Nymburk trojkami ničil Opavu, Olomoucko si po debaklu vyšláplo na favorita

Autor: ,
  21:56
Basketbalisté mistrovského Nymburka vstoupili do nového roku vítězstvím 99:77 v Opavě. Od jediné ligové porážky s Pardubicemi vyhráli počtvrté za sebou a vedou tabulku dál před Brnem, které se až v neděli představí v Písku. Třetí Pardubice zvítězily v derby v hale posledního Hradce Králové 86:65, naopak čtvrtý Děčín podlehl domácímu Olomoucku 84:91.

Nymburský Jhamir Brickus vymýšlí útočnou akci. | foto: BK Opava

Nymburští lídři nastříleli Slezanům 16 tříbodových košů a vedli až o 31 bodů. Nikdo z týmu vítězů nehrál déle než 24 minut, šest hráčů skórovalo dvouciferně a nejlepším střelcem byl s 18 body Sir’ Jabari Rice.

Pardubičtí vyhráli osmý z posledních devíti ligových zápasů. Ve východočeském derby byl jejich střeleckým lídrem Luboš Kovář s 21 body. V domácím dresu byl stejně úspěšný Kareem Brewton, ale páté porážce nováčka za sebou nezabránil.

V boji o osmou příčku a tedy účast v nadstavbové skupině A1 jsou na tom stále stejně Ostrava i Olomoucko. Oba týmy už čtyři kola střídají výhry a porážky, tentokrát zvítězily. Nová huť, která má lepší bilanci ze vzájemných zápasů, porazila USK Praha 100:88 díky dvacetibodovým výkonům Lynna Greera (21) a Samuela Godwina (20). Hostům nestačilo 28 bodů finského pivota Touka Tainama. V pražském týmu každý hráč základní pětky dal alespoň 12 bodů, Terry Henderson k 16 bodům přidal 10 doskoků, ale náhradníci zaznamenali všehovšudy dva body.

Na výhře Olomoucka, které 30. prosince schytalo debakl 43:131 od Nymburka, se podíleli Jonathan Andre 25 a Kobe Elvis 24 body, Kyler Filewich přidal ke 14 bodům 12 doskoků. Klíčová byla druhá čtvrtina, kterou domácí vyhráli 30:13.

Basketbalová Maxa liga mužů

20. kolo

Ostrava - USK Praha 100:88 (27:19, 55:49, 75:71)
Nejvíce bodů: Greer 21, Godwin 20, Palyza 17 - Tainamo 28, Montgomery a Henderson po 16

Hradec Králové - Pardubice 65:86 (19:27, 33:49, 51:66)
Nejvíce bodů: Brewton 21, John a Dvořák po 12 - Kováš 21, Bonham a Key po 14

Olomoucko - Děčín 91:84 (23:21, 53:34, 70:60)
Nejvíce bodů: Andre 25, Elvis 24, Filewich 14 - Edwards 15, Feštr 14, Pomikálek 13

Opava - Nymburk 77:99 (20:26, 39:50, 53:84)
Nejvíce bodů: Švandrlák 17, Person 16, Brown 13 - Rice 18, Feazell, Rylich a Bohačík po 12

Tabulka

1.Nymburk201912019:153095,0
2.Brno171341492:137876,5
3.Pardubice191451731:152373,7
4.Děčín201371645:164865,0
5.Opava191181736:163157,9
6.Písek191181694:167557,9
7.Ústí nad Labem199101638:161447,4
8.Ostrava207131751:180135,0
9.Olomoucko207131480:170635,0
10.USK Praha194151516:169821,1
11.Slavia Praha183151455:167316,7
12.Hradec Králové183151312:159216,7
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

Česko - Švýcarsko 6:2. Nejistý start, pak si junioři zastříleli. V semifinále čeká Kanada

Čeští junioři se radují z gólu na 4:2 ve čtvrtfinále MS proti Švýcarsku.

Čeští hokejisté do 20 let si popáté za sebou zahrají o medaile. Ve čtvrtfinále juniorského šampionátu proti Švýcarsku nejdříve bojovali s obranným valem soupeře, nakonec však čtyřgólovou druhou...

Česko - Finsko 2:1P. Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček

Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.

Klíčový duel ve skupině česká dvacítka zvládla. Junioři v utkání hokejového mistrovství světa do 20 let proti Finsku zvítězili 2:1 po prodloužení, když po brzké trefě Matěje Kubiesy vystřelil bod...

Kincl zničil Pukače, Dvořák padl. Obr Fleury obhájil titul a přijal novou výzvu

Patrik Kincl na Oktagonu 81 porazil Roba Pukače na body.

Nabitá O2 arena, jedenáct zápasů včetně dvou titulových a osm českých bojovníků. Turnaj Oktagon 81 nabídl velkolepou podívanou i hodně krve. Will Fleury obhájil titul v těžké váze, Žalgas Žumagulov...

Vémola se ozval z vazby, Novotný ho hájí. Stihne Oktagon v O2 areně?

Loučení s Jiřím Krampolem. Na snímku MMA zápasník Karlos Vémola (8. srpna 2025).

V neděli měl sedět u klece v pražské O2 areně a komentovat turnaj Oktagonu. Jenže všechno je jinak. Karlos Vémola je od úterka ve vazbě. Čelí obvinění ze závažné organizované drogové činnosti. Nyní...

Nymburk trojkami ničil Opavu, Olomoucko si po debaklu vyšláplo na favorita

Nymburský Jhamir Brickus vymýšlí útočnou akci.

Basketbalisté mistrovského Nymburka vstoupili do nového roku vítězstvím 99:77 v Opavě. Od jediné ligové porážky s Pardubicemi vyhráli počtvrté za sebou a vedou tabulku dál před Brnem, které se až v...

3. ledna 2026  21:56

Mrtvého Bakkena našel na hotelu lídr SP, do Oberhofu Botn nepojede kvůli nemoci

Johan-Olav Botn ve stíhačce v Hochfilzenu.

První biatlonové závody po náhlém úmrtí Siverta Bakkena se v Oberhofu uskuteční bez jeho hvězdných norských kolegů. Lídr Světového poháru Johan-Olav Botn, který podle nových informací mrtvého kolegu...

3. ledna 2026  21:05

Pittsburgh podruhé za sebou porazil Detroit, Crosby dvakrát asistoval

Aktualizujeme
Pittsburští hokejisté se radují z gólu Bryana Rusta v utkání proti Detroitu.

Nabitý sobotní program hokejové NHL otevřela výhra Pittsburghu 4:1 nad nevýrazným Detroitem. Oba celky se utkaly podruhé ve třech dnech a pokaždé slavili Penguins.

3. ledna 2026  20:50,  aktualizováno  21:03

Šulc předvedl další skvělý výkon. Lyon dotáhl dvěma góly k výhře v Monaku

Pavel Šulc se raduje z branky ve francouzském poháru.

Záložník Pavel Šulc ve francouzské fotbalové lize dvěma góly rozhodl o vítězství Lyonu 3:1 na hřišti Monaka. Český reprezentant skóroval ve čtvrtém soutěžním utkání po sobě a zopakoval dvoubrankový...

3. ledna 2026  19:53,  aktualizováno  20:56

Krejčí si oddychl, Wolverhampton poprvé zvítězil. Arsenal otáčel, slaví i Aston Villa

Fotbalisté Wolverhamptonu s Ladislavem Krejčím se radují z gólu.

Čtyři zápasy nabídl sobotní program 20. kola anglické fotbalové ligy. Wolverhampton i s Ladislavem Krejčím poprvé v sezoně zvítězil, s West Hamem si poradil 3:0. Arsenal musel otáčet s Bournemouthem,...

3. ledna 2026  13:20,  aktualizováno  20:49

ŽBL zažila velké návraty. K výhrám pomohly Jonesová i Stoupalová

Hvězdná Brionna Jonesová blokuje Anastasii Kovtunovou.

Basketbalistky USK Praha při premiérovém startu hvězdy Brionny Jonesové v sezoně zvítězily v lize jednoznačně v Chomutově 109:42. Americká pivotka a úřadující mistryně světa vynechala první část...

3. ledna 2026  20:22

Jurečka? Český fotbal zná nazpaměť, říká Galásek. O svátcích kouč stres necítil

Tomáš Galásek zůstává trenérem fotbalistů Baníku Ostrava i pro jarní část první...

Náročný závěr minulého roku prožíval Tomáš Galásek, trenér fotbalistů Baníku Ostrava. Jeho tým je po podzimu mezi třemi nejhoršími mužstvy první ligy a ke všemu média i fanoušci spekulovali o jeho...

3. ledna 2026  19:40

Chceme, aby hráči, kteří přijdou, chtěli za Viktorku umřít, říká plzeňský kouč Hyský

Plzeňský trenér Martin Hyský na tiskové konferenci před startem zimní přípravy...

Sám přiznává, že to rozhodnutí se mu nedělalo lehce. „Bylo to těžké a složité. Martin Jedlička je hráč, který byl pro Plzeň hodně důležitý, odchytal tady spoustu skvělých zápasů,“ vypočítával trenér...

3. ledna 2026  18:15

Prolog Dakaru zajel mezi českými kamiony nejlépe Šoltys, Michek byl na úvod desátý

Martin Michek na trase prologu Rallye Dakar

Motocyklový jezdec Martin Michek vstoupil do Rallye Dakar 10. místem, mezi automobily byl Martin Prokop v prologu třináctý. Z početné skupiny Čechů v kategorii kamionů byl nejvýše čtvrtý Martin...

3. ledna 2026  13:27,  aktualizováno  17:09

Koudelka zaskočil skvělou kvalifikací, Turné v Innsbrucku začal devátým místem

Roman Koudelka během kvalifikace na Turné čtyř můstků v Innsbrucku

Roman Koudelka se blýskl děleným devátým místem v kvalifikaci na třetí závod Turné čtyř můstků v Innsbrucku. Šestatřicetiletý český skokan na lyžích na oblíbeném Bergiselu dolétl do vzdálenosti 124,5...

3. ledna 2026  16:51

Co bude s Čvančarou? Každý si zaslouží druhou šanci, říká kouč Gladbachu

Český útočník Tomáš Čvančara (vlevo) na tréninku Borussie Mönchengladbach.

Když loni v létě odcházel hostovat do Turecka, jeho vztahy s klubem ani se spoluhráči nebyly optimální. V pátek se však český útočník Tomáš Čvančara hlásil na začátku zimní přípravy fotbalistů...

3. ledna 2026  16:40

Ani sebevědomí nepomohlo. Kanaďané si po debaklu Slováků libují: Umlčeli jsme je

Kanadský útočník Caleb Desnoyers (25) bere do kravaty slovenského forvarda...

Slovenští junioři opouští hokejové mistrovství světa s hodně rozporuplnými pocity. Ve skupině ukázali potenciál, byť prohrávali, drželi krok se silnými Švédy (2:3) i s USA (5:6). „Teď jsme si bohužel...

3. ledna 2026  16:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.