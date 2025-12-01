„Před pár týdny jsme měli schůzku, kde mi jeden pán gratuloval k dobré kariéře a říkal, že jsem do nové role přesedlal opravdu rychle. Tak jsem mu poděkoval, že si myslí, že druhá liga na Žižkově byla dobrá,“ popisuje mluvčí Peterka, který sám basketbal také hrával, ale do seniorské reprezentace se dostal až coby koordinátor vztahů s médii.
„Už jsem si na to zvyknul a dokonce si z toho dělám srandu,“ přidává hráč Peterka. „Třeba když jsem teď před naším srazem mluvil s Honzou Matulkou (manažerem reprezentace), tak jsem se představil jako Martin Peterka a že s ním jdu udělat rozhovor. Takže někdy se za tebe, Martine, vydávám,“ otočí se šibalsky na svého jmenovce.
Pamatuju si, že jednou ve Vídni jsi prošel na moji letenku dál, takže já jsem pak uvíznul na kontrole. A trvalo nám zhruba hodinu, než jsme to vyřešili.