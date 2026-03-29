Natáhnou basketbalisté Pardubic parádní sérii? Kouč: Agresivní obrana na ně platí

Proti ústecké Slunetě si basketbalisté Pardubic letos hýčkají dokonalou bilanci. Ve všech pěti zápasech (včetně dvou duelů v semifinále národního poháru) ji porazili. Ani v šestém vzájemné utkání, které je na programu v neděli od 18 hodin na severu Čech, svou úspěšnou sérii nebudou chtít přerušit.

Jakub Tůma (vlevo) z Pardubic se dere kolem Tomáše Vyorala z Ústí nad Labem. | foto: Milan Kříček / KVIS Pardubice

„Na Slunetu vždycky platila naše agresivní obrana a týmové herní pojetí na útočné polovině hřiště, což budeme chtít předvést i tentokrát,“ nastínil Jan Šotnar, trenér Pardubic, který před příchodem do Beksy v létě 2024 vedl právě Ústí.

Sluneta sice v tabulce elitní nadstavbové skupiny A1 drží čtvrtou příčku a na druhé Východočechy ztrácí pět výher, nicméně momentální formu má o něco lepší – zvítězila čtyřikrát za sebou, přičemž před vlastními fandy skolila i mistrovský Nymburk.

Bonham pokračuje v Pardubicích. Ale má podmínku: účast v evropských pohárech

Pardubičtí naproti tomu před týdnem padli v Brně a pak se doma soužili s Opavou, kterou přemohli jen tak tak.

„Samozřejmě vnímáme, že ústecký tým udělal v posledním období výkonnostní progres, podpořený výbornými výsledky, takže všichni očekáváme velice náročné utkání,“ komentoval to trenér Šotnar.

Pardubický klub před víkendem oznámil, že uzdravený rozehrávač Petr Šafarčík, jenž nenastoupil od dubna 2024, dohraje letošní ročník v jiném ligovém týmu.

Ztráta pro basketbalisty Pardubic. Šafarčíka čeká artroskopie kolena

„Zázraky se dějí a jsem šťastný, že mně se jeden povedl: po zdravotní stránce se cítím v pořádku a věřím, že jsem připravený na návrat do hry,“ prohlásil 31letý Šafarčík.

„Nebylo by to však možné bez neuvěřitelné podpory celé Beksy, kterou mi všichni lidé z klubu projevovali po celou dlouhou dobu, kdy jsem byl zraněný a následně v rekonvalescenci,“ dodal basketbalista, který se v uplynulých týdnech chystal individuálně.

Čechy z tribuny podporoval i prezident Pavel. Kdo další dorazil na zápas s Irskem?

Prezident Petr Pavel

Důležitý barážový zápas Čechů proti Irsku si v pražském Edenu nenechaly ujít tisíce fanoušků ani řada známých osobností. Národní tým z tribuny podpořil prezident Petr Pavel a nechyběly ani další...

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Česko - Irsko 2:2, na penalty 4:3, naděje fotbalistů na MS žije, čeká je Dánsko

Čeští fotbalisté po semifinále baráže proti Irsku se radují s fanoušky. Zprava:...

Český fotbal zvýšil šanci, že se po dvaceti letech představí na mistrovství světa, reprezentanti v semifinále dodatečné kvalifikace porazili Irsko. Nervózní a dramatický souboj za stavu 2:2 dospěl do...

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Po zranění září na obálce magazínu. Vonnová pózovala pro Vanity Fair

Lindsey Vonnová se jen pár týdnů po vážném zranění objevila na obálce magazínu...

Lindsey Vonnová se stále zotavuje po hrozivém pádu na olympijských hrách v Miláně a Cortině. Jen pár týdnů po nehodě se ale legendární americká lyžařka objevila na titulní straně magazínu Vanity...

Antonelli vyhrál v Japonsku podruhé za sebou a vede šampionát formule 1

Aktualizujeme
Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu jede Velkou cenu Japonska.

V japonské Suzuce vládl formuli 1 mladý Ital Andrea Kimi Antonelli. Po triumfu v kvalifikaci ovládl také závod a v pouhých devatenácti letech se posunul do čela pořadí mistrovství světa formule 1....

29. března 2026  6:50,  aktualizováno  8:49

Natáhnou basketbalisté Pardubic parádní sérii? Kouč: Agresivní obrana na ně platí

Jakub Tůma (vlevo) z Pardubic se dere kolem Tomáše Vyorala z Ústí nad Labem.

Proti ústecké Slunetě si basketbalisté Pardubic letos hýčkají dokonalou bilanci. Ve všech pěti zápasech (včetně dvou duelů v semifinále národního poháru) ji porazili. Ani v šestém vzájemné utkání,...

29. března 2026  8:42

Zacha s Pastrňákem dotáhli Boston k výhře, Klapka se v NHL trefil i popral

Aktualizujeme
Útočník Bostonu David Pastrňák se připravuje na vhazování během zápasu proti...

Český hokejový útočník Pavel Zacha dvěma góly rozhodl o výhře Bostonu 6:3 nad Minnesotou a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. David Pastrňák dvakrát asistoval a s 92 body vládne Čechům v NHL....

29. března 2026  7:36,  aktualizováno  8:15

Mrázkovi chystají českou party. Možná se nevyspíme, ale bude to zábava, slibují

Český krasobruslařský pár sourozenců Daniela a Kateřiny Mrázkových si...

Samotné je překvapilo, jak obrovské podpory se jim na domácím mistrovství světa dostalo. Sourozenci Kateřina a Daniel Mrázkovi se sice ještě nedostali na vysněné medailové příčky, už ale vědí, jaké...

29. března 2026  8:08

Střílíme se do nohy, štve Jandače. Jeho bek ale jistě ohlásil: Třetí mečbol bude vítězný!

Kouč plzeňských hokejistů Josef Jandač v emocích gestikuluje na střídačce.

Od čtvrtka je na nich znát, pod jakou tíhou se ocitli. Výkony plzeňských hokejistů se v průběhu čtvrtfinálové série proti Spartě překotně mění. V prvním zápase ještě zaplatili za vstup do play off po...

29. března 2026  6:05

S manželem jsme se vzali narychlo, rodiče poslali jen telegram, vypráví Romanová

Premium
Eva Romanová

V Praze v roce 1962 a pak ještě třikrát slavila s bratrem Pavlem titul mistrů světa v tancích na ledě. Kočovala pak napříč Evropou s ledovou revue, starala se o malé šimpanze, vedla Domov pro...

29. března 2026

Sabalenková vládkyní amerických betonů. Ve finále v Miami přetlačila Gauffovou

Aryna Sabalenková se raduje z vítězství v Miami.

Světová jednička Aryna Sabalenková z Běloruska porazila ve finále tenisového turnaje v Miami domácí Američanku Coco Gauffovou 6:2, 4:6, 6:3 a obhájila loňský titul. Zároveň navázala na dva týdny...

28. března 2026  22:49

Kolaps z OH odčiněn, Malinin v Praze vládl. Mrázkovi si dotančili pro jedenácté místo

JE ZPÁTKY! Po olympijském selhání americký krasobruslař Ilia Malinin na...

Americký krasobruslař Ilia Malinin nechal zapomenout na zklamání ze zimních olympijských her v Miláně a v Praze se stal potřetí mistrem světa. Jako lídr po krátkém programu předvedl nejlepší volnou...

28. března 2026  16:49,  aktualizováno  22:37

Otrávila jsem se jídlem. Taschlerovi zvažovali odstoupení ze šampionátu

Čeští krasobruslaři Filip a Natálie Taschlerovi zdraví diváky po svém...

Mysleli původně na umístění na hraně první desítky, ale místo toho zvažovali, zda do volných tanců vůbec nastoupí. Na už tak smolném světovém šampionátu, poznamenaném i nepříjemným čtvrtečním...

28. března 2026  22:08

Loni finále s Kometou, teď se Zlínem. Snad jsem se jim vyplatil, usmívá se Rachůnek

Střelec postupové trefy Tomáš Rachůnek po šestém semifinále s Kolínem.

Už jen pro tenhle okamžik stál návrat do Zlína za to. Vítěznou trefou v prodloužení a jedinou v zápase nasměroval Tomáš Rachůnek hokejové Berany počtvrté za sebou do finále první ligy, kde se po roce...

28. března 2026  21:30

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Tohle jsem doopravdy já! Jak se Malinin nechytil do pasti a zůstal v jednom kuse

JE ZPÁTKY! Po olympijském selhání americký krasobruslař Ilia Malinin na...

Očekávaný běh krasobruslařského světa byl po prazvláštním milánském intermezzu opět obnoven. Jeho největší mužská superstar už zase dominuje a dokazuje, že je hoden přezdívky Quad God, bůh čtverných...

28. března 2026  20:35

Hádka o puk, Sparta opět přežila. Chlapíka těší: S nožem pod krkem hrajeme nejlépe

Hokejisté Sparty se radují z gólu v šestém čtvrtfinále proti Plzni.

Jako správný kapitán opět zavelel a tým pozvedl. V důležitém šestém extraligovém čtvrtfinále poslal hokejisty Sparty do vedení proti Plzni už po 32 sekundách, aktivitou hýřil i nadále. Filip Chlapík...

28. března 2026  20:16

