Harding jedničkou v basketbalové lize. Ocenění se vrací do Nymburka

O Hardingově triumfu rozhodli v hlasování ligoví trenéři, kapitáni, manažeři a další basketbaloví odborníci. Vedení soutěže o tom informovalo na svém webu.

V nejlepší pětce sezony je s Hardingem i jeho klubový spoluhráč Vojtěch Hruban. Dalšími členy jsou Hunter Mickelson z Brna, Mattias Markusson z Opavy a Adam Číž z Kolína, který byl nejužitečnějším hráčem minulého ročníku.

Ocenění pro nejlepšího obránce sezony získal Viktor Půlpán z Brna, hráčem s největším zlepšením byl zvolen kolínský Jakub Petráš. Trenérem sezony byl už popáté vyhlášen Petr Czudek z Opavy.

Harding působí v Nymburce druhým rokem a v této sezoně zaznamenal v průměru 19,1 bodu, 3,4 doskoku a tři asistence na zápas. Na hřišti přitom průměrně strávil jen 22,2 minuty a byl až 56. nejvytíženějším hráčem soutěže. S menším průměrem odehraných minut získal ocenění MVP pouze jiný nymburský hráč Kendrick Ray před čtyřmi lety.

„Jsem fakt vděčný, že mě zvolili i zástupci ligových klubů, protože to znamená, že máte jejich respekt. Za tohle ocenění vděčím veškeré práci, kterou jsem do toho za všechny roky dal a také spoluhráčům i trenérovi Sašovi (Sekuličovi), který mě nechává hrát to, co umím,“ uvedl Harding.

Je čtvrtým hráčem Nymburka, který ocenění MVP získal. Vedle Raye vyhráli anketu Radoslav Rančík a dvakrát Arthur Lee. Ocenění se uděluje od roku 2009.