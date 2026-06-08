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Největší střela mé kariéry. I zadostiučinění, radoval se pardubický hrdina Kovář

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  22:23
Pivot Luboš Kovář se stal hrdinou čtvrtého finále NBL, když po rozehrávce basketbalistů Pardubic 0,5 sekundy před koncem za nepříznivého stihl trojkou rozhodnout o vítězství nad Nymburkem 101:100. „Je to asi největší střela mé kariéry,“ řekl po utkání.
Pardubický Luboš Kovář (v červeném) brání Martina Kříže z Nymburka.

Pardubický Luboš Kovář (v červeném) brání Martina Kříže z Nymburka. | foto: ČTK

Adam Lukeš z Pardubic střílí na koš během čtvrtého finále Maxa NBL.
František Rylich z Nymburka a Robert Lee Bonham z Pardubic během čtvrtého...
Michal Svojanovský z Pardubic během čtvrtého finále Maxa NBL.
Tony Perkins z Nymburka (vlevo) a Jamonda Roshawn Bryant z Pardubic během...
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Pětadvacetiletý reprezentant, který na východ Čech přišel před dvěma roky právě z Nymburka, si užíval neobyčejný večer. V zápase za 20 minut na palubovce nijak nezářil, utkání zakončil se sedmi body a čtyřmi doskoky na kontě. I tak ale díky němu Beksa nakonec zvládla i druhý domácí duel a vyrovnala stav série s favoritem na 2:2

„Samozřejmě je to zadostiučinění. Kdyby to dal dneska Joe Bryant nebo Trey Bonham, tak asi nikdo neřekne ani půl slova, protože měli výborný zápas a opět nás táhli za výhrou. Ale to tak většinou je, že to dá někdo, komu to celý zápas nejde. Trápí se, vlastně ani pořádně nevystřelí, a potom mu tam padne tohle. Takže jak se říká, štěstí přeje připraveným,“ usmíval se Kovář.

Trojka s klaksonem a Pardubice vítězí! Ligové finále proti Nymburku srovnaly

Současný vývoj by ho ještě před pár týdny nenapadl. „Kdo by to byl řekl, že z 0:2 a minus 18 ve třetím zápase proti Brnu tady budeme hrát 2:2 s Nymburkem. Zaprvé každý zápas vyrovnaně a zadruhé, že tu sérii budeme schopní takhle vrátit zpátky a vyrovnat,“ prohlásil.

Beksa dokázala v obou zápasech doma využít sebevědomí, které měla už před startem finálové série. „Jestli si někdo myslel, že to byly plané řeči, tak se mýlil. Kdokoliv dělal jakýkoliv rozhovor, tak říkal, že tu sérii nejdeme odehrát, ale že ji jedeme vyhrát. Je to 2:2, takže už nikdo nemůže říct, že jsme si jenom přišli zahrát,“ sdělil Kovář.

Věří, že favorizovaný Nymburk může znervóznět. „Jsou dvě varianty. Buď je to nalomí, nebo je to namotivuje ještě víc. Pátý zápas v Nymburce bude neuvěřitelně těžký. Jejich klíčoví hráči taky hrají spoustu minut, takže myslím, že energie dochází z obou stran. Ale tohle je finále, na to se nachází energie vždycky.“

Jamonda Roshawn Bryant z Pardubic u míče během čtvrtého finále Maxa NBL.
Jakub Tůma z Pardubic (vlevo) a Martin Kříž z Nymburka během čtvrtého finále...

Ve čtvrtek si může jeho tým v Nymburce vybojovat mečbol. „My jsme tam už jeli první dva zápasy vyhrát. Víme, že s nimi hrát můžeme a umíme. Celou sezonu to bylo vždycky vyrovnané. Nymburk taky byl u nás dva zápasy pro mečbol, tak teď si pro něj jedeme my,“ uvedl Kovář.

Pardubické hráče opět hnali fanoušci ve vyprodané Sportovní hale Dašická, kam zavítalo 1 450 diváků. „Nevím, jestli bylo už minulý rok vyprodáno, ale fanoušci chodili a atmosféra byla taky skvělá. To, co tady bylo ty dva zápasy, bylo něco neuvěřitelného. Diváky to letos hodně táhne, jsme za to rádi. Celý zápas se řve. Děkujeme našim fanouškům, protože díky nim jsme ty dva domácí zápasy urvali,“ dodal hrdina večera.

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