Basketbalisté Brna vyhráli i pošesté, USK porazili o více než 30 bodů

Úřadujícího vicemistra dovedl k výhře 22 body Kevin Kalu, který proměnil osm z deseti střel z pole a všech šest trestných hodů. O bod méně dal Ross Williams. V týmu USK se prosadili 16 body a 11 doskoky Dalibor Vlk.
„USK hrál do poslední čtvrtiny velmi dobře, byli opravdu nepříjemní. Nám chyběla agresivita. Velmi dobrý výkon podali hráči z lavičky, kteří přinesli energii a hráli, jak si představujeme. Dnešní výhra a to, že zápas skončil takovým rozdílem, jde za nimi,“ řekl kouč Brna Martin Vaněk pro TVCOM.
USK prohrál popáté za sebou. Z deseti utkání uspěl pouze jednou a je poslední.
Basketbalová Maxa liga mužů
dohrávka 2. kola
Brno - USK Praha 103:71 (24:22, 42:34, 68:50)
Nejvíce bodů: Kalu 22, Williams 21, Groves 12 - Vlk 16, Montgomery 12, Henderson 11
Tabulka
|1.
|Nymburk
|9
|9
|0
|888:680
|100
|2.
|Brno
|6
|6
|0
|599:473
|100
|3.
|Pardubice
|9
|6
|3
|860:716
|66,7
|4.
|Opava
|9
|6
|3
|854:754
|66,7
|5.
|Písek
|9
|5
|4
|789:802
|55,6
|6.
|Děčín
|8
|4
|4
|625:683
|50,0
|7.
|Ústí nad Labem
|9
|4
|5
|763:752
|44,4
|8.
|Olomoucko
|9
|4
|5
|632:674
|44,4
|9.
|Slavia Praha
|8
|3
|5
|623:730
|37,5
|10.
|Ostrava
|9
|2
|7
|749:788
|22,2
|11.
|Hradec Králové
|9
|2
|7
|657:799
|22,2
|12.
|USK Praha
|10
|1
|9
|764:952
|10,0