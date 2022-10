Basketbalisté Ústí jsou u dna. Autrey odjížděl jako hořkosladký vítěz

„V první řadě bylo fajn se sem vrátit, pro mě to je trochu hořkosladké vítězství. Ale to je to, pro co jsme sem přijeli. Ústí odehrálo dobré utkání na obranné polovině, my věděli, že musíme ubránit Spencera Svejcara a Chrise Martina, ale důvod, proč jsme vyhráli, byl v naší obraně,“ ohlížel se za pikantní bitvou Autrey.

Ústí dokázalo se soupeřem držet krok jen v prvním poločase, který Kolín vyhrál 36:30. Po třetí čtvrtině už hosté vedli o 11 bodů a v posledním dějství náskok ještě zvýraznili.

„Utkání se mi hodnotí hrozně těžce, v obraně jsme zahráli ještě relativně dobře, ale druhý zápas v řadě jsme totálně vyhořeli v útoku.

Dneska to bylo tak, že jsme si nevytvořili skoro žádné střelecké pozice, a když už nějaké přišly, tak jsme je neproměnili.

Teď nás čeká Nymburk a Slavia, takže se musíme nějak vzchopit a co nejrychleji napravit tenhle špatný vstup do sezony,“ velí ústecký kouč Jan Šotnar.

Sluneta je po dvou domácích porážkách s Děčínem a Kolínem předposlední, Medvědi jsou s bilancí dvě výhry a jedna prohra v NBL třetí.

„V zápase s Ústím rozhodla šířka naší lavičky. Liga ukazuje, že bude hodně vyrovnaná, i dneska se nám to kousalo těžko, dlouho nám trvalo, než jsme se trošku chytili. I když to bylo pro diváky méně atraktivní utkání, protože nepadlo tolik bodů, tak si myslím, že jsme šli od začátku za svým a vezeme odsud výhru, což se počítá,“ byl spokojený kolínský trenér Adam Konvalinka.

To domácí lídr Spencer Svejcar smutnil, k úspěchu Slunetě nepomohlo ani jeho 23 bodů. „Další těžká prohra, další špatné ofenzivní představení z naší strany. Obrana byla celkem solidní, ale v této soutěži nemůžete vyhrávat, když dáváte doma 60 bodů. Musíme ještě více potrénovat, a až budeme proměňovat střely, tak vše bude, jak má být,“ je přesvědčený Svejcar.