoviny a Ekvádoru. V našem přehledu najdete informace o přímém přenosu, zajímavosti i předpokládané sestavy.

14. června 2026  13:29

Německo – Curaçao v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Německý brankář Manuel Neuer zasahuje ve čtvrtfinálovém duelu se Španělskem.

Do letošního mistrovství světa ve fotbale vstupuje jeden z nejúspěšnějších týmů historie, čtyřnásobní šampioni z Německa. V úvodním zápase skupiny E je v Texasu čeká historický debutant a nejmenší...

14. června 2026  13:22

Krejčíková končí v Nizozemsku bez titulu, do finále kvůli nemoci nenastoupila

Barbora Krejčíková na trávě v Hertogenboschi

Tenistka Barbora Krejčíková si na svůj devátý titul v kariéře musí zatím počkat. Do finále travnatého turnaje v Hertogenboschi nakonec ani nenastoupila, vyřadila ji nemoc. Titul získala 484. hráčka...

14. června 2026,  aktualizováno  13:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.