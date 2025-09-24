Novou sezonu NBL zpestří i volání Ligy mistrů. Nymburk v ní vybojoval dvě místa

  17:21
Duelem mezi obhájcem bronzu Olomouckem a nováčkem z Hradce Králové odstartuje v pátek nový ročník ligy basketbalistů. Soutěž získala nového titulárního partnera a minimálně dvě sezony se bude hrát pod názvem Maxa NBL. Titul obhajuje Nymburk, který bude útočit na celkově 21. triumf, přičemž od roku 2004 slavil dvacetkrát.
Tisková konference před začátkem nového ročníku Národní basketbalové ligy | foto: CZ BASKETBALL / Václav Mudra

V novém ročníku soutěže budou hned dva nejlepší celky usilovat o účast v Lize mistrů. „Díky tomu, že Nymburk v minulé sezoně postoupil až do čtvrtfinále, náš národní ranking poskočil tak, že kluby budou hrát o dvě vstupenky do základní části příštího ročníku,“ řekl na tiskové konferenci v Praze sportovní ředitel NBL Šimon Sedlařík.

„Pochopitelně se bavíme o tom, že Ligu mistrů mohou hrát, když splní určité parametry. Nicméně to, že jsme v rankingu přeskočili země, jako jsou Litva a Lotyšsko, je něco neuvěřitelného. Myslím si, že to dokazuje, jak skvělou práci kluby na mezinárodním poli odvádějí,“ podotkl Sedlařík.

V tomto ročníku bude hrát Ligu mistrů opět šampion Nymburk. Vicemistr z Brna ve středu startuje kvalifikaci o Evropský pohár FIBA s estonským celkem Transcom Pärnu. Do rozšířené Severoevropské ligy (ENBL), kterou bude letos hrát už 27 týmů, se přihlásily Olomoucko a Opava.

Hradec Králové se vrátil mezi elitu po dvou letech a po úspěchu v baráži nahradil Jindřichův Hradec.

Základní část ligy se dohraje 17. ledna, nadstavba v podobě skupin A1 a A2 odstartuje o týden později a skončí 11. dubna. Předkolo play off začne 15. dubna a samotné play off 21. dubna. O novém šampionovi se rozhodne nejpozději 8. června.

Brněnská sázka na jednu kartu: S vyšším rozpočtem buď Europe Cup, nebo nic

Po dvou ročnících končí Česko-slovenský pohár, který se hrál v roce 2024 v Praze a letos v Bratislavě. „Vracíme se zpátky k formátu Českého poháru. Poslední dva ročníky Česko-slovenského poháru byly spíš takovou oslavou sta let tohoto skvělého sportu u nás a na Slovensku,“ uvedl Sedlařík.

Nově se budou čtvrtfinále a semifinále poháru hrát systémem doma-venku, přičemž o postupujícím rozhodne celkové skóre. „Vnímáme tlak veřejnosti, aby se hrálo více domácích zápasů a kluby tak měly více šancí oslovit fanoušky,“ zdůvodnil Sedlařík.

Český pohár vyvrcholí finálovým duelem a zápasem o 3. místo na jedno utkání. Místo a čas budou teprve stanoveny. Tradiční Utkání hvězd se bude hrát 7. března.

Do nové sezony s novým partnerem

Po minulé sezoně skončila po jedenácti letech v roli titulárního partnera NBL pojišťovna Kooperativa. Před začátkem ročníku 2025/2026 vstupuje liga do éry s novým partnerem, jímž se stala Loterie Maxa patřící do skupiny Tipsport.

Soutěž dostane pro další nejméně dva roky název Maxa NBL, pod hlavičkou Maxa liga se v Česku hraje ještě druhá nejvyšší mužská hokejová soutěž.

„Titulární partnerství je pro nás optimální forma pro etablování nového názvu loterie na trhu. Není to však pouze o marketingovém plnění, reklamě, vizibilitě v televizních přenosech a pořadech či o tom, že budeme vidět v halách napříč republikou. Je to i o aktivacích a oslovení basketbalové komunity. K partnerství chceme přistupovat aktivně a ve spolupráci s basketbalovým svazem chceme posouvat celou ligu kupředu,“ říká generální ředitel Loterie Maxa Filip Bocek.

