Nymburk potvrdil dominanci. Brno přehrál podruhé za tři dny, navíc rozdílem 38 bodů

Brňané hráli bez nejlepšího ligového střelce Rosse Williamse, který v závěru týdne odešel do bundesligového Hamburku, a jeho body jim chyběly. Druhý tým tabulky utrpěl druhou porážku po úvodní desetizápasové vítězné sérii, Nymburk udržel stoprocentní bilanci.
Favorit měl od počátku utkání pod kontrolou, ve druhé a třetí čtvrtině dovolil soupeři nastřílet jen po deseti bodech. Třetí desetiminutovka skončila rozdílem 24 bodů, náskok Nymburka v závěru narostl i na 46.
Brňané, kterým ještě ve středu Williams pomohl dvaceti body, poslední čtvrtinu nakonec proti hráčům z domácí lavičky vyhráli (22:19), ale jinak se v zápase nedokázali prosadit.
Proměnili jen 20 ze 70 střeleckých pokusů z pole, přesto zápasovou statistiku ovládl s 21 body jejich křídelník Jacob Groves. Nejlepším domácím střelcem v generálce na úterní utkání Ligy mistrů v Baku byl s 20 body Jaromír Bohačík.
Basketbalová Maxa liga mužů
15. kolo:
Nymburk - Brno 95:57 (22:15, 42:25, 76:35)