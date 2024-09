Výprava za dolary, školou i zklamáním. Když Češi vyslyší americké volání

National Collegiate Athletic Association (Národní vysokoškolská sportovní asociace) se skrývá za touto kouzelnou zkratkou. Tedy nejbohatší a nejprestižnější svaz z organizátorů sportovních programů pro severoamerické vysoké školy a univerzity.

Z čehož logicky vychází první zásadní benefit - propojení kariéry se studiem.

„Evropské školy většinou nejsou takto propojeny se sportovními kluby. A to je hlavní důvod odchodu mnoha sportovců do USA, kde je snazší získat vzdělání při sportu,“ vysvětloval před lety Michal Kozák, v současnosti hráč pražské Slavie, proč vyrazil na univerzitu Weber State, která vychovala mimo jiné Damiana Lillarda.

Jenže stačila by jen taková výhoda k nalákání těch největších talentů? Možná ne všem.

Proto si přidejte vysokou sportovní úroveň, peníze a také šanci na získání cenných kontaktů.

Přestát změnu prostředí

První výzvu po přechodu za oceán představuje zcela odlišné prostředí – konkurenční, s důrazem na individualitu.

„Abyste se posouvali, musíte opustit pohodlí,“ má jasno David Gale, nový kouč pražského USK s notnou porcí zkušeností z NBA, G League a také z univerzitního basketbalu.

„Evropské týmy se také mnohem více zaměřují na skauting, soupeře znáte od hlavy až k patě. V NBA je zápasů tolik, že je velmi těžké se připravovat podobným způsobem. Spoléháte na svoje silné stránky, větší příprava se chystá až v play off, což se odráží i v dalších amerických soutěžích,“ komentoval Gale, který se snaží hráče vést mixem obou stylů.

Basketbalový trenér David Gale

Některé prvky rotací, které nacvičuje s hráči USK, připomínají spíše týmovější evropský basket, další jsou více zaměřené na individuální akce podobně jako ve Spojených státech.

Ke stejným závěrům došel po roce za Atlantikem také talentovaný Jakub Nečas, který na jaře pro magazín CrunchTime vyprávěl: „Co určitě česká liga, nebo spíš Brno, kde jsem byl, má líp zvládnuté, je taktická příprava, a mně vyhovovala určitě víc v Brně. Skauting, příprava na zápas, co je nejlepší proti danému týmu. Tady (ve Spojených státech) se hodně soustředíte hlavně na sebe, na svoji hru. Ale co se týče fyzičnosti, rychlosti, tak tady je to úplně jiný level.“

Brněnský talent si vychutnal také velkou popularitu univerzitního sportu, když s Duquense Dukes postoupil na turnaj známý jako March Madness (Březnové šílenství). Tedy setkání 68 elitních univerzitních týmů pod hlavičkou NCAA, které jen podtrhává celoroční fanouškovský zájem a s ním spojené téměř profi prostředí.

„Hlavní trenér má šest asistentů, tým lidí, kteří něco zapisují, je tam atletický trenér, výživový poradce, psycholog, studijní asistentka,“ sdílel zážitky Matěj Svoboda, který na Dayton University hrával i s Kostasem Adetokunbem, bratrem hvězdného Janise.

Avšak bez kvalitních základů z Evropy by se hráčům přecházelo na americké univerzity těžko. „Myslím, že v tomhle směru odvádíte dobrou práci,“ chválil Gale.

To potvrzuje i Blake Schilb, který se do Prahy vrátil i se šestnáctiletým synem Jadinem. „V Česku se určitě zdokonalí v základech hry, porozumí jí i takticky,“ nepochyboval. „Prozatím se soustředí na nejbližší budoucnost, aby se ještě zlepšil, basketbalově i osobnostně rostl.“

Výdělek zaručen a trenéra se (ne)zbavíte

Pro další vývoj ovšem i talentovaný Jadin zvažuje přesun na americkou univerzitu. „Je to rozhodnutí, které musí on a rodina vyhodnotit, když přijde jeho čas. NCAA je velká organizace, která vydělává velké peníze. Určitě je to dobrá příležitost pro budoucí profíky,“ popsal Schilb.

S finanční stránkou souhlasí i Gale: „Nemůžu klukům říkat, že nemají odcházet, když dostávají zajímavé nabídky, díky kterým si vydělají mnohem víc než tady. Vždyť i hráči z Realu Madrid míří do Ameriky.“

Dříve se u univerzitních sportovců úpěnlivě dbalo na udržování statusu amatérů, s nadsázkou jde říct, že peníze nesměli dostat ani na obědy. NCAA tvrdila, že takový stav pomáhá k rozvoji talentů.

Před třemi lety ale svaz přistoupil na kompromis. Sportovci sice zůstávají amatéry a univerzity je (zatím) nesmí platit. Avšak možnosti vydělat mají skrze reklamní kontrakty, rozhoduje tedy popularita, s níž však může nadějím pomoct i sama škola. A najednou jde o miliony za jedinou sezonu.

Zároveň ale Gale mladíky varuje, aby se kromě peněz zajímali také o systém, jakým univerzitní týmy hrají a radili se předem, jestli do něj zapadnou: „Vždycky jsem na to upozorňoval kouče na univerzitách, kteří si někdy myslí, že stejný hráč vyroste ve Španělsku, Itálii i Česku.“

Některé školy navíc mají zaběhnutou taktiku, která několik let zůstává stejná. „A hráče pak neučí v uvozovkách jak hrát basketbal, ale jak zapadnout do jejich dlouhodobého systému.“

Trenéři totiž na amerických univerzitách působí i několik desítek let.

Tom Izzo radí basketbalistům Michigan State. Mark Few, trenér Gonzagy

Tom Izzo začínal na univerzitě Michigan State v roce 1983 jako asistent, od sezony 1995/1996 je hlavním koučem. Greg Kampe letos oslavil na univerzitě v Oaklandu 40 let u týmu, Mark Few nepůsobil v tomto století jinde než na Gonzaga University.

V minulosti se proslavili Dean Smith svým 36letým působením na univerzitě North Carolina či John Wooden, který vedl výběr UCLA od roku 1948 do roku 1975.

Mike Krzyzewski, zvaný Coach K, spojil kariéru s působením na Duke University, přestože měl i řadu nabídek z NBA, zůstal věrný NCAA. S americkou reprezentací získal tři olympijská zlata a dva tituly mistrů světa. Asistenta mu dělal jiný legendární kouč Jim Boeheim, který od roku 1976 až do loňska působil na Syracuse University.

A tak by se dalo pokračovat.

Hrozí ovšem i to, že kouč, který si hráče před sezonu vybere, bude odvolán a pro všechny přítomné začne zcela nová, někdy ne zcela příjemná, fáze zámořského působení. Díky změnám z posledních let už ovšem hráči můžou přestupovat, aniž by museli vynechávat sezonu.

Mosty se nemají pálit

Kýžený efekt z dobrodružné výpravy za oceán se ale může dostavit i v budoucnu. Trenér Gale připomněl: „Můj táta mi říkal: Nikdy nepal mosty. Zkrátka dokud nemusíte říct dost, běžte a potkávejte se s lidmi, jak jen to jde. Naberete znalosti a taky nikdy nevíte, kdy se vám to vrátí.“

Což může ilustrovat právě nové trenérské duo z USK – Schilb a Gale. Společně se vydali na chicagskou Loyola University, ze které se rozutekli do světa.

Zatímco Gale se prosadil v trenérské branži a na různých postech prošel organizacemi Los Angeles Clippers, Toronto Raptors a Philadelphia 76ers. Schilb prožil úspěšnou kariéru v Evropě, stal se členem české reprezentace a podíval se na olympijské hry.

Přesto se v několika okamžicích jejich kariéry proťaly, až se nakonec díky známostem dočkali vzájemné spolupráce.

Nejen svět basketbalu je totiž i o tom být ve správný čas na správném místě. A občas se tomu musí jít naproti, třeba i za oceán.