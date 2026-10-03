James si přetrhl achillovku. Nejlepší střelec Euroligy zmešká zbytek ročníku

„Náš lékař očekává, že hráč bude mimo hru sedm až devět měsíců, v závislosti na průběhu pooperační léčby,“ uvedl vítěz Euroligy z let 2021 a 2022. James přišel do Anadolu Efes před touto sezonou z Monaka, kde strávil pět let. Předtím hrál za CSKA Moskva, Olimpii Milán, Panathinaikos Atény a Baskonii. Šestatřicetiletý basketbalista za sebou má i dvě sezony v NBA, kde oblékal dresy Phoenixu, New Orleans a Brooklynu.
V Evropské lize dosud nastřílel 5 961 bodů a vede historické pořadí o téměř 800 bodů před Francouzem Nandem de Colem. Bývalý český reprezentant Jan Veselý je se 4 379 body šestý.
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Istanbulský klub v reakci na Jamesovo zranění angažoval jiného amerického rozehrávače Camerona Paynea, jenž má v NBA na kontě 571 zápasů včetně play off. V minulé sezoně hrál za Partizan Bělehrad, ale pak se vrátil do zámořské ligy a nastupoval za Philadelphii.