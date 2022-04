Basketbalisté Ústí už myslí na Kolín, Děčín posílil pivot Galloway

„V Opavě jsme od začátku nebyli v zápase. Domácí v pěti útočili i bránili, u nás byl v obraně vždy minimálně jeden hráč mimo koncept. Výsledek je vzhledem k výkonu ještě přijatelný. Do play off jdeme na Kolín, na který si věříme,“ ujišťuje ústecký trenér Jan Šotnar.

Porážkou 86:92 zakončil dlouhodobou část i Děčín, nic to ale už nemohlo změnit na jeho prvenství ve skupině A2. V předkole play off narazí na nejslabší tým A1 Hradec Králové.

„Utkání s Ostravou se hodnotí velmi těžko, jelikož jedna nepovedená čtvrtina nás stála zápas. Ukázal nám, na čem máme pracovat. Máme teď pár dnů na trénink a přípravu na předkolo play off. Doufám, že náš zdravotní stav se bude zlepšovat a nastoupíme v co možná nejsilnějším složení,“ přeje si děčínský kouč Tomáš Grepl.

Válečnickou sestavu před vrcholem sezony doplnil 208 centimetrů vysoký pivot Jonathan Galloway. Američan přichází z finské nejvyšší soutěže, kde jeho tým LoKoKo Bisons Loimaa nepostoupil do play off a sezona pro něj skončila. V Děčíně by měl zaskočit za zraněného Andrewa Eudyho a posílit tím tým v podkošovém prostoru.

„Pod košem se nám v letošní sezoně personálně tolik nedaří. Eudy se bohužel zranil a do konce sezony už nezasáhne. Pokud chceme bojovat o play off, byl by risk jít do předkola pouze se třemi podkošovými hráči. Jakékoliv zranění by nám mohlo ještě zúžit už tak úzkou rotaci pod košem. Hlavně proto přichází Jonatan Galloway, který je díky své výšce a stylu hry více klasickým podkošovým hráčem. A i když je na jeho zapracování opravdu málo času, věříme, že nám pomůže postoupit přes předkolo do play off,“ doufá děčínský generální manažer Lukáš Houser.