Nejdřív titul, pak WNBA, plánuje Čechová. Myšlenky už mi utíkají, přiznává

Vybojovat s USK Praha co nejdříve mistrovský titul, odletět na přípravný kemp Minnesota Lynx a vybojovat si místo v zámořské WNBA. Takové plány má basketbalistka Emma Čechová. Jednadvacetiletá pivotka pomohla v pondělí v úvodním ligovém finále 13 body k triumfu nad Žabinami Brno 106:71. „Byl to super zápas po delší době. Je fajn, že jsme si mohly zase zahrát, nejen trénovat,“ těšilo ji.
Emma Čechová hází trestný hod v zápase s Hradcem Králové.

Hráčky USK Praha se radují z vítězství na Žabinami v prvním finále.
Petra Malíková z USK Praha se pokouší projít přes brněnskou Petru Záplatovou.
Valériane Ayayiová z USK Praha zakončuje přes brněnskou Natálii Stoupalovou.
Petra Malíková z USK Praha se snaží proniknout mezi hráčkami Brna.
Pražanky útočí v domácí soutěži na dvacátý titul v samostatné historii a šestnáctý po sobě. Poté, co neuspěly s obhajobou titulu v Evropské lize a nepostoupily do závěrečného turnaje, mají před sebou zbylý cíl.

Finále se hraje se na tři vítězné zápasy. Svěřenkyně trenéra Martina Bašty čeká druhý duel ve středu, v neděli by pak mohly sérii uzavřít opět v Praze. „Chceme ty zápasy uhrát v co nejkratší době a v neděli to skončit vítězně. Nebylo těžké se koncentrovat. Trénujeme, hrajeme a víme, na co se soustředit,“ uvedla reprezentantka, která před sezonou přišla do USK právě z Žabin.

Čechová se po skončení finálové série přesune do USA, kde bude v přípravném kempu Minnesoty bojovat o angažmá v zámořské lize. Novou výzvu už má v hlavě. „Ty myšlenky mi tam samozřejmě utíkají, ale myslím, že mi to nezabraňuje v tom ještě se soustředit na výkon tady,“ podotkla.

Zatímco mladá pivotka je ještě v Česku a bojuje o titul, její krajanka a rozehrávačka Žabin Eliška Hamzová už místo účasti ve finálové sérii zvolila přesun do USA. Také ona je součástí přípravného kempu v Minnesotě.

Hráčky USK Praha se radují z vítězství na Žabinami v prvním finále.

„U mě nic takového ve hře nebylo. Minnesota byla od začátku v pohodě s tím, že přijedu později. Věděli o tom, souhlasili s tím. Ani se neptali, zda bych mohla přijet dřív,“ řekla Čechová.

Jednání s Minnesotou probíhalo po internetu. „Agent mi napsal, že by si se mnou (Minnesota) chtěla zavolat přes Zoom. Pak jsem měla dva dny na to ještě jeden hovor s jiným týmem. A pak jsem se rozhodovala, který z nich vezmu,“ líčila Čechová.

Možnosti bojovat o účast v WNBA si váží. Označila to za cíl, který si před sezonou stanovila. „Když mi přišla nabídka, byla jsem moc ráda. Neříkám, že jsem to čekala, ale doufala jsem, že by to mohlo přijít. Jsem ráda, že to nakonec vyšlo a že si zkusím zahrát proti tak výborným hráčkám,“ řekla Čechová.

Od spoluhráček z USK Praha si už také zjišťovala informace, na co se má připravit. „Už jsem se ptala, jaké jsou tréninky a jak je to fyzicky náročné. Ptala jsem se ale i na praktické věci, kolik si mám sebou vzít kufrů, co ano, co ne, nebo jaké je to tam žít. Od všeho trochu,“ doplnila Čechová.

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

