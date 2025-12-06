Nymburk potvrdil dominanci. Brno přehrál podruhé za tři dny, navíc rozdílem 38 bodů

Nymburští basketbalisté po třech dnech znovu porazili Brno, tentokrát na domácí palubovce jednoznačně 95:57. Na rozdíl od středeční dohrávky (101:78) obhájci titulu v druhé repríze letošního finále NBL nedopřáli soupeři v utkání 15. kola ani jednou vedení a uštědřili mu debakl.
Nymburský basketbalista Jaromír Bohačík střílí v utkání s Brnem.

Nymburský basketbalista Jaromír Bohačík střílí v utkání s Brnem. | foto: David Šváb

SirJabari Rice blokuje brněnského Viktora Půlpána.
Porada na nymburské střídačce v utkání s Brnem.
Momentka z utkání Nymburk - Brno.
Martin Kříž zavěšuje v utkání s Brnem.
Brňané hráli bez nejlepšího ligového střelce Rosse Williamse, který v závěru týdne odešel do bundesligového Hamburku, a jeho body jim chyběly. Druhý tým tabulky utrpěl druhou porážku po úvodní desetizápasové vítězné sérii, Nymburk udržel stoprocentní bilanci.

Favorit měl od počátku utkání pod kontrolou, ve druhé a třetí čtvrtině dovolil soupeři nastřílet jen po deseti bodech. Třetí desetiminutovka skončila rozdílem 24 bodů, náskok Nymburka v závěru narostl i na 46.

Brňané, kterým ještě ve středu Williams pomohl dvaceti body, poslední čtvrtinu nakonec proti hráčům z domácí lavičky vyhráli (22:19), ale jinak se v zápase nedokázali prosadit.

Proměnili jen 20 ze 70 střeleckých pokusů z pole, přesto zápasovou statistiku ovládl s 21 body jejich křídelník Jacob Groves. Nejlepším domácím střelcem v generálce na úterní utkání Ligy mistrů v Baku byl s 20 body Jaromír Bohačík.

Basketbalová Maxa liga mužů

15. kolo:

Nymburk - Brno 95:57 (22:15, 42:25, 76:35)
Nejvíce bodů: Bohačík 20, Shumate 16, Rice 15 - Groves 21, Kalu 10, Křivánek 8.

