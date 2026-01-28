Pardubice ukončily sérii vzájemných porážek demolicí, Brnu nedaly šanci

  21:12
Rozjeté Pardubice deklasovaly ve 2. kole nadstavbové skupiny A1 ligy basketbalistů 111:69 Brno. Východočeši vyhráli posedmé za sebou a pojistili si druhé místo v tabulce za Nymburkem, jemuž právě oni v prosinci uštědřili jedinou porážku v dosavadním průběhu soutěže.

Pardubický Jakub Tůma hledá spoluhráče přes bránícího Viktora Půlpána. | foto: Milan Křiček

Pardubice proti Brnu rázně ukončily sérii čtyř porážek ve vzájemných duelech a zdolaly ho po téměř dvou letech. Po relativně vyrovnané první půli, kterou svěřenci trenéra Jana Šotnara vyhráli 45:38, rozstříleli po pauze vicemistra 66:31. Vítězové si pomohli 16 trojkami, táhli je Američané Jamonda Bryant se 29 a Robert Bonham s 24 body. Brno prohrálo čtvrtý z posledních pěti zápasů.

Pátou ligovou porážku za sebou utrpěla Opava. Písku, který porazila v předchozích osmi duelech, podlehla 76:87. Sršni i díky 25 bodům Kevina Týmla navázali na nedělní výhru nad Brnem a v tabulce se dostali na čtvrté místo o skóre před Děčín, jenž prohrál 78:82 na hřišti osmé Ostravy.

Basketbalová Maxa liga mužů

2. kolo nadstavby, skupina A1

Pardubice - Brno 111:69 (28:22, 45:38, 79:52)
Nejvíce bodů: Bryant 29, Bonham 24, Kovář 17 - Rychtecký 12, Kejval 11, Farský 10

Ostrava - Děčín 82:78 (29:17, 43:35, 63:54)
Nejvíce bodů: Keenon 19, Greer 14, Godwin 12 - Kroutil a Šterba po 15, Posh 13

Písek - Opava 87:76 (33:19, 50:28, 61:52)
Nejvíce bodů: Týml 25, Martin Svoboda 15, Burda 14 - Person 24, Šiřina 16, Vyroubal 12

Tabulka

1.Nymburk222112217:166995,5
2.Pardubice241952242:190579,2
3.Brno241682066:202266,7
4.Písek2414102154:213258,3
5.Děčín2414101971:202058,3
6.Ústí nad Labem2312112005:195852,2
7.Opava2311122046:197847,8
8.Ostrava2410142083:214741,7
