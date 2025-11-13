Děčín v severočeském derby porazil Ústí nad Labem, radovaly se i Pardubice

Děčín vyhrál derby potřetí za sebou včetně únorového duelu v Česko-slovenského poháru. K triumfu domácí dovedl zejména Jaden Edwards, autor 26 bodů a 10 doskoků, kapitán Tomáš Pomikálek mu sekundoval s 21 body. V ústeckém dresu zaznamenal 25 bodů Nicholas Johnson.
„Začátek jsme měli takový vlažnější, naopak hosté do toho naběhli velice dobře. Ale rozdíl se pomalu snižoval a ve druhém poločase se to otočilo naštěstí na naši stranu. Myslím si, že rozhodla naše energie, kterou jsme do zápasu dali,“ řekl Pomikálek a poukázal také na 20 útočných doskoků svého týmu. „To chtění bylo celkově více na naší straně,“ dodal.
Ostravští basketbalisté vybojovali třetí výhru v sezoně a zároveň třetí z uplynulých čtyř utkání. Na vítězství 109:95 nad Slavií Praha se podíleli hlavně s 25 body Lynn Greer a s 24 Dominik Heinzl. Hosty nespasil ani nejlepší střelec dne Rubin Jones, autor 29 bodů a čtyř trojek, a před desátou Novou hutí se v tabulce udrželi jen díky zápasu k dobru.
Na pardubickém vítězství se podíleli rovněž dva dvacetibodoví střelci Zed Key (24), který přidal i 10 doskoků, a Jamonda Bryant (20). V týmu soupeře se double double povedl Kyleru Filewichovi s 14 body a 10 doskoky. Hanáci prohráli popáté z posledních šesti zápasů.
Basketbalová Maxa liga mužů
11. kolo
Pardubice - Olomoucko 87:73 (17:18, 35:33, 62:57)
Děčín - Ústí nad Labem 87:78 (21:27, 41:42, 60:53)
Ostrava - Slavia Praha 109:95 (28:25, 55:50, 80:71)
Hradec Králové - Písek 67:89 (17:19, 42:42, 56:67)
Tabulka
|1.
|Nymburk
|10
|10
|0
|975:763
|100
|2.
|Brno
|7
|7
|0
|700:548
|100
|3.
|Pardubice
|11
|7
|4
|1025:876
|63,6
|4.
|Písek
|11
|7
|4
|965:947
|63,6
|5.
|Opava
|10
|6
|4
|929:832
|60,0
|6.
|Děčín
|10
|6
|4
|790:836
|60,0
|7.
|Ústí nad Labem
|11
|4
|7
|924:926
|36,4
|8.
|Olomoucko
|11
|4
|7
|780:862
|36,4
|9.
|Slavia Praha
|10
|3
|7
|802:930
|30,0
|10.
|Ostrava
|11
|3
|8
|947:976
|27,3
|11.
|Hradec Králové
|11
|3
|8
|817:977
|27,3
|12.
|USK Praha
|11
|2
|9
|855:1036
|18,2