Newyorské hledání končí. Knicks si za nového šéfa lavičky vybrali Browna

Autor: iDNES.cz , ČTK

8:23

Basketbalové New York Knicks povede do nové sezony NBA její nejlepší trenér z let 2023 a 2009 Mike Brown. Vedení organizace v pondělí představilo pětapadesátiletého rodáka z Columbusu jako nástupce Toma Thibodeaua, jenž přišel o angažmá nedlouho po vyřazení v semifinále play off před pěti týdny. Tým přitom dovedl do finále Východní konference poprvé po 25 letech.