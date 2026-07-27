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Plzeň se vrací mezi českou elitu. Po čtrnácti letech a s přáním důstojné role

Petr Pánek
  11:31
Jediný, kdo z aktuálního kádru Lokomotivy Plzeň zažil s týmem nejvyšší soutěž,...

Jediný, kdo z aktuálního kádru Lokomotivy Plzeň zažil s týmem nejvyšší soutěž, je Václav Honomichl (v bílém). | foto: Jaromír Pech

Pavel Froněk ještě jako trenér plzeňských basketbalistů.
Václav Honomichl (vlevo) využívá clony svého plzeňského spoluhráče Jaroslava
Ladislav Tóth z Plzně donáší míč do koše přes ústeckého Jiřího Holandu.
Václav Honomichl (vlevo) v dresu Plzně zakončuje na koš Nymburka přes A. J.
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Po čtrnácti letech se do nejvyšší domácí basketbalové soutěže vracejí muži plzeňské Lokomotivy. Díky divoké kartě, kterou klubu udělil Výbor České basketbalové federace, bude mít Maxa NBL znovu svého zástupce v západních Čechách. Pro Lokomotivu jde navíc o symbolický dárek k loňskému 80. výročí založení klubu.

O tom, jak náročná byla cesta zpět mezi českou elitu, jak je klub na novou výzvu připraven a s jakými ambicemi do soutěže vstupuje, hovoří předseda Lokomotivy Pavel Froněk.

První náznaky možného návratu mezi elitu se podle něj objevily už na začátku března. „Tehdy začaly prosakovat informace o spojení Slavie s Nymburkem. V případě uvolnění licence se mluvilo o tom, že by mohla být nabídnuta Plzni, pokud bychom byli připraveni doplnit ligový peloton,“ vzpomíná.

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Oficiální nabídka pak přišla o měsíc později. „První dotaz ze strany zástupců České basketbalové federace a ligy jsme dostali na začátku dubna. Během čtyř dnů jsme potvrdili, že máme o účast v NBL zájem.“

Přestože se může zdát, že šlo o rychlé rozhodnutí, klub se na návrat připravoval delší dobu. „Po stránce zázemí jsme věděli okamžitě, že všechny podmínky splňujeme. V naší hale se hraje nejvyšší futsalová i házenkářská soutěž, máme potřebné vybavení a v roce 2020 jsme pořádali Final Four Českého poháru mužů. I na federaci dobře věděli, že naše hala všechny požadavky splňuje.“

Pavel Froněk ještě jako trenér plzeňských basketbalistů.

Podle Froňka se navíc o návratu do nejvyšší soutěže začalo v Plzni vážně uvažovat už dříve. „Poslední dva roky jsme se na možnost návratu připravovali. Původně jsme plánovali, že se o postup pokusíme příští sezonu přes vítězství v první lize a následnou baráž. Celý proces se nakonec o rok urychlil. Nebylo to tedy rozhodnutí ze dne na den.“

Velkou otázkou bylo také skloubení programu basketbalistů s dalšími sporty, které využívají halu Lokomotivy v plzeňské části Slovany. „Jsme provozovatelem haly, takže máme určitá privilegia, ale zároveň respektujeme potřeby házenkářů i futsalistů. Naše domácí utkání se budou hrát v neděli odpoledne, protože počítáme s tím, že dopolední termíny zůstanou házenkářům, stejně jako v minulých sezonách.“

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Jasno už má vedení klubu o trenérské pozici a současně buduje hráčský kádr. „Mohu potvrdit, že hlavním trenérem zůstává Jaroslav Lejsek. Chceme jít českou cestou, ale zároveň si uvědomujeme, že potřebujeme přivést i rozdílové hráče. Máme v týmu několik basketbalistů, kteří mužstvo táhli řadu let v první lize a mají obrovskou motivaci zahrát si nejvyšší soutěž. Konkrétní jména zatím nechci zveřejňovat, ale už máme podepsané smlouvy s několika hráči, kteří mají zkušenosti z NBL. Pokud nám to ekonomická situace dovolí, rádi bychom přivedli i kvalitní zahraniční posily.“

Právě finance budou jedním z rozhodujících faktorů pro nadcházející sezonu. „První liga se dá hrát s rozpočtem v řádu statisíců korun. V NBL ale bude potřeba rozpočet výrazně navýšit. Máme určitou představu, ale nejdříve musíme zajistit základní fungování klubu. Další možnosti budou záležet především na jednáních se sponzory,“ ví Froněk.

„Podpora města i kraje je poměrně významná, především směrem k mládeži. Jsme provozovatelem akademie Plzeňského kraje a právě práce s mládeží tvoří důležitou součást ekonomiky našeho klubu. Věřím ale, že se nám podaří získat silné partnery také pro mužský tým.“

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Předseda Lokomotivy se ve vzpomínkách vrací také k předchozímu působení v nejvyšší soutěži. „Po dvou sezonách jsme tehdy mohli pokračovat dál, ale očekávali jsme větší podporu města, kraje i firem. Bohužel se nám nepodařilo prosadit mezi tradiční plzeňské sporty. Přitom jsme tehdy hráli prakticky s vlastními odchovanci a jediným cizincem byl Slovák. Podobné jádro máme i dnes. V mužstvu jsou hráči, kteří prošli naší mládežnickou akademií. Pro ně bude účast v NBL nejen odměnou, ale také příležitostí reprezentovat klub, ve kterém vyrostli.“

Ani v posledním ročníku první ligy si Plzeňané nevedli špatně. Po povedené základní části však vypadli už ve čtvrtfinále s týmem Svitav. „Všechno rozhodl první domácí zápas, který jsme po prodloužení prohráli. Soupeř nás doslova rozstřílel trojkami. Kdybychom utkání zvládli, tak jsme minimálně třetí duel hráli znovu doma a věřím, že bychom sérii dokázali otočit. Navíc jsme první zápas nenastoupili v naší hlavní hale, ale ve vedlejší, což mohl být také jeden z faktorů,“ připomněl Froněk.

A jaké cíle bude mít nováček před obnovenou premiérou v nejvyšší soutěži? „Samozřejmě sledujeme, jak posilují ostatní kluby, a máme o jejich síle přehled. Přesto bychom chtěli v soutěži hrát důstojnou roli,“ uzavírá předseda basketbalistů Lokomotivy.

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