V dalších úterních zápasech Boston navzdory 38 bodům Paula George prohrál 113:121 s Detroitem a v repríze květnového finále Západní konference dokázali hráči Oklahoma City ubránit Victora Wembanyamu a zvítězit nad Spurs 116:104.
|
NBA začíná! Wembanyama jako kryptonit, Philadelphia v napětí i další nové příběhy
„Když vzpomínám na radost, jakou naše město zažilo po titulu, říkám si, že bychom ji rádi zopakovali,“ řekl při přebírání mistrovského prstenu Jalen Brunson, nejlepší střelec Knicks s 21 body. Jenže kromě ceremoniálu domácí příliš radosti nezažili, i proto, že trefili jen 37 procent střel.
Philadelphii kromě Maxeyho táhly i dvě zvučné letní posily. Jaylen Brown s 19 body či osmi doskoky a James, jenž hned v prvním utkání stanovil klubový rekord mezi čtyřicátníky jak v bodech, jichž nastřílel 14, tak v doskocích (9) a asistencích (7). Čtrnáct bodů dal také Joel Embiid.
James, který nastoupil do rekordní 24. sezony, v jednu chvíli se spoluhráči prohrával až o 10 bodů, ale už v poločase hosté vedli 58:54. Uspěli navzdory 14 útočným doskokům New Yorku ku svým šesti. V dresu Knicks se prosadili i Karl-Anthony Towns s 19 body a 12 doskoky či Andre Drummond s 12 body a 14 doskoky.
Vydařený debut v dresu Bostonu zažil George: nejen, že jeho 38 bodů je rekordem hráče Celtics v prvním utkání, ale s 2456 proměněnými trojkami se posunul na osmou příčku historie NBA před Kylea Korvera. Celtics však jeho formy nevyužili: v Detroitu navzdory vedení až o 22 bodů prohráli.
„Nehraju si na nějaká morální vítězství. Můj dnešní výkon nic neznamená,“ řekl zklamaně George, jenž přišel z Philadelphie výměnou za Browna. Jayson Tatum trefil šest z 23 střel a nastřádal 13 bodů a 11 doskoků, Payton Pritchard a Derrick White měli 17 bodů.
Pistons, již poslední čtvrtinu ovládli 39:25, našli lídry v Cadeu Cunninghamovi a Jalenu Duranovi: první k 22 bodům přidal osm asistencí, druhý ke 22 bodům doskočil devět míčů. Duncan Robinson i Javonte Green trefili po pěti trojkách a skončili duel s 21 a 19 body. Ausar Thompson přidal 11 bodů i doskoků.
Napravit neúspěšnou misi z loňského ročníku, kdy se San Antoniem vypadli ve finále Západu v sedmi zápasech, se vydali Thunder z Oklahoma City. Klíčové pro ně v repríze bylo bránění Wembanyamy: hvězda Spurs trefila jedinou ze 13 střel z pole a zůstala na 12 bodech. Kromě toho Francouz doskočil 12 míčů a zblokoval jich dalších šest. Čtyřiadvacet bodů dal Stephon Castle.
Tým Thunder, který táhl s 32 body nejlepší hráč ligy z minulých dvou sezon Shai Gilgeous-Alexander, v zápase vedl až o 26 bodů a o přestávce měl komfortní náskok 21 bodů. Jared McCain nastřílel z lavičky 20 bodů. Thunder udrželi soupeře na střelbě 39 procent, z toho navíc jen 27 procent z oblouku trojky.
V utkání došlo i k vyhrocenému momentu, kdy rozehrávač Spurs De’Aaron Fox hodil na palubovku o 25 centimetrů vyššího Cheta Holmgrena, načež se strhla mezi oba týmy strkanice.
De’Aaron Fox is a foot shorter than Chet Holmgren and tossed him like it was nothing https://t.co/svPTch9kr1— NBACentral (@TheDunkCentral) October 21, 2026
Výsledky NBA
New York - Philadelphia 100:106