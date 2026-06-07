Pardubice dramatizují finále NBL, ve třetím duelu o bod přehrály Nymburk

Připravujeme podrobnosti...
Finále play off basketbalové ligy mužů
3. zápas
Pardubice - Nymburk 79:78 (10:15, 35:40, 63:59)
Připravujeme podrobnosti...
Finále play off basketbalové ligy mužů
3. zápas
Pardubice - Nymburk 79:78 (10:15, 35:40, 63:59)
Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.
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