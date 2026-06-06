Drama o třetí místo. Opava dotáhla manko a po výhře v prodloužení veze z Brna bronz

Slezané dokonali otočku i v sérii a vybojovali první cenný kov od zisku titulu v roce 2023. Brněnský tým nenavázal na loňské stříbro.
Dlouho se zdálo, že se Brňané oklepali ze čtvrtečního debaklu 65:96, který inkasovali v hale soupeře. V sedmém vzájemném zápase v sezoně směřovali k šestému vítězství. Před poločasem vedli až o 16 bodů a ještě do poslední čtvrtiny šli s vedením 74:62. Nezvládli ale koncovku, ve které se hosté zejména díky zkušenému kapitánovi Jakubu Šiřinovi dostali na kontakt.
Poté, co čtvrt minuty před koncem proměnil domácí David Jelínek jen jeden trestný hod, smazal pět sekund před klaksonem tříbodový rozdíl těžkou trojkou Clevon Brown.
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V prodloužení dal za Slezany Wesley Person Jr. devět ze svých 19 bodů v zápase a po Šiřinově páté a celkově patnácté opavské trojce v utkání to bylo 27 sekund před koncem nastavení 99:92. Přesto se ještě Brňané vzchopili.
Také Tevin Olison to v přidané pětiminutovce díky dvěma trojkám v posledních 14 sekundách dotáhl na devět bodů, ale při přesné střele v závěrečné sekundě ještě potřeboval faul, aby Brno dostalo šanci vyrovnat z trestného hodu, ale soupeř si dal pozor.
Poslední koš udělal z Olisona nejlepšího střelce zápasu, s 22 body o jeden předčil Šiřinu.
Maxa Národní basketbalová liga mužů
Utkání o 3. místo v play off – 3. zápas
Pumpa Basket Brno – BK Opava 101:102 po prodl. (31:27, 52:41, 74:62, 86:86)