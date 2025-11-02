Basketbalisté Slavie poprvé v sezoně vyhráli venku, zářil Američan Jones

Lépe začali domácí, ale od druhé čtvrtiny převzali otěže Pražané a ve třetí části si vypracovali náskok až o 19 bodů (62:43). V závěru ještě pustili soupeře do hry a necelou půlminutu před koncem i na dostřel pouhých tří bodů, ale vítězství uhájili.
„Sami sobě jsme si připravili trochu hororový závěr. Já bych mohl vyprávět stále dokola, že pokud vydržíme 40 minut, tak to bude fajn, a my jsme dneska vydrželi 37 a tři minuty jsme se strachovali o to, jak to dopadne. Ale asi díky tomu náskoku, co jsme měli, se nám to podařilo, jindy ho nemáme a kolikrát pak ten zápas vypadá, jak vypadá,“ řekl kouč Pražanů Pavel Staněk, jehož tým si vylepšil bilanci na 3-5.
„Slavia si vítězství dneska zasloužila víc, hlavně za tu první polovinu. Jsem rád, že jsme to v druhé půli nevzdali, ale my prostě musíme hrát lépe a nespoléhat na to, že budeme vždy dotahovat,“ doplnil domácí trenér Tomáš Reimer po páté porážce v sezoně.
Basketbalová Maxa liga mužů
9. kolo
Ústí nad Labem - Slavia Praha 92:96 (19:16, 39:51, 63:77)