Basketbalisté Slavie poprvé v sezoně vyhráli venku, zářil Američan Jones

Autor: ,
  21:23
Basketbalisté Slavie vybojovali v 8. kole ligy první vítězství na palubovce soupeře v sezoně. Povedlo se jim to v Ústí nad Labem, kde i díky 31 bodům Rubina Jonese a 15 úspěšným trojkovým pokusům vyhráli 96:92.

David Böhm a Nick Johnson se natahují po míči. | foto: Sluneta Ústí nad Labem

Lépe začali domácí, ale od druhé čtvrtiny převzali otěže Pražané a ve třetí části si vypracovali náskok až o 19 bodů (62:43). V závěru ještě pustili soupeře do hry a necelou půlminutu před koncem i na dostřel pouhých tří bodů, ale vítězství uhájili.

„Sami sobě jsme si připravili trochu hororový závěr. Já bych mohl vyprávět stále dokola, že pokud vydržíme 40 minut, tak to bude fajn, a my jsme dneska vydrželi 37 a tři minuty jsme se strachovali o to, jak to dopadne. Ale asi díky tomu náskoku, co jsme měli, se nám to podařilo, jindy ho nemáme a kolikrát pak ten zápas vypadá, jak vypadá,“ řekl kouč Pražanů Pavel Staněk, jehož tým si vylepšil bilanci na 3-5.

„Slavia si vítězství dneska zasloužila víc, hlavně za tu první polovinu. Jsem rád, že jsme to v druhé půli nevzdali, ale my prostě musíme hrát lépe a nespoléhat na to, že budeme vždy dotahovat,“ doplnil domácí trenér Tomáš Reimer po páté porážce v sezoně.

Basketbalová Maxa liga mužů

9. kolo

Ústí nad Labem - Slavia Praha 92:96 (19:16, 39:51, 63:77)
Nejvíce bodů: Potoček 18, Johnson a Kábrt po 14 - Jones 31, Böhm 21, Mrázek 17

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

Za ty peníze to stálo. Kajakář zveřejnil svůj sex v letadle, svaz ho za video ztrestal

Britský vodní slalomář Kurts Adams Rozentals dostal od národního svazu dvouletý zákaz činnosti za zveřejnění explicitních záběrů ze svého soukromí na sociálních sítích. Předloňský vicemistr světa do...

Nečas mezi boháči, předčil i Pastrňáka. Podívejte se, kdo v NHL bere víc než oni

Dočkal se. A jak se ukázalo, období plné všemožných dohadů, spekulací či zvěstí o případném odchodu se vyplatilo strpět. Martin Nečas podpisem nové smlouvy s Coloradem (na osm let za 92 milionů...

Davis Cup 2025: Česko - Španělsko, program, čtvrtfinálové dvojice

Čeští tenisté po skvělém představení v Delray Beach a postupu přes domácí Američany budou v listopadu čelit další těžké výzvě. Ve čtvrtfinále Davisova poháru se utkají se Španělskem. Kdy a kde se...

3. listopadu 2025

Okouzlil i Arsenal, ale vytratil se. Graiciar o stresu či nové práci: Hledám smysl života

Premium

Odjakživa patřil mezi top fotbalové talenty Česka. Ve čtrnácti letech na zkoušce v anglickém Arsenalu, který o něj stál. V osmnácti na odchodu do italské Fiorentiny, která za něj zaplatila desítky...

3. listopadu 2025

Triatlonistka Štěrbová zazářila v Chile, na SP vybojovala životní šesté místo

Triatlonistka Michaela Štěrbová obsadila šesté místo v závodě Světového poháru ve Viňa del Mar a vybojovala v seriálu životní výsledek. V Chile na sprinterských distancích 750 metrů plavání, 18,5 km...

2. listopadu 2025  23:05

Mrázkovi vyrovnali maximum na Grand Prix, nesesadila je ani zvláštní penalizace

Taneční pár Kateřina a Daniel Mrázkovi skončil pátý na Kanadské brusli. Čeští krasobruslaři si vyrovnali maximum v krasobruslařské Grand Prix. Udrželi pozici po rytmickém tanci, přestože ve volném...

2. listopadu 2025  22:12

Hyský probouzel emoce, po otočce v Teplicích tvrdil: V týmu je charakter!

Vítězná symfonie Martina Hyského v Plzni mohla poprvé doznít – a přece kabina zase zpívala. Po nedělní otočce na 2:1 v Teplicích si nástupce trenéra Miroslava Koubka zapsal pátou výhru v pátém zápase...

2. listopadu 2025  22:11

Siniaková otevřela Turnaj mistryň vítězně, Sinner vládl v Paříži a znovu je číslo 1

Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou vstoupily vítězstvím do tenisového Turnaje mistryň. Loňské finalistky deblové soutěže a nasazené dvojky porazily v Rijádu maďarsko-brazilskou...

2. listopadu 2025  17:14,  aktualizováno  21:48

Basketbalisté Slavie poprvé v sezoně vyhráli venku, zářil Američan Jones

Basketbalisté Slavie vybojovali v 8. kole ligy první vítězství na palubovce soupeře v sezoně. Povedlo se jim to v Ústí nad Labem, kde i díky 31 bodům Rubina Jonese a 15 úspěšným trojkovým pokusům...

2. listopadu 2025  21:23

Tenisový Turnaj mistryň 2025: program, výsledky, kdy hraje Siniaková

Tradičním zakončením ženské tenisové sezony je Turnaj mistryň pro osm nejlepších singlistek a osm deblových párů roku. Letos už podruhé hostí akci Saúdská Arábie, v Rijádu se hraje od 1. do 8....

2. listopadu 2025  21:17

Teplice - Plzeň 1:2, hosté pod Hyským stále stoprocentní, v nastavení rozhodl Jemelka

Udržel stoprocentní bilanci. Kouč plzeňských fotbalistů Martin Hyský zvládl od svého příchodu i páté utkání, ve čtrnáctém ligovém kole uspěla Viktoria v Teplicích 2:1. Skóre otevřel domácí Auta, za...

2. listopadu 2025  18:16,  aktualizováno  21:10

Kníraté Vítkovice srazil gól z posledních sekund. Varaďovi vadil sumo hokej

Tak si „zápas, co má koule,“ hokejisté Vítkovic zcela jistě nepředstavovali. Ve speciálním utkání k připomenutí důležitosti prevence mužského zdraví, v němž proti Olomouci nastoupili výjimečně v...

2. listopadu 2025  21:03

Naštěstí jsme měli tolik šancí! Jak Karviná mohla proti Spartě poprvé i zahazovat

Povedený zápas fotbalisté Karviné vyšperkovali ve stylu. Abdallah Gning v 78. minutě vypálil z dvaceti metrů a míč, který tečoval Panák, zapadl pod břevno. A outsider tak ve 14. kole první ligy...

2. listopadu 2025  20:44

Coufal předvedl gólový centr, u vítězství Hoffenheimu byl i Hranáč

Robin Hranáč a Vladimír Coufal v 9. kole německé fotbalové ligy přispěli k vítězství Hoffenheimu na hřišti Wolfsburgu 3:2. Oba čeští reprezentanti odehráli celé utkání, Coufal přihrál na první gól...

2. listopadu 2025  20:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.