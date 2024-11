Jak na Nymburk? Musí se všechno sejít, ví Sýkora. Písek by rád zůstal první

Oba celky zaznamenaly zatím jen jednu prohru a seřadily se na prvních dvou místech tabulky. Písek ji vede, protože má o dvě vítězství víc. Nymburk v pořadí klesl, když ve středu prohrál 88:105 v Děčíně.

„Kvůli tomu si dají větší pozor. Nestává se, že by Nymburk odehrál dva špatné zápasy za sebou. Ale my zase víme, že nejsou neporazitelní,“ přemýšlí kapitán píseckých sršňů Vojtěch Sýkora.

Jeho celek si zápas s favoritem a obhájcem titulu bude chtít užít, ale zároveň udělá maximum pro výhru. „Nepůjdeme to odehrát jen tak jako že nemáme co ztratit. Porveme se o vítězství. Jako v každém zápase chceme uspět,“ hlásí.

Poučením pro Jihočechy mohou být oba loňské vzájemné zápasy, ve kterých Nymburk vždy vyhrál jasně – 115:70 a 101:65. „Nymburk předvedl svou klasickou hru. Vlétl na nás, udělal si rychlý náskok a brzy bylo prakticky po zápase. Musíme se udržet ve hře co nejdéle, abychom dostali soupeře trochu pod tlak,“ uvádí kapitán.

Sršni zároveň touží v souboji s favoritem ukázat, že své pozice získali právem. „Daří se nám a bilance 9-1 je skvělá, určitě i nad naše očekávání. Všichni si vážíme toho, jak se nám daří. Nezažil jsem takový kolektiv, kdy při sobě držíme, nic si nezávidíme. Je to skvělé a chceme v tom pokračovat,“ zdůrazňuje Sýkora.

Vojtěch Sýkora (vlevo) z Písku útočí kolem Filipa Halady ze Slavie.

Ani on nevěřil, že by se Písku v jeho druhé sezoně mezi elitou tak dařilo. „Chtěli jsme se v soutěži usadit a až postupně jít nahoru. Teď nás čeká silný soupeř. Nymburk poskládal jeden z nejlepších týmů za poslední roky. Abychom ho porazili, musí se všechno sejít,“ tuší.

Písečtí zvládli poslední utkání s Pardubicemi po obrovském dramatu a řadě zvratů. Nakonec výhru 76:75 určila až poslední akce. Tu začal právě Sýkora, rozhodující trefu až se závěrečným klaksonem zaznamenal Jan Karlovský.

„Bylo to úžasné. Měli jsme víc variant, nakonec to vyšlo takhle a euforie byla obrovská. Byl to velký zážitek, který jsme si užili s našimi skvělými fanoušky,“ líčí Sýkora.

Připomeňte si buzzer beater Jana Karlovského z duelu s Pardubicemi: