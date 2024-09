Pro syna český pas a předčít LeBrony. V USK už mi říkají dědo, směje se Schilb

V současnosti totiž Schilb junior usiluje o český pas. „Pracujeme na tom, v budoucnu by se mohl přidat k tréninkovým kempům českých mládežnických reprezentací, pokud bude pozván,“ vyprávěl hrdý táta novinářům na předsezonní tiskové konferenci.

Jeho kluk už stihl dorůst téměř ke dvou metrům a v juniorce pražského USK ukazuje potenciál dobrého střelce. „Jen se na něj přijďte podívat,“ nahodil.

„Oba věříme, že to ještě není s výškou konečná. Je mu šestnáct… Taky snad přibere, když bude jíst česká jídla. Spořádá toho spoustu, ale nechápu, jak nemůže přibírat. Já si dám jednu věc a mám nadváhu, u něj se to ztrácí,“ smál se.

Na dálku se přidali také k soupeření se slavným LeBronem Jamesem a jeho stejnojmenným synem přezdívaným Bronny, kteří mohou společně nastoupit v blížící se sezoně NBA za Los Angeles Lakers.

Na začátku ligové sezony se společně na palubovce ještě neukážou, na velký zážitek otce a syna netlačí. „Chtěli bychom být první, ale nechceme nic uspěchat. Jadin musí projít nějakým vývojem, nebudu na něj vyvíjet tlak, aby hrál na úrovni, pro kterou ještě nedorostl,“ přiblížil bývalý český reprezentant, který má v USK za úkol plnit roli mentora.

„O možnosti návratu jsem se rozhodoval dlouho, první jednání jsme měli na přelomu dubna a května. Na konci července jsem se na nabídku kývl, je to krok vpřed i pro Jadina,“ přiblížil, jak po třech letech rozjel kariéru.

„Co to jako je,“ psal mu Ondřej Balvín, zprávám o návratu nevěřil ani Tomáš Satoranský. „Ale na palubovku mě to pořád táhne,“ neskrýval Schilb.

Basketbalista Blake Schilb v dresu USK Praha.

Velkým lákadlem pro něj byla také spolupráce s trenérem Davidem Galem. Vždyť o sobě tvrdí, že jsou pokrevní bratři, a duo tvořili už v osmnácti v Brewster Academy a později na chicagské Loyola University.

„Ale David toho tehdy moc nenahrál,“ utahoval si Schilb.

„Máme společné tetování!“ chlubil se zase nový trenér USK.

„Slavili jsme spolu Halloween, po narození Jadina mi okamžitě volal... Dokonce si pořád pamatuju den, kdy jsme se potkali. Z Blakeova repráku tehdy duněla hudba pořádně nahlas.“

Na spolupráci se pořádně načekali, nevyšlo jejich setkání u Toronto Raptors, v litevském Nevežisu a napoprvé ani v Praze.

„Poprvé jsem byl v kontaktu s USK před třemi lety, než se stal trenérem Josh King. Zrovna jsem skončil v Litvě, kam jsem mimochodem zkoušel Blakea přetáhnout stejně jako dříve k Raptors, ale po pandemii mi chyběla rodina, takže jsem dal přednost návratu do USA,“ vysvětloval Gale.

Schilb dlouholetému příteli pomůže jako hráč i jako asistent: „S trenérem jsem všechno probral. Myslíme, že je dobrý nápad, abych něco předvedl na palubovce, ale některé věci i vysvětlil slovně.“

Na trénincích se zatím vžil víc do role kouče, ale když je potřeba, vrhne se i do hry.

„Kluci mi říkají dědo, ale jen do chvíle, než naskočím a udělám deset bodů v řadě, pak jen koukají a jsou v šoku,“ vtipkoval, ale pak zvážněl: „Fyzicky se cítím připraven, na mentální pohodě to chce ještě trochu zapracovat, musím si uvědomit, že už nejsem tak mladý, jak jsem býval. Bude to chvíli trvat.“

První zkouškou projde v sobotu, kdy na Folimanku přijedou nováčci z Jindřichova Hradce: „Velký test pro oba týmy, proto chci nastoupit.“