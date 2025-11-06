Basketbalisté Brna vyhráli i pošesté, USK porazili o více než 30 bodů

Autor: ,
  21:09
Basketbalisté Brna vyhráli i šestý zápas v ligové sezoně. Nad USK Praha zvítězili jednoznačně 103:71. Potřetí za sebou překonali stobodovou hranici a potvrdili, že mají nejlepší útok v soutěži. Bez porážky je s nimi už jen Nymburk, který má na kontě devět vítězství.

Brněnský Šimon Svoboda zakončuje akci nájezdem. | foto: Basket Brno

Úřadujícího vicemistra dovedl k výhře 22 body Kevin Kalu, který proměnil osm z deseti střel z pole a všech šest trestných hodů. O bod méně dal Ross Williams. V týmu USK se prosadili 16 body a 11 doskoky Dalibor Vlk.

„USK hrál do poslední čtvrtiny velmi dobře, byli opravdu nepříjemní. Nám chyběla agresivita. Velmi dobrý výkon podali hráči z lavičky, kteří přinesli energii a hráli, jak si představujeme. Dnešní výhra a to, že zápas skončil takovým rozdílem, jde za nimi,“ řekl kouč Brna Martin Vaněk pro TVCOM.

USK prohrál popáté za sebou. Z deseti utkání uspěl pouze jednou a je poslední.

Basketbalová Maxa liga mužů

dohrávka 2. kola

Brno - USK Praha 103:71 (24:22, 42:34, 68:50)

Nejvíce bodů: Kalu 22, Williams 21, Groves 12 - Vlk 16, Montgomery 12, Henderson 11

Tabulka

1.Nymburk990888:680100
2.Brno660599:473100
3.Pardubice963860:71666,7
4.Opava963854:75466,7
5.Písek954789:80255,6
6.Děčín844625:68350,0
7.Ústí nad Labem945763:75244,4
8.Olomoucko945632:67444,4
9.Slavia Praha835623:73037,5
10.Ostrava927749:78822,2
11.Hradec Králové927657:79922,2
12.USK Praha1019764:95210,0
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nové Bazaly

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Pavel Bucha z Cincinnati (vpravo) v souboji s hvězdou Interu Miami Lionelem...

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

Kradla jsem, nevím proč. Jak šampionka Simonová padala z trůnu do černé díry

Premium
Biatlonistka Julia Simonová u soudu.

Ano, kradla jsem. A lhala jsem. Jsem vinna. Byl to zkrat, jakási černá díra. Ale nesuďte mě, prosím, příliš tvrdě. Julii Simonové, suverénce tolika biatlonových závodů, se najednou zhroutil svět....

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávistický kapitán Provod v hlavičkovém souboji s obránci Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Karvinští fotbalisté se radují z gólu, který vstřelili Spartě.

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

Česko - Švédsko 1:3. Nepovedený vstup do olympijské sezony, jediný gól dal Lauko

Aktualizujeme
Jan Košťálek se snaží obrat o puk Antona Bengtssona.

Národní tým zahájil ve čtvrtek Finské hokejové hry. Proti Švédsku se do české branky postavil Josef Kořenář, kapitánské céčko měl na dresu Lukáš Sedlák. První reprezentační utkání v olympijské sezoně...

6. listopadu 2025  18:45,  aktualizováno  21:21

Tenisový Turnaj mistryň 2025: program, kdy hraje Siniaková semifinále

Amanda Anisimovová s obrovským úsilím dobíhá míček.

Tradičním zakončením ženské tenisové sezony je Turnaj mistryň pro osm nejlepších singlistek a osm deblových párů roku. Letos už podruhé hostí akci Saúdská Arábie, v Rijádu se hraje od 1. do 8....

6. listopadu 2025  21:13

Basketbalisté Brna vyhráli i pošesté, USK porazili o více než 30 bodů

Brněnský Šimon Svoboda zakončuje akci nájezdem.

Basketbalisté Brna vyhráli i šestý zápas v ligové sezoně. Nad USK Praha zvítězili jednoznačně 103:71. Potřetí za sebou překonali stobodovou hranici a potvrdili, že mají nejlepší útok v soutěži. Bez...

6. listopadu 2025  21:09

Noah - Olomouc 1:2, před poločasem rozhodl Sylla. Hosté slaví první vítězství

Daniel Vašulín hlavičkuje v pokutovém území Noahu.

Olomoučtí fotbalisté se dočkali ve třetím kole hlavní fáze Konferenční ligy prvního vítězství v soutěži. Na půdě arménského FC Noah zvítězili 2:1. Brankami v prvním poločase se o to zasloužili...

6. listopadu 2025,  aktualizováno  21:06

ONLINE: Plzeň - Fenerbahce 0:0, úvodní zakončení Ladry, brankář Ederson kryje

Sledujeme online
Fotbalisté Plzně oslavují gól v zápase Evropské ligy proti AS Řím.

Plzeňští fotbalisté chtějí udržet neporazitelnost v Evropské lize. Ve čtvrtém utkání hlavní fáze hrají doma s Fenerbahce, zápas má výkop ve 21 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

6. listopadu 2025

Sparta - Čenstochová 0:0, na domácí se pískalo, hosté v závěru trefili tyč

Aktualizujeme
Albion Rrahmani a Oskar Repka z Čenstochové v hlavičkovém souboji.

Sparťanští fotbalisté odehráli další ze zástupu nevýrazných zápasů. Podruhé za sebou nedali v Konferenční lize gól a s průměrným Rakówem Čenstochová jen remizovali 0:0. Ve svém třetím vystoupení v...

6. listopadu 2025  18:44,  aktualizováno  20:44

Švýcarsko si vyšláplo na domácí tým, na úvod Finských her zapisuje výhru

Švýcarští hráči slaví branku proti Finsku.

Hokejisté Švýcarska vyhráli v úvodním zápase Finských her v Tampere nad domácím Finskem 3:1 a v sérii Euro Hockey Tour porazili Suomi podruhé za sebou. Navázali na vítězství ze začátku května z...

6. listopadu 2025  20:39

Siniaková na Turnaji mistryň vyhrála i potřetí. Končí obhájkyně v singlu i čtyřhře

Coco Gauffová odehrává míček v utkání Turnaje mistryň.

Kateřina Siniaková a Američanka Taylor Townsendová vyhrály na tenisovém Turnaji mistryň v Rijádu i třetí zápas ve skupině. Nasazené dvojky zdolaly ruský pár Mirra Andrejevová, Diana Šnajderová 6:2,...

6. listopadu 2025  15:46,  aktualizováno  20:07

Pokuty za pyrotechniku, pokřiky i ničení. Komise potrestala Olomouc, Slavii i Spartu

Olomoucký Filip Slavíček (v modrém) bojuje se slávistou Holešem.

Disciplinární komise udělila Olomouci pokutu 60 000 korun za chování fanoušků v domácím utkání 13. kola fotbalové ligy proti Slavii. Obhájci titulu zaplatí 40 000 korun stejně jako Sparta, jejíž...

6. listopadu 2025  18:04

Excelentní forma a druhá Košťálkova šance. Rulík mu odpustil, chce ho v týmu

Pardubický obránce Jan Košťálek (třetí zleva) slaví se spoluhráči Jakubem...

Když začal trenér národního týmu Radim Rulík číst nominovaná jména na turnaj Euro Hockey Tour ve Finsku, málokterý z přítomných novinářů mohl čekat, co bude následovat. Po deseti zvolených obráncích...

6. listopadu 2025  15:38

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Litvínov posiluje defenzivu, přichází lotyšský reprezentant Komuls

Lotyšský obránce Markuss Komuls nahazuje puk v utkání se Slovenskem.

Nejslabší tým hokejové extraligy posiluje defenzivu, Litvínov získal lotyšského reprezentačního obránce Markusse Komulse, který si zahrál i na letošním mistrovství světa ve Švédsku a Dánsku.

6. listopadu 2025  15:27

Kyperský Pafos zaskočil favorita a slaví historickou výhru. Co čeká v lednu Slavii?

Fotbalisté Pafosu oslavují historicky první výhru v Lize mistrů.

Po losu hlavní fáze se mohlo zdát, že je čeká příjemný lednový výlet na Kypr, při němž slávističtí fotbalisté shrábnou povinné tři body. Ale co když ne? Pafos, který je v Lize mistrů vůbec poprvé, ve...

6. listopadu 2025  14:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.