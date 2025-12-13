Basketbalisté Pardubic přemohli Nymburk, obhájce padl poprvé v sezoně

Nymburk neuspěl stejně jako v úterý v Lize mistrů proti Sabahu. S Pardubicemi se trápil už v prvním vzájemném utkání v sezoně před dvěma měsíci, kdy vyhrál jen o dva body. Tentokrát nabrali dvacetinásobní čeští mistři ve druhé čtvrtině manko až 23 bodů a i když ho dokázali zlikvidovat, tým kouče Jana Šotnara jim znovu utekl.
Východočeši zvítězili nad Nymburkem po sérii deseti porážek ve vzájemných zápasech. Domácím nepomohlo 21 bodů Sir’Jabariho Rice.
Basketbalová Maxa liga mužů
16. kolo
Nymburk - Pardubice 95:100 (16:30, 42:51, 74:85)
Ostrava - Opava 106:102 po prodl. (18:22, 51:41, 64:63, 87:87)
Olomoucko - Ústí nad Labem 82:100 (22:26, 45:51, 62:82)
19:00 Brno - Děčín