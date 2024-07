Nečekané povstání. Basketbalisté do 20 let jsou po výhře nad Srbskem ve čtvrtfinále ME

„Tohle je velká věc pro český basketbal a my uděláme maximum pro to, aby tahle pohádka jen tak neskončila,“ uvedl trenér Lukáš Pivoda na webu České basketbalové federace.

V základní skupině jeho svěřenci prohráli všechna tři utkání a také proti Srbsku dlouho ztráceli. Až tři a půl minuty před koncem poslední čtvrtiny se dostali po koši Šimona Svobody poprvé do vedení, které pak už nepustili.

Nejlepším střelcem zápasu byl Jakub Nečas, který zaznamenal 20 bodů a 11 doskoků. Svoboda dal 17 bodů. Srbům, kteří ovládli základní skupinu A s dvěma výhrami a jednou porážkou, nepomohlo 20 bodů Iliji Milijaševiče.

„Dnes se nám podařilo splnit všechny cíle, co jsme si před zápasem dali, a díky tomu jsme dotáhli zápas do vítězného konce. Je to pro nás velmi důležité vítězství, které nám dodá hodně energie a sebevědomí do dalších zápasů,“ řekl Svoboda.