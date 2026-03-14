V osmnácti má 220 cm, říkají jí Velká zeď. Co ukáže Čang C’-jü proti Češkám?

Autor:
  16:50
Také nejzkušenější česká pivotka Julia Reisingerová musela přiznat: „Proti takové basketbalistce jsem ještě nehrála!“ Ji a další svěřenkyně Romany Ptáčkové čeká už v neděli během kvalifikace o světový šampionát pořádná výzva. Jak si poradí s vysokánskou osmnáctiletou Číňankou Čang C’-jü, která podle oficiálních zdrojů měří 220 centimetrů?
Činská basketbalistka Čang C'-jü se hlásí o míč na asijském šampionátu hráček do 18 let. | foto: FIBA

Čínská pivotka Čang C’-jü a její parťačka S’-jü Wang (180 cm).
Čínská pivotka Čang C’-jü s číslem 9 před přípravným utkáním s Českem ve...
Čínská pivotka Čang C’-jü brání Marianu Přibylovou v utkání s Českem ve...
Čang C’-jü před začátkem zápasu kvalifikace o MS 2026.
24 fotografií

Takové parametry z teenagerky dělají podle federace FIBA nejvyšší basketbalistku historie.

Známá polská pivotka Margo Dydeková měla 218 centimetrů, na tomto čísle se zastavila také jiná čínská dlouhánka Čchen Jüe-fang, která hrála v 80. letech minulého století a kariéru ukončila ve 22 letech. U legendární Uljany Semjonovové se sice spekulovalo, že by mohla měřit i 220, ale oficiální zápisy FIBA zůstávají u numera 216.

Odešla velikánka Semjonovová. Sovětky táhla za zlatem, soupeřky byly bezradné

Navíc různorodé údaje se objevují i u Čang C’-jü.

Portál France 24 uvedl dokonce 226 centimetrů, stejnou hodnotu používá v jejím hráčském profilu South China Morning Post a v některých textech také samotná FIBA.

Jak tedy „pohyblivou Velkou zeď“, kterak čínské senzaci přezdívají stejně jako kdysi Yao Mingovi (229 cm), alespoň zpomalit?

Po třech utkáních kvalifikace o MS 2026 drží za průměrně třináct odehraných minut následující statistiky: 14,3 bodu a 6,7 doskoku.

„Musíme se snažit být dostatečně agresivní na ostatní hráčky, aby dostávala co nejméně balonů pod koš. A taky je důležitá rychlejší hra, snažit se ji unavit, aby nebyla v herní pohodě a rytmu,“ navrhovala Reisingerová, 194 centimetrů vysoká pivotka, která ovšem dodávala: „Ale samozřejmě ta výška a síla se budou těžko bránit.“

Takový zápas jsme potřebovaly! jásala Voráčková po jasné výhře nad Brazílií

O centimetr víc než Reisingerová měří Emma Čechová, která Čang C’-jü čelila už v přípravném utkání před startem kvalifikace. „K ubránění takové hráčky je třeba týmový výkon. Taky se musíme snažit o její vytlačení z podkošového prostoru, aby od něj byla co nejdál,“ navrhovala. „Na naši konfrontaci jsem se i těšila. Zahrát si proti tak vysoké hráčce je pro mě raritou.“

A co má říkat Kateřina Zeithammerová (162 cm), kterou fotograf Václav Mudra zachytil, jak si s čínskou sokyní před přípravou ve Wu-chanu plácá...

Kateřina Zeithammerová si plácá s čínskou pivotkou Čang C’-jü před přípravným...

K tomu svěřenkyně trenérky Ptáčkové nesmí zapomínat na šestadvacetiletou Chan Sü, pro změnu 211 centimetrů vysokou podkošovou hráčku, kterou čínská media společně s Čang C’-jü označují jako „Twin Towers“ – tedy dvojčata.

„Je mladá, ale už teď velmi slavná. Když spolu nastoupíme, budu jí přihrávat velmi vysoké míče,“ plánovala si Chan Sü už před loňským Asijským pohárem.

Vyšší z vysokánské dvojice ale ještě chybí výraznější zkušenosti.

„Je to mladičká holka, což může být plus, ale parametry jí nikdo neumaže. Nicméně věřím, že za pár let z ní bude ještě lepší hráčka, až bude pevnější a jistější pod košem. Pak bude mnohonásobně těžší ji zastavit,“ přemítala Reisingerová.

„Basket je i o spoustě jiných věcí“

Češky v neděli po poledni absolvují souboj s jednou z nejunikátnějších hráček současnosti.

Čang C’-jü pochází z provincie Šan-tung, už na konci základní školy údajně měřila 210 centimetrů. „Jsou věci, které zkrátka neovlivníme. A že jsem takhle vysoká, beru jako dar,“ říká o sobě.

Nepřekvapí, že basketbalu se věnovali také oba její rodiče – táta Čang Lej (213 cm) nastupoval v čínské CBA, máma Jü Jing (200 cm) zase v WCBA.

Jejich dcera celosvětově zaujala před dvěma roky, když na Asijském poháru hráček do 18 let jasně převyšovala starší spoluhráčky i sokyně. Za pět utkání měla průměr 35 bodů a 12,8 doskoku, ve finále s Austrálií dala 42 bodů při prohře 79:96 a stala se nejužitečnější hráčkou turnaje.

Nejlepší basketbalistky asijského šampionátu hráček do 18 let, Čang C’-jü stojí...
Čínská basketbalistka Čang C’-jü na tiskové konferenci po finále asijského...

„Jistě, možná je pro mě jednodušší dostat se ke koši než pro ostatní, ale basket je i o spoustě jiných věcí,“ tvrdila.

Když loni v červnu nastoupila v přípravném utkání proti Bosně a Hercegovině, kouč evropského výběru Emir Halimič nešetřil chválou: „Nejlepší hráčka, kterou jsem kdy viděl.“

Pak už bojovala na Asijském poháru v ženské reprezentaci. Ve statistikách zapsala 15,6 bodu a 5,6 doskoku na zápas, což stíhala za v průměru čtrnáct minut. Čína nakonec na šampionátu získala bronz.

Debut v seniorské WCBA si ovšem odbyla až na začátku letošního ledna a za dvanáct minut zaznamenala skvělých 15 bodů i 6 doskoků.

Kolik toho stihne proti Češkám?

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.