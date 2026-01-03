Nymburk trojkami ničil Opavu, Olomoucko si po debaklu vyšláplo na favorita

Nymburští lídři nastříleli Slezanům 16 tříbodových košů a vedli až o 31 bodů. Nikdo z týmu vítězů nehrál déle než 24 minut, šest hráčů skórovalo dvouciferně a nejlepším střelcem byl s 18 body Sir’ Jabari Rice.
Pardubičtí vyhráli osmý z posledních devíti ligových zápasů. Ve východočeském derby byl jejich střeleckým lídrem Luboš Kovář s 21 body. V domácím dresu byl stejně úspěšný Kareem Brewton, ale páté porážce nováčka za sebou nezabránil.
V boji o osmou příčku a tedy účast v nadstavbové skupině A1 jsou na tom stále stejně Ostrava i Olomoucko. Oba týmy už čtyři kola střídají výhry a porážky, tentokrát zvítězily. Nová huť, která má lepší bilanci ze vzájemných zápasů, porazila USK Praha 100:88 díky dvacetibodovým výkonům Lynna Greera (21) a Samuela Godwina (20). Hostům nestačilo 28 bodů finského pivota Touka Tainama. V pražském týmu každý hráč základní pětky dal alespoň 12 bodů, Terry Henderson k 16 bodům přidal 10 doskoků, ale náhradníci zaznamenali všehovšudy dva body.
Na výhře Olomoucka, které 30. prosince schytalo debakl 43:131 od Nymburka, se podíleli Jonathan Andre 25 a Kobe Elvis 24 body, Kyler Filewich přidal ke 14 bodům 12 doskoků. Klíčová byla druhá čtvrtina, kterou domácí vyhráli 30:13.
Basketbalová Maxa liga mužů
20. kolo
Ostrava - USK Praha 100:88 (27:19, 55:49, 75:71)
Hradec Králové - Pardubice 65:86 (19:27, 33:49, 51:66)
Olomoucko - Děčín 91:84 (23:21, 53:34, 70:60)
Opava - Nymburk 77:99 (20:26, 39:50, 53:84)
Tabulka
|1.
|Nymburk
|20
|19
|1
|2019:1530
|95,0
|2.
|Brno
|17
|13
|4
|1492:1378
|76,5
|3.
|Pardubice
|19
|14
|5
|1731:1523
|73,7
|4.
|Děčín
|20
|13
|7
|1645:1648
|65,0
|5.
|Opava
|19
|11
|8
|1736:1631
|57,9
|6.
|Písek
|19
|11
|8
|1694:1675
|57,9
|7.
|Ústí nad Labem
|19
|9
|10
|1638:1614
|47,4
|8.
|Ostrava
|20
|7
|13
|1751:1801
|35,0
|9.
|Olomoucko
|20
|7
|13
|1480:1706
|35,0
|10.
|USK Praha
|19
|4
|15
|1516:1698
|21,1
|11.
|Slavia Praha
|18
|3
|15
|1455:1673
|16,7
|12.
|Hradec Králové
|18
|3
|15
|1312:1592
|16,7