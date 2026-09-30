Slavia si snadno poradila s Olomouckem, nad kterým vedla až o 33 bodů. Po 13 bodech dali Bohačík a McCollum. Hanáci prohráli potřetí.
Písek nastoupil poprvé v sezoně s kapitánem Sýkorou a zápas proti obhájcům stříbrných medailí z Pardubic dobře začal. Ve druhé čtvrtině se však začala karta obracet a hosté nakonec uspěli stejně jako v jarním čtvrtfinále. Bonham se na výhře podílel 30 body včetně sedmi trojek, když 25 bodů stihl už za první poločas. Key přidal k 19 bodům 12 doskoků.
„Byl to asi náš nejlepší výkon v sezoně. Myslím si, že na tom můžeme stavět. Zásadní byl samozřejmě skvělý individuální výkon Bonhama. Pochvalu si však zaslouží všichni hráči za to, jak to odpracovali. Hrát v Písku je opravdu náročné, ale zvládli jsme to,“ prohlásil trenér Pardubic Jan Šotnar.
V domácím týmu zaznamenal double double reprezentační pivot Martin Svoboda díky 17 bodům a 13 doskokům.
„Opravdu jsme si sáhli na dno a Pardubicím jsme 40 minut vzdorovali. Bůhví, jak by to dopadlo, kdyby nemusel odstoupit Matěj Burda a Vojta Sýkora neměl omezené minuty,“ řekl písecký kouč Jan Čech. „Třeba v závěru chybělo trochu štěstí, když jsme neproměnili jednoduché šance. Ale je začátek sezóny a my máme mladý tým. Pro mě je důležité, že i přes tyto potíže se můžeme měřit s tak kvalitními týmy, jako jsou Pardubice, které vyhrály zcela zaslouženě,“ uvedl.
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Autrey naskočil a pomohl Olomoucku k výhře nad Ostravou. Písek dál stoprocentní
Po úvodní porážce s Pískem uspělo potřetí za sebou Ústí nad Labem, které zvítězilo nad svým přemožitelem ze čtvrtfinále minulého ročníku Opavou 86:76. McGhee pomohl k výhře 26 body.
Bilanci 3-1 mají také Děčín, Ostrava a Písek. Válečníci hlavně díky výbornému úvodu porazili Brno 86:78. Velký podíl na tom měl Timko, který dal v prvním poločase 20 bodů ze svých 27 bodů. V brněnském dresu se prosadil 20 body devatenáctiletý Synáček.
„Domácí si vítězství absolutně zasloužili, hlavně za první čtvrtinu. Jak jsme chtěli hrát my rychle, tak hrál soupeř,“ zlobil se trenér Brna Jan Pavlík. „My jsme nebyli schopní na to reagovat a dostali jsme za poločas 17 bodů z rychlých protiútoků. Když si Vyoral, se vší úctou starší pán, vezme balon pod košem, prodribluje celé hřiště, dá koš a nikdo se o něj nestará, to je prostě úroveň nějakých U11, U12. Tohle si nemůžeme dovolit,“ uvedl.
O první výhru po návratu do ligy po 14 letech bojovala Plzeň, která nad USK Praha téměř celý zápas vedla, ale nakonec prohrála 81:84. Lokomotivě nepomohlo 19 bodů Páleníka či 15 bodů devatenáctiletého Paidara, který proměnil čtyři trojky. Za USK dal 20 bodů Doucet a 18 body se uvedla nová posila Christmas. Pražané uspěli poprvé po třech porážkách.
4. kolo basketbalové ligy mužů
Plzeň - USK Praha 81:84 (23:20, 45:37, 59:57)
Děčín - Brno 86:78 (32:17, 49:33, 70:56)
Ostrava - Hradec Králové 89:82 (28:21, 51:41, 70:64)
Písek - Pardubice 82:92 (27:22, 44:50, 65:71)
Slavia Praha NBK - Olomoucko 88:62 (26:14, 52:22, 72:47)
Ústí nad Labem - Opava 86:76 (24:18, 50:38, 68:60)