V novém ročníku soutěže budou hned dva nejlepší celky usilovat o účast v Lize mistrů. „Díky tomu, že Nymburk v minulé sezoně postoupil až do čtvrtfinále, náš národní ranking poskočil tak, že kluby budou hrát o dvě vstupenky do základní části příštího ročníku,“ řekl na tiskové konferenci v Praze sportovní ředitel NBL Šimon Sedlařík.
„Pochopitelně se bavíme o tom, že Ligu mistrů mohou hrát, když splní určité parametry. Nicméně to, že jsme v rankingu přeskočili země, jako jsou Litva a Lotyšsko, je něco neuvěřitelného. Myslím si, že to dokazuje, jak skvělou práci kluby na mezinárodním poli odvádějí,“ podotkl Sedlařík.
V tomto ročníku bude hrát Ligu mistrů opět šampion Nymburk. Vicemistr z Brna ve středu startuje kvalifikaci o Evropský pohár FIBA s estonským celkem Transcom Pärnu. Do rozšířené Severoevropské ligy (ENBL), kterou bude letos hrát už 27 týmů, se přihlásily Olomoucko a Opava.
Hradec Králové se vrátil mezi elitu po dvou letech a po úspěchu v baráži nahradil Jindřichův Hradec.
Základní část ligy se dohraje 17. ledna, nadstavba v podobě skupin A1 a A2 odstartuje o týden později a skončí 11. dubna. Předkolo play off začne 15. dubna a samotné play off 21. dubna. O novém šampionovi se rozhodne nejpozději 8. června.
Brněnská sázka na jednu kartu: S vyšším rozpočtem buď Europe Cup, nebo nic
Po dvou ročnících končí Česko-slovenský pohár, který se hrál v roce 2024 v Praze a letos v Bratislavě. „Vracíme se zpátky k formátu Českého poháru. Poslední dva ročníky Česko-slovenského poháru byly spíš takovou oslavou sta let tohoto skvělého sportu u nás a na Slovensku,“ uvedl Sedlařík.
Nově se budou čtvrtfinále a semifinále poháru hrát systémem doma-venku, přičemž o postupujícím rozhodne celkové skóre. „Vnímáme tlak veřejnosti, aby se hrálo více domácích zápasů a kluby tak měly více šancí oslovit fanoušky,“ zdůvodnil Sedlařík.
Český pohár vyvrcholí finálovým duelem a zápasem o 3. místo na jedno utkání. Místo a čas budou teprve stanoveny. Tradiční Utkání hvězd se bude hrát 7. března.
Do nové sezony s novým partnerem
Po minulé sezoně skončila po jedenácti letech v roli titulárního partnera NBL pojišťovna Kooperativa. Před začátkem ročníku 2025/2026 vstupuje liga do éry s novým partnerem, jímž se stala Loterie Maxa patřící do skupiny Tipsport.
Soutěž dostane pro další nejméně dva roky název Maxa NBL, pod hlavičkou Maxa liga se v Česku hraje ještě druhá nejvyšší mužská hokejová soutěž.
„Titulární partnerství je pro nás optimální forma pro etablování nového názvu loterie na trhu. Není to však pouze o marketingovém plnění, reklamě, vizibilitě v televizních přenosech a pořadech či o tom, že budeme vidět v halách napříč republikou. Je to i o aktivacích a oslovení basketbalové komunity. K partnerství chceme přistupovat aktivně a ve spolupráci s basketbalovým svazem chceme posouvat celou ligu kupředu,“ říká generální ředitel Loterie Maxa Filip Bocek.