Basketbalisté Pardubic přemohli Nymburk, obhájce padl poprvé v sezoně

Nymburští basketbalisté podlehli v 16. ligovém kole Pardubicím 95:100 a v nejvyšší domácí soutěži prohráli po 21 zápasech. Úřadující šampioni hostili třetí tým tabulky v Kolíně a porážku v domácím utkání utrpěli po 54 duelech. Nejlepším střelcem zápasu byl s 22 body pardubický Robert Lee Bonham, který proměnil pět z deseti trojek.
Robert Bonham vymýšlí útočnou akci Pardubic proti Nymburku.

Robert Bonham vymýšlí útočnou akci Pardubic proti Nymburku. | foto: David Šváb

Pardubický Sir’Jabari Rice zkouší proti Pardubicím trojku.
Jamonda Bryant z Pardubic se snaží obejít Jaromíra Bohačíka.
Nymburský Jaromír Bohačík v obklopení pardubických hráčů.
Nymburský rozehrávač Ondřej Sehnal hledá cestu do pardubického koše.
Nymburk neuspěl stejně jako v úterý v Lize mistrů proti Sabahu. S Pardubicemi se trápil už v prvním vzájemném utkání v sezoně před dvěma měsíci, kdy vyhrál jen o dva body. Tentokrát nabrali dvacetinásobní čeští mistři ve druhé čtvrtině manko až 23 bodů a i když ho dokázali zlikvidovat, tým kouče Jana Šotnara jim znovu utekl.

Východočeši zvítězili nad Nymburkem po sérii deseti porážek ve vzájemných zápasech. Domácím nepomohlo 21 bodů Sir’Jabariho Rice.

Basketbalová Maxa liga mužů

16. kolo

Nymburk - Pardubice 95:100 (16:30, 42:51, 74:85)
Nejvíce bodů: Rice 21, Feazell 17, Bohačík 15 - Bonham 22, Key 19, Bryant a Kovář po 15

Ostrava - Opava 106:102 po prodl. (18:22, 51:41, 64:63, 87:87)
Nejvíce bodů: Michal Svoboda 28, Cole 25, Greer 18 - Person 29, Puršl 22, Brown 14

Olomoucko - Ústí nad Labem 82:100 (22:26, 45:51, 62:82)
Nejvíce bodů: Elvis 17, Andre 16, Holmes a Filewich po 14 - Davidson 19, Johnson 18, Pecháček 12

19:00 Brno - Děčín

