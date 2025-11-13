Děčín v severočeském derby porazil Ústí nad Labem, radovaly se i Pardubice

  8:08
Basketbalisté Děčína zvítězili v 11. kole ligy v severočeském derby nad Ústím nad Labem 87:78 a po třetí výhře za sebou si s bilancí 6:4 upevnili před rivalem šestou pozici v tabulce. Posedmé v sezoně triumfovaly třetí Pardubice, které porazily doma Olomoucko 87:73, a Písek, který se po hladké výhře 89:67 v hale nováčka Hradce Králové posunul na čtvrté místo.
Děčínský L.J. Bryan zboural ústeckého Adama Pecháčka.

Děčínský L.J. Bryan zboural ústeckého Adama Pecháčka. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

L.J. Bryan z Děčína zboural ústeckého Adama Pecháčka.
Ústecký Adam Pecháček v masce.
Týmová oslava děčínských basketbalistů v utkání proti Ústí.
Maksim Šturanovič pod košem v souboji s Ladislavem Peckou (vlevo).
7 fotografií

Děčín vyhrál derby potřetí za sebou včetně únorového duelu v Česko-slovenského poháru. K triumfu domácí dovedl zejména Jaden Edwards, autor 26 bodů a 10 doskoků, kapitán Tomáš Pomikálek mu sekundoval s 21 body. V ústeckém dresu zaznamenal 25 bodů Nicholas Johnson.

„Začátek jsme měli takový vlažnější, naopak hosté do toho naběhli velice dobře. Ale rozdíl se pomalu snižoval a ve druhém poločase se to otočilo naštěstí na naši stranu. Myslím si, že rozhodla naše energie, kterou jsme do zápasu dali,“ řekl Pomikálek a poukázal také na 20 útočných doskoků svého týmu. „To chtění bylo celkově více na naší straně,“ dodal.

Ostravští basketbalisté vybojovali třetí výhru v sezoně a zároveň třetí z uplynulých čtyř utkání. Na vítězství 109:95 nad Slavií Praha se podíleli hlavně s 25 body Lynn Greer a s 24 Dominik Heinzl. Hosty nespasil ani nejlepší střelec dne Rubin Jones, autor 29 bodů a čtyř trojek, a před desátou Novou hutí se v tabulce udrželi jen díky zápasu k dobru.

Na pardubickém vítězství se podíleli rovněž dva dvacetibodoví střelci Zed Key (24), který přidal i 10 doskoků, a Jamonda Bryant (20). V týmu soupeře se double double povedl Kyleru Filewichovi s 14 body a 10 doskoky. Hanáci prohráli popáté z posledních šesti zápasů.

Basketbalová Maxa liga mužů

11. kolo

Pardubice - Olomoucko 87:73 (17:18, 35:33, 62:57)
Nejvíce bodů: Key 24, Bryant 20, Tůma a Kovář po 12 - Elvis 18, Filewich 14, Andre 13

Děčín - Ústí nad Labem 87:78 (21:27, 41:42, 60:53)
Nejvíce bodů: Edwards 26, Pomikálek 21, Davis 14 - Johnson 25, Vyoral 19, Pecháček 10.

Ostrava - Slavia Praha 109:95 (28:25, 55:50, 80:71)
Nejvíce bodů: Greer 25, Heinzl 24, Číž 13 - Jones 29, Dáňa 15, Pumprla 14

Hradec Králové - Písek 67:89 (17:19, 42:42, 56:67)
Nejvíce bodů: Chatman 19, Brewton 15, Popovič 13 - Týml 19, Karlovský 16, M. Svoboda 15

Tabulka

1.Nymburk10100975:763100
2.Brno770700:548100
3.Pardubice11741025:87663,6
4.Písek1174965:94763,6
5.Opava1064929:83260,0
6.Děčín1064790:83660,0
7.Ústí nad Labem1147924:92636,4
8.Olomoucko1147780:86236,4
9.Slavia Praha1037802:93030,0
10.Ostrava1138947:97627,3
11.Hradec Králové1138817:97727,3
12.USK Praha1129855:103618,2
Vstoupit do diskuse

