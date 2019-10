Basketbalisté Brna řeší výkony, porážky i změny v týmu

Už ve 4. kole ve Svitavách (domácí vyhráli 94:73) ho brněnský klub nahradil senegalským křídlem Papem Diattou, na začátek tohoto týdne pak čekal ještě jednu posilu.

Trenér Lubomír Růžička nebyl vzdor debaklu ke svému mužstvu tak kritický jako po některých z předchozích porážek, kdy připomněl, že hráči nedokážou přenést práci z tréninků do utkání a za nepříznivého stavu brzo rezignují.

„Nedrželi jsme pospolu, když se nám nedařilo,“ přiznal i jeden z jeho svěřenců Filip Novotný po prohře v Pardubicích.

Takhle ostrý Růžička po návratu ze Svitav nebyl – i proto, že výsledné skóre bylo vyšší, než by odpovídalo průběhu.

„Sehráli jsme zajímavý a dobrý zápas. Šest minut před koncem to bylo jen o šest bodů. I když je to jedno, protože je to jen o výhrách. My jsme v procesu a tento týden jsme pracovali dobře. Těším se na zápas s Kolínem,“ vyhlížel Růžička utkání v sobotu v Brně.