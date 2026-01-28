Pardubice ukončily sérii vzájemných porážek demolicí, Brnu nedaly šanci

Pardubice proti Brnu rázně ukončily sérii čtyř porážek ve vzájemných duelech a zdolaly ho po téměř dvou letech. Po relativně vyrovnané první půli, kterou svěřenci trenéra Jana Šotnara vyhráli 45:38, rozstříleli po pauze vicemistra 66:31. Vítězové si pomohli 16 trojkami, táhli je Američané Jamonda Bryant se 29 a Robert Bonham s 24 body. Brno prohrálo čtvrtý z posledních pěti zápasů.
Pátou ligovou porážku za sebou utrpěla Opava. Písku, který porazila v předchozích osmi duelech, podlehla 76:87. Sršni i díky 25 bodům Kevina Týmla navázali na nedělní výhru nad Brnem a v tabulce se dostali na čtvrté místo o skóre před Děčín, jenž prohrál 78:82 na hřišti osmé Ostravy.
Basketbalová Maxa liga mužů
2. kolo nadstavby, skupina A1
Pardubice - Brno 111:69 (28:22, 45:38, 79:52)
Ostrava - Děčín 82:78 (29:17, 43:35, 63:54)
Písek - Opava 87:76 (33:19, 50:28, 61:52)
Tabulka
|1.
|Nymburk
|22
|21
|1
|2217:1669
|95,5
|2.
|Pardubice
|24
|19
|5
|2242:1905
|79,2
|3.
|Brno
|24
|16
|8
|2066:2022
|66,7
|4.
|Písek
|24
|14
|10
|2154:2132
|58,3
|5.
|Děčín
|24
|14
|10
|1971:2020
|58,3
|6.
|Ústí nad Labem
|23
|12
|11
|2005:1958
|52,2
|7.
|Opava
|23
|11
|12
|2046:1978
|47,8
|8.
|Ostrava
|24
|10
|14
|2083:2147
|41,7