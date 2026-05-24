Famózní jízda New Yorku nekončí. Po výhře v Clevelandu je výhru od finále NBA

  8:32aktualizováno  9:33
New York Knicks zvítězili 121:108 na palubovce basketbalistů Cleveland Cavaliers a v konferenčním finále play off NBA vedou už 3:0 na zápasy. Jediná výhra je nyní dělí od postupu do finále, které by si zahráli poprvé od roku 1999 a pošesté v historii.
Jalen Brunson (vlevo) z New Yorku a James Harden z Clevelandu. | foto: AP

Knicks si zároveň připsali desátou výhru v play off v řadě, což se jim povedlo poprvé v historii klubu.

V minulosti na dvouciferný počet výher v řadě dosáhlo v play off devět klubů a pět z nich následně získalo titul. Pokud chce Cleveland zabránit soupeři v postupu, musí jako první tým v historii otočit sérii ze stavu 0:3.

„Vždy jsme cítili, že tento náš tým nemá limity. Daří se nám dobře přizpůsobovat podle vývoje utkání a dělat úpravy v naší hře. Každý hraje to, co tým potřebuje,“ uvedl Karl-Anthony Towns, který k výhře přispěl 13 body, 8 doskoky a 7 asistencemi. Nejlepším střelcem Knicks byl Jalen Brunson s 30 body, Mikal Bridges přidal 22 a O. G. Anunoby 21 bodů.

„Naší výhodou je, že hrajeme jako tým. Každý dostane míč a každý něčím přispěje. Rozhodně mě nepřekvapuje, že se nám daří, protože jsou tu opravdu dobří hráči. Ale náš cíl je stále ještě daleko,“ dodal Josh Hart, autor 12 bodů a 9 doskoků.

New York vyhrál první čtvrtinu o deset bodů. Ve druhé části sice Cleveland na chvíli srovnal, ale vzápětí Knicks znovu odskočili a po většinu utkání si hlídali náskok kolem deseti bodů. Klíčová pasáž přišla devět minut před koncem, kdy se Cavaliers snažili ztrátu dohnat, ale za hosty trefil tři trojky po sobě Landry Shamet, autor 14 bodů, a udržel dvouciferné vedení, které už si New York pohlídal.

Za Cleveland dal 24 bodů Evan Mobley, Donovan Mitchell přidal 23 a James Harden 19. Na týmu ale byla patrná únava, jelikož obě série s Torontem a Detroitem odehráli Cavaliers na sedm zápasů a za poslední měsíc tedy nastupují k utkání každý druhý den.

„Ale hrajeme o finále, takže teď není čas na výmluvy. Jsme zády ke zdi a to nejlepší, co teď můžeme udělat, je přijít jako tým a bojovat. Krok po kroku, zápas po zápase,“ prohlásil Mobley.

Play off NBA - výsledek

Finále Východní konference – 3. zápas

Cleveland Cavaliers - New York Knicks 108:121. Stav série 0:3.

