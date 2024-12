Ústecký Gretzky ohromil, i NBA by záviděla. Šiška stvořil vánoční zázrak

„Úžasný zápas. Takto si povznést náladu před Vánoci je vždy dobré, nadělili jsme fanouškům hezký vánoční zážitek,“ zářil hrdina bitvy, kterou vicemistr posledním košem zlomil ve strhující vítězství 79:78.

Domácí přitom dlouho za soupeřem z druhého koutu republiky pokulhávali, první poločas zakončili s desetibodovou ztrátou. Ústecký trenér Tomáš Reimer hovořil o laxním vstupu, což ho udivilo, neboť většinou jeho tým nastupuje nahecovaný.

A Šiška souhlasil: „První poločas nebyl z naší strany to pravé ořechové. Nehráli jsme, co po nás trenér chce a jak se chceme prezentovat.“ Od třetí čtvrtiny už nastoupila jiná Sluneta. „Zlepšili jsme nasazení a kolektivní hru, což nás zdobí celou sezonu. Během tří minut jsme se dostali na plichtu a byla to tahanice,“ líčil Šiška v České televizi.

Právě od třetí desetiminutovky nastupoval se čtvrtým faulem, každý další by ho vyšachoval ze hry. Což by byla škoda pro Ústí i nezaujaté diváky a štěstí pro Ostravu. V infarktové koncovce, jaká se nevidí každý den, totiž hrál hlavní roli.

Když časomíra ukazovala 1,7 sekundy do konce, síťkou proletěla těžká a dalekonosná trojka ostravského Lamba Autreyho. Jeden z loňských ústeckých stříbrných hrdinů překlopil skóre na 78:77 pro hosty.

Výhra? Kdepak!

Šiška sebral míč, postavil se za lajnu a obouruč s výskokem přihrál přes celé hřiště nabíhajícímu a opomenutému parťákovi Lesleymu Varnerovi. Koš, výhra, extáze! V hale vřískalo 1 308 fanoušků.

Podívejte se na fantastický závěr utkání mezi ústeckou Slunetou a Ostravou:

„Když jsme dostali trojku, nebylo moc času, aby přišly nějaké myšlenky,“ vykresloval rodák z Přerova fantastický závěr. „Všiml jsem si, že někteří kluci přestali hrát, a zároveň jsem věděl, že jsme už neměli žádný time out. Proběhla blesková výměna pohledů s Varnerem, hodil jsem na něj pas, naštěstí míč chytil a vyšlo to.“

Šiška v Ústí nosí číslo 99, které proslavil hokejový velikán Wayne Gretzky, neboť jeho obvyklá devítka byla při příchodu z Pardubic obsazená. „Jestli budu mít kariéru jako Gretzky, zlobit se nebudu,“ pousmál se; v neděli minimálně v hale podobnou popularitu pocítil.

Ocenil však i Autreyho, který se na čardáši posledních sekund podílel. „Ukázal, že je velký hráč. Trefil trojku v takový čas, ale štěstí stálo na naší straně. Strhující zápas, skvělá podívaná, nervy do poslední vteřiny. Každý fanoušek bude ze Slunety odcházet plný emocí.“

Po zápase pro ně ústecký klub pořádal akci Poslední koš, což je rozloučení s rokem, a symbolicky poslední ústecký koš náladu rapidně zvedl. A zároveň byl pozvánkou na derby s Děčínem, které Slunetu vyprodá v neděli.