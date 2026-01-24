Pardubice na začátku nadstavby dominovaly, debakl schytal Děčín

Autor: ,
  19:00
Pardubičtí basketbalisté zahájili ligovou nadstavbu jasnou výhrou nad Děčínem 115:74. Druhý tým tabulky vyhrál i třetí vzájemný zápas v sezoně a připsal si šesté vítězství v NBL v řadě. Oslabený Děčín na úvod skupiny A1 neuspěl ve třetím z posledních čtyř ligových utkání.

Děčínský kapitán Lukáš Feštr bráněný Jamondou Bryantem. | foto: Milan Křiček

Děčín odehrál zápas v devíti, když se musel obejít mimo jiné bez rozehrávačů Slowiaka a Alexandera. Nepomohlo mu 22 bodů Štěrby, který zaostal jen o dva body za svým rekordem. Pardubice, které v druhém poločase nasázely soupeři 68 bodů, měly tři dvacetibodové střelce Bonhama (23), Bryanta (21) a Kováře (20).

„Vítězstvím jsme uhájili druhé místo v tabulce i lepší vzájemnou bilanci s Děčínem, s nímž to nyní máme 3-0. Výkon měl místy daleko k ideálu, navíc jsme se potýkali s určitými zdravotními problémy. O to víc si cením, jak jsme tento zápas zvládli,“ řekl pardubický kouč Jan Šotnar.

Děčín doplatil i na 21 ztrát. „To je stejný problém, jaký jsme tady měli při velké porážce už v prvním vzájemném zápase (125:77). To je něco, co musíme proti Pardubicím zlepšit, protože jsme s nimi letos prohráli všechny tři zápasy a tohle je jejich společný jmenovatel, který určuje ráz utkání,“ uvedl trenér Tomáš Grepl. Druhý poločas prohrál jeho tým rozdílem 28 bodů. „Když se to kazí, tak se to kazí. Z naší strany už jsme neměli moc co nabídnout. Ve středu nás čeká další zápas, takže to musíme co nejrychleji hodit za hlavu,“ dodal.

Basketbalová Kooperativa liga mužů

1. kolo nadstavby

Skupina A1
Pardubice - Děčín 115:74 (22:17, 47:34, 79:52)
Nejvíce bodů: Bonham 23, Bryant 21, Kovář 20 - Štěrba 22, Edwards 13, Rand 12

Skupina A2
USK Praha - Hradec Králové 100:93 (23:29, 48:53, 76:75)
Nejvíce bodů: Henderson 21, Švec 19, Vlk 17 - Chatman 18, Roub 16, Synáček 15

Olomoucko - Slavia Praha 97:84 (22:27, 48:50, 72:68)
Nejvíce bodů: Andre a Elvis po 24, Nelson a Žák po 12 - Jones 23, Böhm 20, Dáňa a Ježek po 15

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Šťastný, Okamura i vysmátý Topolánek. Jaké známé osobnosti přilákala Barcelona?

Tomio Okamura, předseda Poslanecké sněmovny, pečlivě sleduje výkon týmu...

Eden ve středu prožil jeden z těch nezapomenutelných fotbalových večerů. Mrazivé počasí s teplotami hluboko pod nulou připravilo skvělou protiváhu k zapáleným fanouškům, kteří ve Vršovicích sledovali...

Fotbalista Ševčík se zasnoubil v Dubaji, o ruku požádal hvězdu z Love Islandu

Ševčík Maršálková

Radostné období prožívá český fotbalista Michal Ševčík. Záložník, který patří pražské Spartě a aktuálně hraje za Mladou Boleslav, se zasnoubil s partnerkou Sárou Maršálovou, známou například z...

Bartůňková šokovala světovou desítku! Postupují také Menšík, Macháč či Plíšková

Nikola Bartůňková slaví postup do třetího kola Australian Open.

Od našeho spolupracovníka v Austrálii O největší překvapení dosavadního průběhu Australian Open se postarala Nikola Bartůňková. Devatenáctiletá česká tenistka senzačně udolala světovou desítku Belindu Bencicovou a postoupila do třetího...

Slavia - Barcelona 2:4, domácí vedli, ale po pauze už dotěrní být nedokázali

Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje gól v utkání s Barcelonou.

Slávističtí fotbalisté vedli, slavné Barceloně dali dokonce i druhý gól, ale stejně z výborného zápasu nemají nic. Ve svém sedmém vystoupení v základní části Ligy mistrů podlehli 2:4, když hosté duel...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Hoey překonal téměř 30 let starý rekord na osmistovce, Lyles běžel 300 metrů

Americký běžec Josh Hoey.

Americký atlet Josh Hoey se na mítinku World Indoor Tour v Bostonu postaral časem 1:42,50 o nový světový rekord na 800 metrů v hale. Dosavadní maximum Dána Wilsona Kipketera z roku 1997 překonal o 17...

24. ledna 2026  23:05

Vejmelka slaví osmou výhru v řadě, Rittich nezastavil ofenzivu Buffala

Aktualizujeme
Karel Vejmelka doplňuje tekutiny.

Sobotní program hokejové NHL tradičně otevřely předehrávané duely. Buffalo rozstřílelo 5:0 domácí Islanders s Davidem Rittichem v bráně. V akci byl i další český gólman a vedl si o poznání lépe. Ve...

24. ledna 2026  21:59,  aktualizováno  22:42

Všechno se mi teď vrátilo, povzdechla si Beránková po druhém prohraném finále

Vítkovické florbalistky Vendula Maroszová a Vendula Beránková se radují z gólu.

Potvrdila svou střeleckou formu z reprezentace z prosincového mistrovství světa. Jenže dva góly obránkyně Venduly Beránkové byly jediné, které florbalistky 1. SC Vítkovice ve finále Poháru mistryň na...

24. ledna 2026  22:41

Kladenský obránce Pietroniro je v nominaci italských hokejistů na ZOH

Phil Pietroniro překvapil Kanaďany a poslal Itálii do vedení.

Obránce Phil Pietroniro z extraligového Kladna figuruje v nominaci hokejistů domácí Itálie na únorové olympijské hry v Miláně. Jednatřicetiletý rodák z Montrealu, který nastupuje za Rytíře druhou...

24. ledna 2026  22:30

Mistrovství Evropy v házené mužů 2026: program, výsledky, Češi

Matěj Havran střílí na ME v házené proti Francii.

Mistrovství Evropy v házené mužů 2026 odstartovalo 15. ledna a potrvá až do 1. února. Koná se v Dánsku, Norsku a Švédsku. O úspěch se snažila i česká reprezentace, ale nepostoupila ze skupiny....

24. ledna 2026  22:13

Dvacet v řadě. Volejbalisté Karlovarska prodloužili vítěznou sérii

Volejbalisté Zlína chystají útok proti Liberci.

Lídr extraligy Karlovarsko prodloužilo vítěznou sérii napříč všemi soutěžemi o dvacáté vítězství. V domácí hale sice ztratilo s posledním Ústím nad Labem druhý set, ale vyhrálo 3:1 a v čele tabulky...

24. ledna 2026  21:30

Liverpool přišel v závěru o bod, Wolves padli na City. West Hamu vyšla první půle

Amine Adli z Bournemouthu slaví vítězný gól na 3:2 v 95. minutě utkání proti...

Fotbalisté Liverpoolu nezvládli závěr zápasu 23. kola Premier League, když na hřišti Bournemouthu padli 2:3 gólem v nastaveném čase. West Ham s Tomášem Součkem triumfoval nad Sunderlandem 3:1, další...

24. ledna 2026  13:42,  aktualizováno  20:57

Slavia vede první hokejovou ligu už o devět bodů, Jihlava přišla o druhé místo

Hokejisté Slavie Jake Gricius (vlevo), brankář Jaroslav Pavelka a Marek Berka...

Hokejisté pražské Slavie vyhráli ve 43. kole první ligy doma nad Frýdkem-Místkem 3:1 a v čele tabulky už mají devítibodový náskok. Na druhém místě vystřídal Jihlavu Kolín, který v Táboře zvítězil 3:2...

24. ledna 2026  20:39

Trable hvězd. Djokovič málem trefil míčkem sběračku, Sinner sotva chodil

Srbský tenista Novak Djokovič se rozčiluje ve třetím kole Australian Open.

Souboj mistra s učedníkem nabídne pondělní osmifinále tenisového Australian Open mezi Novakem Djokovičem a Jakubem Menšíkem. Přitom k duelu srbské legendy a českého mladíka nemuselo vůbec dojít....

24. ledna 2026  20:20

Na Everest pro olympijský bronz. Barna válčil v Albertville bez axela a bez ovací

Premium
Petr Barna v olympijské sezoně 1987/1988.

Pět krasobruslařských medailí získalo Československo v průběhu let na olympijských hrách. Tu poslední přidal v Albertville v roce 1992 Petr Barna. Jaká byla jeho cesta za bronzem i proč hned záhy...

24. ledna 2026

Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce

Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...

Sparta vzdá hold oboustrannými dresy. Po zápasech půjdou do dražby

Speciální oboustranné dresy Sparty pro projekt Sparta vzdává hold. Vnitřní...

Hokejová Sparta nastoupí příští týden doma v pražské O2 areně v netradičních oboustranných dresech. Speciální výstroj oblékne při extraligových utkáních 26. a 29. ledna proti Olomouci a Mladé...

24. ledna 2026  19:41

SBŠ Ostrava těsně vyzrála na Hradec, Žabiny Brno deklasovaly Slovanku

Aleah Nelsonová ze SBŠ Ostrava zakončuje akci.

Basketbalisty SBŠ Ostrava vydřely v 16. kole vítězství 70:68 nad Hradcem Králové a na druhém místě neúplné ligové tabulky zaostávají o bod za USK Praha. Stále neporažené úřadující šampionky ale mají...

24. ledna 2026  19:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.