Netradiční příprava na baráž. Hradecký manažer si proti Zlínu přímo zahrál

Baráž o účast v příštím ročníku NBL začne ve středu, stejně jako prvoligové finále se hraje na dvě vítězství. Hradec bude mít výhodu domácího prostředí v prvním a v případném třetím utkání, které by se hrálo v neděli 3. května.
Co vás čeká?
Uvidíme. Jak jsem říkal, Zlín vyhrál ve finále zaslouženě, i když v dlouhodobé části obsadil až třetí příčku. Hrál dostatečně agresivně, nám se Svitavami pak už chyběli někteří zranění hráči. Každopádně Zlín spoléhal na pomoc hráčů z Brna, což asi v baráži nebude moci, protože Brno čeká v NBL play off.
Hradec v baráži
Dlouhodobou část vyhrála Plzeň, ale tu jste pomohl Svitavám, které šly do play off až z osmé příčky, vyřadit už ve čtvrtfinále. Hodně vás to překvapilo?
To se nedá říct, když se na to podívám zpětně. Myslím, že Plzeň byla v play off nejslabší. Znovu se ukázalo, že dlouhodobá část je přece jen něco trochu jiného než zápasy v play off.
Pojďme k Hradci, který o nutnosti zachránit účast v NBL v baráži ví už několik týdnů. V závěru soutěže jste vyhráli tři zápasy za sebou, což se vám v sezoně povedlo poprvé. Velká vzpruha?
Věřím, že nám to pomůže, že hráči budou moci do baráže jít s potřebným sebevědomím. Na konci sezony hráli s chutí, ukázali i charakter, protože ne všechny zápasy se vyvíjely v jejich prospěch. Pomohlo k tomu určitě i to, že nehráli pod tlakem, vyhnout se baráži už nešlo. Právě na tom musíme zapracovat.
Na sebevědomí, které je v důležitých zápasech nezbytné?
Přesně tak. Třeba když jedeme do Děčína, tak mají v hlavě, že se tam nevyhrává. Stejně tak si podsouvají, že ani Brno se jim nedaří porazit. Tomu pak odpovídají i výsledky. Je potřeba správná motivace, pak se podaří zvládnout i vyrovnané zápasy. Myslím si, že na tohle jsme v této sezoně NBL doplatili. Hodně zápasů jsme prohráli jen těsně a při troše štěstí a lepšího nastavení jsme jich část mohli vyhrát a baráži zabránit.
Jenže se vám to nepovedlo a ve středu vám začíná série, v níž na konci vaší první sezony v NBL budete hájit ligovou příslušnost. Jste hodně zklamaní?
Samozřejmě bychom byli raději, kdybychom baráž hrát nemuseli. Nejsme ale jediní, komu se to přihodilo. Má to za sebou řada týmů, před námi to postihlo Slavii, loni jsme my vyřadili Jindřichův Hradec. Každopádně z toho pro nás vyplývá, že pokud se nám podaří baráž zvládnout, musíme se na další sezonu připravit lépe, dát dohromady kvalitní kádr.
Letos jako účastník NBL vypadáte v baráži jako jednoznačný favorit, ale loni jste vy právě jako vítěz první ligy baráž ovládli. Není to trochu zrádné?
Určitě ne jednoduché, ale přece jen v tom je trochu rozdíl. My jsme si loni za postupem šli jednoznačně, dali jsme dohromady tým s posilami, byli jsme na to připravení a chtěli jsme. Myslím si, že tentokrát v této pozici nebyl nikdo, v tom by měla být naše výhoda. Proto znovu opakuji, že pokud předvedeme to, co v posledních zápasech, máme velkou šanci. Rozdíl mezi NBL a první ligou je velký, sám jsem to ve Svitavách zažil.
Zatímco Zlín dohrál soutěž ve středu, vy máte volno už téměř dva týdny. Jaká byla příprava?
Věřím, že dobrá. Jen se musíme vyrovnat s delší herní pauzou.
Nezkoušeli jste týmu zajistit zápasovou přípravu?
Zkoušeli jsme se domluvit s Pardubicemi, ale nedopadlo to.
Co hráči? Hlavně pro ty zahraniční je to dlouhá doba, v minulých sezonách se několikrát stalo, že tým opustili právě před baráží.
Máme to smluvně ošetřené a smlouvy se musí dodržovat. I když připouštím, že nějaké náznaky přišly. Jsme ale kompletní, neměli bychom mít ani zdravotní výpadky.
|
Co posily? Neuvažovali jste v závěru termínu, že byste někoho kvůli baráži přivedli?
Neuvažovali a ani by to nebylo jednoduché. Přece jen získat opravdovou posilu do týmu, který je poslední, není právě jednoduché. Takže jdeme do baráže s tím, s čím jsme hráli, a já jsem přesvědčený, že na to máme dost silný tým.
Když jste loni postupovali přes Jindřichův Hradec, baráž se hrála na dva zápasy a rozhodlo vzájemné skóre z nich. Letos musí vítěz vyhrát dva, mohou se tak hrát i tři. Co tomu říkáte?
Že to je výhodnější pro tým, který se v NBL zachraňuje. Přece jen pro tým, který hrál celou sezonu první ligu, je dost těžké vyhrát na začátku na palubovce družstva, jež hrálo mezi elitou.
Mají při tomto systému celky z první ligy vůbec šanci?
Mají, ale není to jednoduché. Vidíme to i v jiných sportech, řeší to třeba hokej.