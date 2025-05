Domácí tým nedal Bostonu sebemenší šanci na to bojovat o rozhodující sedmé utkání. Od začátku na hřišti dominoval, už ve druhé čtvrtině odskočil do náskoku 27 bodů a na konci z toho byla výhra o 38. Dosavadním maximem Knicks byl rozdíl 36 bodů ze souboje s Milwaukee v roce 1970.

„Tohle ale ještě není konec. Dnes jsme do toho šli s tím, že dokončíme rozdělanou práci. Ale další práce je před námi. My chceme víc,“ prohlásil Mikal Bridges, autor 22 bodů.

Knicks předvedli skvělý týmový výkon a vedle Bridgese další tři hráči základní sestavy nastříleli přes 20 bodů a ten pátý, Josh Hart, zaznamenal triple double za 10 bodů, 11 doskoků a 11 asistencí. Na straně Celtics naopak na dvacet bodů dosáhl jen Jaylen Brown. Při absenci zraněné hvězdy Jaysona Tatuma se k němu nikdo další nepřidal.

„Když jste obhájce titulu, máte terč na zádech od prvního zápasu. Sezona přináší lepší a horší momenty. Tento samozřejmě bolí, jelikož jsme nedosáhli na náš cíl, ale to k tomu patří,“ řekl rozehrávač Bostonu Derrick White. „New York byl prostě lepší než my. Zasloužili si to. A postup přeji i trenérovi Tomu Thibodeauovi, který trénuje už dlouho, dává do toho hodně a takový úspěch si zasloužil,“ prohlásil kouč Celtics Joe Mazzulla.

„Porazili jsme velký tým. Oni bohužel ztratili velkou zbraň v podobě Tatuma. Teď jim to nevyšlo, ale nic to nemění na tom, že je Boston opravdu skvělý tým. O to více si postupu ceníme,“ řekl newyorský rozehrávač Jalen Brunson. „Nic nám nedarovali, museli jsme si to vybojovat. Boston je neskutečný tým a má skvělého trenéra. My to ale zvládli,“ dodal Thibodeau.