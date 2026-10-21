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NBA začala zhurta. LeBron v novém dresu kazil slávu mistrů, favorité západu se rvali

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  8:07

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OG Anunoby brání LeBrona Jamese. | foto: AP

Philadelphia s letní posilou LeBronem Jamesem pokazila v úvodní den nové sezony NBA oslavy titulu z minulého ročníku basketbalistům New York Knicks. Úřadující šampioni před duelem převzali tradiční mistrovské prsteny, ale poté hostujícím 76ers podlehli 100:116. Philadelphii táhl s 28 body Tyrese Maxey, James si v soutěžní premiéře v novém dresu připsal 14 bodů.

V dalších úterních zápasech Boston navzdory 38 bodům Paula George prohrál 113:121 s Detroitem a v repríze květnového finále Západní konference dokázali hráči Oklahoma City ubránit Victora Wembanyamu a zvítězit nad Spurs 116:104.

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„Když vzpomínám na radost, jakou naše město zažilo po titulu, říkám si, že bychom ji rádi zopakovali,“ řekl při přebírání mistrovského prstenu Jalen Brunson, nejlepší střelec Knicks s 21 body. Jenže kromě ceremoniálu domácí příliš radosti nezažili, i proto, že trefili jen 37 procent střel.

Philadelphii kromě Maxeyho táhly i dvě zvučné letní posily. Jaylen Brown s 19 body či osmi doskoky a James, jenž hned v prvním utkání stanovil klubový rekord mezi čtyřicátníky jak v bodech, jichž nastřílel 14, tak v doskocích (9) a asistencích (7). Čtrnáct bodů dal také Joel Embiid.

James, který nastoupil do rekordní 24. sezony, v jednu chvíli se spoluhráči prohrával až o 10 bodů, ale už v poločase hosté vedli 58:54. Uspěli navzdory 14 útočným doskokům New Yorku ku svým šesti. V dresu Knicks se prosadili i Karl-Anthony Towns s 19 body a 12 doskoky či Andre Drummond s 12 body a 14 doskoky.

Vydařený debut v dresu Bostonu zažil George: nejen, že jeho 38 bodů je rekordem hráče Celtics v prvním utkání, ale s 2456 proměněnými trojkami se posunul na osmou příčku historie NBA před Kylea Korvera. Celtics však jeho formy nevyužili: v Detroitu navzdory vedení až o 22 bodů prohráli.

„Nehraju si na nějaká morální vítězství. Můj dnešní výkon nic neznamená,“ řekl zklamaně George, jenž přišel z Philadelphie výměnou za Browna. Jayson Tatum trefil šest z 23 střel a nastřádal 13 bodů a 11 doskoků, Payton Pritchard a Derrick White měli 17 bodů.

Pistons, již poslední čtvrtinu ovládli 39:25, našli lídry v Cadeu Cunninghamovi a Jalenu Duranovi: první k 22 bodům přidal osm asistencí, druhý ke 22 bodům doskočil devět míčů. Duncan Robinson i Javonte Green trefili po pěti trojkách a skončili duel s 21 a 19 body. Ausar Thompson přidal 11 bodů i doskoků.

Napravit neúspěšnou misi z loňského ročníku, kdy se San Antoniem vypadli ve finále Západu v sedmi zápasech, se vydali Thunder z Oklahoma City. Klíčové pro ně v repríze bylo bránění Wembanyamy: hvězda Spurs trefila jedinou ze 13 střel z pole a zůstala na 12 bodech. Kromě toho Francouz doskočil 12 míčů a zblokoval jich dalších šest. Čtyřiadvacet bodů dal Stephon Castle.

Tým Thunder, který táhl s 32 body nejlepší hráč ligy z minulých dvou sezon Shai Gilgeous-Alexander, v zápase vedl až o 26 bodů a o přestávce měl komfortní náskok 21 bodů. Jared McCain nastřílel z lavičky 20 bodů. Thunder udrželi soupeře na střelbě 39 procent, z toho navíc jen 27 procent z oblouku trojky.

V utkání došlo i k vyhrocenému momentu, kdy rozehrávač Spurs De’Aaron Fox hodil na palubovku o 25 centimetrů vyššího Cheta Holmgrena, načež se strhla mezi oba týmy strkanice.

Výsledky NBA

New York - Philadelphia 100:106
San Antonio - Oklahoma City 104:116
Detroit - Boston 121:113.

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