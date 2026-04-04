Bohačík trojkou s klaksonem rozesmutnil Pardubice, Nymburk si zajistil prvenství

Bohačík byl s 22 body nejlepším střelcem Nymburka. Pardubicím nebylo nic platných 31 bodů Joeyho Bryanta, jenž potvrdil pozici lídra střeleckých tabulek soutěže.
Nymburk vyhrál 12 z posledních 13 vzájemných zápasů, neuspěl jen loni v prosinci na neutrálním hřišti v Kolíně. Pardubice tentokrát sahaly po cenném vítězství nad obhájcem titulu. Bývalý nymburský rozehrávač Jakub Tůma poslal hosty trojkou do vedení 86:83, ale domácím se v poslední minutě povedlo skóre otočit díky koši Tonyho Perkinse a Bohačíkově střele z velké dálky se sirénou.
„U té poslední střely jsem upřímně nečekal, že mi to Ondra (Sehnal) ještě posune, protože jsem měl pocit, že času už je málo. Ale evidentně to měl v oku a díky bohu, že jsme to stihli,“ uvedl bývalý český reprezentant, který proměnil v zápase pět z 13 trojek.
„Bohužel, Pardubice byly v podstatě celou koncovku trošku vepředu a nebylo to úplně optimální. Nicméně stejně jako několikrát v sezoně se to podařilo dohrát do vítězství. Právě proto ještě pokračujeme zatím ve všech soutěžích,“ řekl Bohačík, jehož tým ve středu po velkém boji podlehl v úvodním čtvrtfinále Ligy mistrů na hřišti Rytasu.
|
„Máme za sebou ošklivou cestu z Vilniusu a dneska jsme měli trošku těžší nohy. To, že jsme vyhráli, nám určitě psychicky pomůže. Teď už se jenom připravit na velký zápas, což všichni milujeme,“ uvedl k úternímu druhému utkání proti Rytasu.
Třetí tým tabulky Brno i počtvrté v sezoně zdolal Ostravu, kterou na jejím hřišti tentokrát deklasovalo 102:77. Od jedenácté porážky v řadě neuchránilo Novou huť ani 30 bodů Lukáše Palyzy, které stihl za 22 a půl minuty. Pro bývalého reprezentanta to byl nejlepší střelecký výkon v NBL od listopadu 2021, kdy dal ještě v dresu Nymburka 31 bodů v Opavě. Brňané si připsali šesté vítězství za sebou. Úřadující vicemistr měl sedm dvouciferných střelců.
Oslabený USK Praha týden po nečekané porážce v Hradci Králové nezvládl ani klíčový souboj o první místo ve skupině A2 s Olomouckem, na jehož hřišti podlehl vysoko 65:95. Svěřenci reprezentačního kouče Luboše Bartoně prohráli s Hanáky poprvé v sezoně poté, co je pětkrát porazili.
Bilanci 5-0 měla dosud i Slavia s Hradcem Králové, proti kterému v sobotu ještě chtěla zabojovat o předkolo play off, ale prohrála 89:97.
Maxa Národní basketbalová liga mužů - nadstavba
Skupina A1 - 13. kolo:
NH Ostrava - Pumpa Basket Brno 77:102 (17:29, 39:58, 55:85)
Skupina A2 - 11. kolo:
SK Slavia Praha - BK Gapa Hradec Králové 89:97 (27:25, 46:48, 65:72)
Tabulka A1
|1.
|ERA Basketball Nymburk
|33
|29
|4
|3296:2604
|87,9
|2.
|BK KVIS Pardubice
|35
|26
|9
|3224:2805
|74,3
|3.
|Pumpa Basket Brno
|34
|23
|11
|2901:2812
|67,6
|4.
|BK Sluneta Ústí nad Labem
|32
|18
|13
|2787:2713
|59,4
|5.
|Sršni Photomate Písek
|33
|17
|16
|2933:2900
|51,5
|6.
|BK Armex Energy Děčín
|33
|17
|16
|2701:2818
|51,5
|7.
|BK Opava
|33
|16
|17
|2893:2849
|48,5
|8.
|NH Ostrava
|35
|10
|24
|3005:3286
|28,6
Tabulka A2
|1.
|BK Olomoucko
|32
|13
|19
|2462:2657
|40,6
|2.
|USK Praha
|33
|12
|21
|2673:2902
|36,4
|3.
|SK Slavia Praha
|32
|10
|22
|2600:2827
|31,3
|4.
|BK Gapa Hradec Králové
|33
|7
|26
|2535:2837
|21,2