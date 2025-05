Nejlepším hráčem vítězů byl americký křídelník Nighael Ceaser, který zaznamenal double double za 18 bodů a 13 doskoků. O jeden bod víc nastřílel J.T. Shumate. Do střelecké listiny se zapsalo všech 12 hráčů Nymburka. Střeleckou jedničkou domácího týmu byl Jordan Brown, autor 18 bodů.

Brňané nastoupili bez nemocného Bálinta, pouze na lavičku usedl Frye, který do utkání nezasáhl. I bez těchto klíčových hráčů ale patřil domácím úvod, během několika minut si vytvořili devítibodový náskok (11:2). „Úvod nám vyšel, ale pak se projevily naše absence. Bojujeme, abychom vůbec poskládali sestavu. Kvalita Nymburka je prostě někde jinde. Mačkáme ze sebe zbytky sil, bude strašně těžké se Nymburku v této fázi postavit,“ řekl trenér Martin Vaněk pro ČTK.

Favorizovaní hosté se začali rozjíždět až po oddechovém času trenéra Francesca Tabelliniho, do vedení šli poprvé ve 12. minutě po osmibodové šňůře. „Začátek nebyl podle našich představ. Nebylo to podceněním, nemohli jsme dát koš, ale pak jsme zapnuli na plné obrátky a už se to rozjelo,“ řekl kapitán Martin Kříž.

Martin Kříž z Nymburka (vpravo) brání rozběhnutého Viktora Půlpána z Basketu Brno. Jaromír Bohačík z Nymburka během utkání s Basketem Brno.

Středočeši na konci prvního poločasu zcela ovládli dění zejména pod oběma koši, a když k tomu přidali i přesnou střelbu, vedli po dvaceti minutách rozdílem 19 bodů (54:35).

Brňanům se v první půli nedařila střelba z dálky, proměnili jen jeden tříbodový pokus. Částečné zlepšení přišlo až po přestávce a bylo důkazem toho, že domácí tým nechtěl prodat kůži lacino. „Bojovali jsme, vydali jsme ze sebe všechno, ale při našich absencích byl rozdíl mezi oběma týmy velký,“ konstatoval brněnský kapitán Viktor Půlpán.

Nymburk neponechal nic náhodě, častou rotací v sestavě udržoval vysoké zápasové tempo a tvrdou obranou nutil Brno k chybám, z nichž se rodily rychlé protiútoky.

Stobodová hranice padla po Bishopově smeči ve 35. minutě. Zápas se dohrál v jasné režii hostí, kteří 112 body překonali své finálové střelecké maximum ze druhého duelu o dva body.

Nymburk porazil Brno i posedmé v sezoně a má na dosah obhajobu titulu. „Je to hodně blízko a věříme, že to v pondělí ukončíme. Brno má zdravotní problémy a o titul by nás mohlo připravit snad jen nějaké velké podcenění. Na druhé straně by bylo hezké slavit 20. titul doma,“ řekl Kříž.