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Pohádka dopsána! Knicks ovládli NBA, oslavy po 53 letech zajistil hrdina Brunson

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  6:34aktualizováno  7:53
Také tentokrát ztráceli, doháněli a nakonec úspěšně otáčeli. Basketbalisté New York Knicks ve stylu sobě vlastním ovládli páté finále NBA a na půdě San Antonia oslavili první titul od roku 1973, třetí celkově. Heroický výkon předvedl lídr Jalen Brunson, který při výhře 94:90 zaznamenal 45 bodů. Vysloužil si i trofej pro nejužitečnějšího hráče finále, v pěti zápasech měl devětadvacetiletý rozehrávač průměr 32,6 bodu.
Basketbalisté New York Knicks slaví vítězství v NBA po 53 letech.

Basketbalisté New York Knicks slaví vítězství v NBA po 53 letech. | foto: AP

Jalen Brunson zakončuje v pátém finále NBA.
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Knicks sérii ovládli 4:1 na zápasy. Domácí Spurs v sobotním utkání vedli až o 16 bodů, ale poslední čtvrtinu prohráli jednoznačně 18:29. Pětinásobní šampioni čekají na další titul od roku 2014.

Brunson se 45 body postaral o klubový rekord ve finále. Překonal 38 bodů Willise Reeda z roku 1970. Alespoň 45 bodů před ním v posledním finálovém utkání nastříleli jen Michael Jordan, Bob Petit a Janis Adetokunbo.

„Jakákoli překážka se před námi objeví, vždycky najdeme způsob, jak se s ní vypořádat. Pokaždé, když vstoupíme na hřiště,“ řekl Brunson. „O tomhle všem jsem snil, kvůli tomu jsem do New Yorku přišel,“ uvedl bývalý hráč Dallasu který obléká dres Knicks od roku 2022.

Jalen Brunson zakončuje v pátém finále NBA.
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Dlouho to přitom vypadalo, že Spurs stav série sníží. Podle statistiky stanice ESPN vedli 84 procent zápasu. „Je to neskutečný pocit. Stále nemohu uvěřit, že se to stalo,“ jásal kouč Mike Brown, který je od loňského roku 24. trenérem Knicks od dosud posledního titulu v roce 1973.

Brunsonovi sekundovali se 14 body a 11 doskoky Mikal Bridges či autor 13 bodů Josh Hart. Karl-Anthony Towns dal jen dva body, doskočil ale 10 míčů stejně jako náhradní pivot Mitchell Robinson. Konečný čtyřbodový rozdíl byl největším, kterým New York v zápase vedl.

Oba týmy se trápily při střelbě, měly úspěšnost 38 respektive 36 procent. Shodně trefily 12 z 37 trojek.

Sestřih pátého finálového utkání:

Nejlepším střelcem San Antonia byl s 25 body náhradník Dylan Harper. Hvězdný francouzský pivot Victor Wembanyama nasbíral 19 bodů, 14 doskoků a pět bloků.

„Je to největší lekce, jakou jsem v životě dostal. Ještě nevím přesně, co všechno obnáší, ale vím, že se všichni učíme,“ řekl dvaadvacetiletý hráč.

„Nebyli jsme připraveni na to, abychom titul získali. Vyhrál lepší tým. Spoustu věcí jsme udělali správně, ale nedotáhli je tak, jak bychom měli. Tak to prostě je,“ řekl trenér Spurs Mitch Johnson.

Knicks vrátili San Antoniu finálovou porážku z roku 1999. Tehdy Spurs ještě pod vedením legendárního Gregga Popoviche triumfovali rovněž 4:1 na zápasy a získali svůj první titul.

Finále play off NBA - 5. zápas

San Antonio - New York 90:94 (23:13, 42:37, 72:65)
Nejvíce bodů: Harper 25, Wembanyama 19, Champagnie 14 - Brunson 45, Bridges 14, Hart 13.
Konečný stav série: 1:4.

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