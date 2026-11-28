Sedmadvacetiletý basketbalista odešel do týmu MoraBanc Andorra. Účastník španělské ligy oznámil na svém webu, že se s hráčem dohodl na spolupráci do konce sezony.
Segu přišel do Slavie před sezonou a odehrál za pražský tým 19 zápasů. V lize nastoupil do 14 utkání a s průměrem 14,1 bodu na zápas je nejlepším klubovým střelcem. Vedle toho zaznamenal v průměru i 5,2 asistence a 3,1 doskoku.
„S Ronaldem a jeho agentem jsme se domluvili na ukončení smlouvy. Nyní se soustředíme na hledání adekvátní náhrady,“ uvedl generální manažer Slavie Ladislav Sokolovský.