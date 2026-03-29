Natáhnou basketbalisté Pardubic parádní sérii? Kouč: Agresivní obrana na ně platí

„Na Slunetu vždycky platila naše agresivní obrana a týmové herní pojetí na útočné polovině hřiště, což budeme chtít předvést i tentokrát,“ nastínil Jan Šotnar, trenér Pardubic, který před příchodem do Beksy v létě 2024 vedl právě Ústí.
Sluneta sice v tabulce elitní nadstavbové skupiny A1 drží čtvrtou příčku a na druhé Východočechy ztrácí pět výher, nicméně momentální formu má o něco lepší – zvítězila čtyřikrát za sebou, přičemž před vlastními fandy skolila i mistrovský Nymburk.
|
Pardubičtí naproti tomu před týdnem padli v Brně a pak se doma soužili s Opavou, kterou přemohli jen tak tak.
„Samozřejmě vnímáme, že ústecký tým udělal v posledním období výkonnostní progres, podpořený výbornými výsledky, takže všichni očekáváme velice náročné utkání,“ komentoval to trenér Šotnar.
Pardubický klub před víkendem oznámil, že uzdravený rozehrávač Petr Šafarčík, jenž nenastoupil od dubna 2024, dohraje letošní ročník v jiném ligovém týmu.
|
„Zázraky se dějí a jsem šťastný, že mně se jeden povedl: po zdravotní stránce se cítím v pořádku a věřím, že jsem připravený na návrat do hry,“ prohlásil 31letý Šafarčík.
„Nebylo by to však možné bez neuvěřitelné podpory celé Beksy, kterou mi všichni lidé z klubu projevovali po celou dlouhou dobu, kdy jsem byl zraněný a následně v rekonvalescenci,“ dodal basketbalista, který se v uplynulých týdnech chystal individuálně.