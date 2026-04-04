Bohačík trojkou s klaksonem rozesmutnil Pardubice, Nymburk si zajistil prvenství

  18:20aktualizováno  20:05
Tříbodový koš Jaromíra Bohačíka se závěrečným klaksonem rozhodl o vítězství nymburských basketbalistů v souboji prvního s druhým týmem ligy nad Pardubicemi 88:86. Dvacetinásobní čeští šampioni si výhrou definitivně zajistili prvenství v nadstavbové skupině A1, v níž odehrají ještě tři zápasy.
foto: David Šváb / ERA Basketball Nymburk

Bohačík byl s 22 body nejlepším střelcem Nymburka. Pardubicím nebylo nic platných 31 bodů Joeyho Bryanta, jenž potvrdil pozici lídra střeleckých tabulek soutěže.

Nymburk vyhrál 12 z posledních 13 vzájemných zápasů, neuspěl jen loni v prosinci na neutrálním hřišti v Kolíně. Pardubice tentokrát sahaly po cenném vítězství nad obhájcem titulu. Bývalý nymburský rozehrávač Jakub Tůma poslal hosty trojkou do vedení 86:83, ale domácím se v poslední minutě povedlo skóre otočit díky koši Tonyho Perkinse a Bohačíkově střele z velké dálky se sirénou.

„U té poslední střely jsem upřímně nečekal, že mi to Ondra (Sehnal) ještě posune, protože jsem měl pocit, že času už je málo. Ale evidentně to měl v oku a díky bohu, že jsme to stihli,“ uvedl bývalý český reprezentant, který proměnil v zápase pět z 13 trojek.

„Bohužel, Pardubice byly v podstatě celou koncovku trošku vepředu a nebylo to úplně optimální. Nicméně stejně jako několikrát v sezoně se to podařilo dohrát do vítězství. Právě proto ještě pokračujeme zatím ve všech soutěžích,“ řekl Bohačík, jehož tým ve středu po velkém boji podlehl v úvodním čtvrtfinále Ligy mistrů na hřišti Rytasu.

Nadějná polovina, pak ztráta. Nymburk úvodní čtvrtfinále Ligy mistrů prohrál

„Máme za sebou ošklivou cestu z Vilniusu a dneska jsme měli trošku těžší nohy. To, že jsme vyhráli, nám určitě psychicky pomůže. Teď už se jenom připravit na velký zápas, což všichni milujeme,“ uvedl k úternímu druhému utkání proti Rytasu.

Třetí tým tabulky Brno i počtvrté v sezoně zdolal Ostravu, kterou na jejím hřišti tentokrát deklasovalo 102:77. Od jedenácté porážky v řadě neuchránilo Novou huť ani 30 bodů Lukáše Palyzy, které stihl za 22 a půl minuty. Pro bývalého reprezentanta to byl nejlepší střelecký výkon v NBL od listopadu 2021, kdy dal ještě v dresu Nymburka 31 bodů v Opavě. Brňané si připsali šesté vítězství za sebou. Úřadující vicemistr měl sedm dvouciferných střelců.

Oslabený USK Praha týden po nečekané porážce v Hradci Králové nezvládl ani klíčový souboj o první místo ve skupině A2 s Olomouckem, na jehož hřišti podlehl vysoko 65:95. Svěřenci reprezentačního kouče Luboše Bartoně prohráli s Hanáky poprvé v sezoně poté, co je pětkrát porazili.

Bilanci 5-0 měla dosud i Slavia s Hradcem Králové, proti kterému v sobotu ještě chtěla zabojovat o předkolo play off, ale prohrála 89:97.

Maxa Národní basketbalová liga mužů - nadstavba

Skupina A1 - 13. kolo:
ERA Basketball Nymburk – BK KVIS Pardubice 88:86 (24:21, 47:44, 64:59)
Nejvíce bodů: Bohačík 22, Filipovič a Perkins po 9 - Bryant 31, Key 19, Tůma 11

NH Ostrava - Pumpa Basket Brno 77:102 (17:29, 39:58, 55:85)
Nejvíce bodů: Palyza 30, Novák 11, Čank 10 - Stráněl 14, Kalu 13, Cisarik a Šimon Svoboda po 11

Skupina A2 - 11. kolo:
BK Olomoucko - USK Praha 95:65 (28:17, 50:33, 74:58)
Nejvíce bodů: Filewich a Andre po 15, Žák a Autrey po 14 - Šafařík, Vlk a Šafarčík po 13.

SK Slavia Praha - BK Gapa Hradec Králové 89:97 (27:25, 46:48, 65:72)
Nejvíce bodů: Jones a Macháč po 18, Mrázek 13 - Brewton 22, Roub 17, Škranc a Dvořák po 14

Tabulka A1

1.ERA Basketball Nymburk332943296:260487,9
2.BK KVIS Pardubice352693224:280574,3
3.Pumpa Basket Brno3423112901:281267,6
4.BK Sluneta Ústí nad Labem3218132787:271359,4
5.Sršni Photomate Písek3317162933:290051,5
6.BK Armex Energy Děčín3317162701:281851,5
7.BK Opava3316172893:284948,5
8.NH Ostrava3510243005:328628,6

Tabulka A2

1.BK Olomoucko3213192462:265740,6
2.USK Praha3312212673:290236,4
3.SK Slavia Praha3210222600:282731,3
4.BK Gapa Hradec Králové337262535:283721,2
Ledecká zaujala novým vzhledem. Fanoušci ji přirovnali k Avril Lavigne

Ester Ledecká zaujala fanoušky nezvyklou barvou vlasů

Trojnásobná olympijská medailistka Ester Ledecká se na sociálních sítích pochlubila návštěvou divadla, fanoušky však více zaujal její vzhled. Neobvyklá barva vlasů podle nich české sportovní hvězdě...

Česko - Dánsko 2:2, na penalty 3:1, po letech jsou fotbalisté na mistrovství světa

Čeští fotbalisté slaví postup na mistrovství světa 2026.

Český fotbal je zase světový. V červnu se v Americe představí na nejsledovanější sportovní akci planety. Bude součástí načančané show, která poprvé v historii pojme osmačtyřicet zemí. Postup si...

OBRAZEM: Party v ulicích Prahy! Jak Češi v noci slavili postup na mistrovství světa

Před letenským stadionem to vřelo. Češi nejdřív v základní hrací době...

Dvacet let po poslední úspěšné baráži hostila pražská Letná další vrchol dodatečné kvalifikace o mistrovství světa. A zase to vyšlo! Čeští fotbalisté si zahrají na největší sportovní akci planety...

Všechny týmy fotbalového MS: nováčci i zajímavé příběhy. Koho doplní Češi?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Blíží se to. První fotbalové mistrovství světa, kterého se zúčastní 48 mužstev. A mezi účastníky budou po 20 letech také Češi, kteří se kvalifikovali přes baráž jako jedni z posledních. Už před nimi...

Prezident, politici i sportovní legendy. Kdo na Letné slavil postup Čechů na MS?

Prezident Petr Pavel a David Trunda

Čeští fotbalisté na Letné dosáhli klíčového úspěchu, když v barážovém utkání proti Dánsku po dvaceti letech vybojovali postup na mistrovství světa. Rozhodující zápas přilákal na stadion tisíce...

Bouřlivá a násilná hra. Historie fotbalu je krvavá, současný název prvně použil kněz

Premium
Dnes ho pravidelně hrává téměř čtvrtmiliarda lidí. Symbolizuje ho...

Dnes ho pravidelně hrává téměř čtvrtmiliarda lidí. Symbolizuje ho lehkost, technické finesy a trestání jakýchkoliv faulů. Bývaly ale doby, kdy se z hrací plochy sbírali těžce ranění, či dokonce...

Bouzková vybojovala v Bogotě titul! Outsiderka ji nezaskočila ani ve finále

Marie Bouzková hraje bekhend ve finále turnaje v Bogotě.

Tenistka Marie Bouzková získala na antuce v Bogotě třetí titul na okruhu WTA. V téměř tříhodinovém finále nasazená jednička porazila 6:7, 6:2, 6:2 turnajovou osmičku Pannu Udvardyovou z Maďarska....

Karviná v akci po vypuknutí skandálu: Pro hráče i trenéry je to nepříjemné, říká kouč

Zastupující karvinský kouč Pavel Němec při zápase na Spartě. Nahradil...

Než novináři dostali prostor na otázky, zastupující trenér karvinských fotbalistů Pavel Němec je s úsměvem požádal: „Je to moje první tiskovka, tak prosím buďte na mě hodní.“ Ale copak se šlo...

Opava z trojky vládla i padla, výhru Ústí vystřelil Vyoral. Slaví i Písek

Nick Johnson z Ústí nad Labem zakončuje na opavský koš.

Basketbalistům Opavy nepomohlo v 13. kole ligové nadstavby ani 17 tříbodových košů k vítězství v Ústí nad Labem. Domácí Sluneta vyhrála 98:95 a oplatila Slezanům únorovou porážku z utkání o třetí...

Sparta - Karviná 2:0, domácí utekli Plzni, v útočném duelu se trefili Sonne a Mercado

Fotbalisté Sparty se radují z gólu, který vstřelil John Mercado (vpravo).

Sparťanští fotbalisté si upevnili druhou příčku v tabulce. Využili sobotního zaváhání Plzně, doma v 27. kole Chance ligy porazili Karvinou 2:0 a osm kol před koncem sezony mají na Viktorii osmibodový...

Šílený zápas, smutek pro Součka. Leeds si po penaltách zahraje semifinále FA Cupu

Zklamání. West Ham předvedl heroický závěr, ale končí ve čtvrtfinále FA Cupu,...

Větší podívanou nedělní fotbalový program asi nenabídl. Ve čtvrtfinále anglického FA Cupu prohrával domácí West Ham s Tomášem Součkem proti Leedsu ještě v 92. minutě 0:2. Jenže kladiváři dokázali...

Vzal jsem to na sebe a selhal. Bohužel, řekl ostravský Chaluš k zahozené penaltě

Chaluš z Baníku se snaží obejít slávistu Provoda.

Ostravský stoper Matěj Chaluš byl u obou pokutových kopů, které sudí Jakub Wulkan nařídil v utkání Baníku s fotbalovou Slavií (0:2). V první půli míč zasáhl jeho ruku, načež Tomáš Chorý poslal hosty...

Islanders propustili trenéra Roye, Ritticha s Palátem má dostat do play off DeBoer

Peter DeBoer na lavičce Dallasu.

Brankář David Rittich a útočník Ondřej Palát mají v New York Islanders nového trenéra. Vedení týmu krátce před koncem základní části NHL odvolalo Patricka Roye a na jeho místo jmenovalo Petera...

Karviná měla na dosah semifinále Evropského poháru, přišla o něj v rozstřelu

Denis Harabiš slaví výhru Karviné.

Házenkáři Karviné na premiérový postup do semifinále Evropského čtvrtfinále těsně nedosáhli. V odvetě čtvrtfinále proti bosenskému Izvidači sice čeští mistři zlikvidovali pětibrankové manko z prvního...

Brankář Kovář s PSV ovládl Eredivisie, má třetí titul v evropských ligách

Matěj Kovář a spoluhráči z PSV Eindhoven Joey Veerman a Yarek Gasiorowski...

Brankář Matěj Kovář slaví s fotbalisty PSV Eindhoven nizozemský titul. Po sobotní výhře 4:3 nad Utrechtem jim dala jistotu nedělní bezgólová remíza Feyenoordu na hřišti Volendamu. PSV vyhrál...

Basketbalistky SBŠ Ostrava smazaly druhý mečbol, sérii s Chomutovem vrací domů

Kateřina Bartoňová z Levhartic Chomutov vede útok na koš SBŠ Ostrava, brání ji...

Chomutovské basketbalistky ve čtvrtfinálové sérii proti SBŠ Ostrava nevyužily ani druhý postupový mečbol. Na domácí palubovce Levhartice prohrály čtvrtý zápas 74:90 a soupeř získal zpět výhodu...

Baník si nezaslouží být tak nízko, řekl Chorý. Penaltová série? Nepřipouštím si ji

Tomáš Chorý ze Slavie dotírá na baníkovce Frydrycha.

V neděli kopal další, už osmnáctou, penaltu v české lize a opět se nemýlil. Slávistický útočník Tomáš Chorý proti Baníku Ostrava (2:0) zase vylepšil svou působivou bilanci a nasměroval svůj tým k...

